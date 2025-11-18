Colombia

Karol G aviva rumores sobre el fin de su relación con Feid, tras anunciar sencillo con Tainy: “No hubo futuro”

La intensidad de las palabras en el adelanto del nuevo sencillo hizo que los fans especulen sobre un posible distanciamiento entre los cantantes, generando debate en redes sociales

La cantante colombiana sorprende al revelar el lanzamiento de una canción junto al productor puertorriqueño, marcando el inicio de una etapa más introspectiva y emocional en su carrera musical - crédito karolg / Instagram

El anuncio de Karol G sobre su próxima colaboración musical generó una oleada de expectativas y especulaciones entre sus seguidores.

La artista colombiana, reconocida por su versatilidad y éxito internacional, reveló que el jueves 20 de noviembre lanzará Única, un sencillo en el que une fuerzas con el productor puertorriqueño Tainy.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de la cantante, dejando atrás la era de Tropicoqueta y apostando por una propuesta más introspectiva y emocional.

La producción de Tainy en “Única” aporta un sello de calidad y refuerza la expectativa por la nueva propuesta de Karol G - crédito composición fotográfica

La noticia fue difundida a través de las redes sociales de la antioqueña, en las que compartió un adelanto del videoclip que acompaña el sencillo.

En las imágenes, la artista aparece en escenarios contrastantes: primero, arrodillada en un bosque oscuro, y luego, de pie en una casa iluminada por el sol, vestida de blanco y con una larga cabellera rubia que roza el suelo, mientras contempla el océano.

Esta estética, que se aleja de los ritmos latinos y la energía caribeña de su anterior álbum, sugiere una atmósfera melancólica y reflexiva, reforzada por la voz en off de la cantante.

¿Karol G y Feid terminaron su relación?

El fragmento del video captó la atención de los fans, no solo por su cuidada producción, sino por el mensaje que transmite. “Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio,después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”, dice Karol G en el adelanto, una frase que fue interpretada como una referencia directa al final de una relación amorosa.

La letra de “Única” despierta rumores sobre una posible ruptura entre Karol G y Feid, alimentando la especulación entre sus seguidores - crédito @karolg @feid / Instagram - Pexels

La intensidad de estas palabras avivaron los rumores sobre una posible ruptura con Feid, con el que la cantante mantiene una relación desde 2021 y a quien mencionó en su documental de Netflix.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Las publicaciones de Karol G en redes sociales acumularon miles de comentarios en cuestión de horas, con mensajes como “Viene himno”, “No puedo esperar” y “Se viene temazo”, reflejando el entusiasmo por descubrir la nueva propuesta de la artista.

Asimismo, la ausencia de interacciones públicas recientes entre Karol G y Feid ha sido otro de los elementos que los fans han señalado como indicio de un posible distanciamiento, alimentando aún más las interpretaciones sobre el trasfondo personal de la canción.

La portada del sencillo, publicada en el perfil de Tainy, es una obra del artista japonés Yoshitaka Amano. El dibujo muestra a una figura femenina mística, que podría ser un hada o una sirena, frente a otra figura poderosa, ambas representadas con colores cálidos y trazos delicados.

La portada del sencillo, creada por Yoshitaka Amano, sugiere influencias del realismo mágico y homenajea a Gabriel García Márquez - crédito tainy / Instagram

Esta elección artística llevó a algunos seguidores y medios a especular que la canción y su videoclip podrían rendir homenaje a obras emblemáticas del realismo mágico, como El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, donde el amor y la memoria se entrelazan de manera indeleble.

El impacto de este anuncio se produce en un momento de gran actividad para Karol G, que recientemente fue una de las grandes triunfadoras en los Latin Grammy 2025. La artista obtuvo dos de los galardones más codiciados: canción del año y mejor canción tropical, ambos por su éxito Si antes te hubiera conocido.

La composición, que comparte créditos con Edgar Barrera y Andrés Jael Correa Ríos, fue celebrada durante la ceremonia, donde la cantante pronunció un discurso sobre la resiliencia y la superación de la inseguridad y el “ruido externo” que suele acompañar el éxito en la industria musical.

