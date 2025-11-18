Colombia

Defensora del Pueblo sobre 15 menores bombardeados por el Gobierno: “El responsable originario son quienes reclutan niños”

Los datos oficiales indican que la cifra de menores fallecidos en estas operaciones asciende a quince, superando los doce reportados inicialmentela por el Gobierno

Guardar
La Defensora Iris Marín pidió
La Defensora Iris Marín pidió detener ataques aéreos en zonas con presencia infantil, tras confirmarse quince fallecimientos, y urgió a fortalecer la inteligencia y protección integral en territorios afectados por violencia armada - crédito @DefensoriaCol/X

Quince menores de edad han muerto en bombardeos militares recientes en Colombia, en el marco de operaciones contra las disidencias de las Farc, especialmente la línea de Mordisco.

Este hecho, confirmado por un comunicado de Medicina Legal, ha reavivado el debate sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales y la respuesta del Estado ante esta problemática.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha cuestionado la proporcionalidad de la estrategia militar y ha instado a las autoridades a considerar alternativas antes de recurrir a acciones que ponen en riesgo a la población infantil.

Los datos oficiales indican que la cifra de menores fallecidos en estas operaciones asciende a quince, superando los doce reportados inicialmente.

Las muertes ocurrieron en bombardeos realizados en el departamento de Guaviare, con especial impacto en el municipio de Calamar, donde se registró el ataque más reciente la semana pasada.

Marín señaló que la información sobre las víctimas no se difundió de manera inmediata y que la Defensoría del Pueblo ha tenido que recabar datos a medida que han ido saliendo a la luz, lo que sugiere que la magnitud del problema podría ser aún mayor.

El fenómeno del reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc, y en particular de la línea de Mordisco, ha aumentado desde el año pasado.

Según la Defensora del Pueblo, “el responsable originario de toda esta situación son quienes reclutan los niños y niñas, especialmente el grupo de Mordisco”.

Marín subrayó que la presencia de menores en las filas de estos grupos no es una suposición, sino una realidad comprobada, y advirtió que las disidencias han cambiado sus métodos, desplazándose de un lugar a otro y evitando estructuras campamentarias fijas, lo que dificulta la labor de inteligencia y la protección de la población.

Ante este panorama, la respuesta estatal basada en bombardeos ha sido objeto de fuertes cuestionamientos.

Marín sostuvo que, aunque la fuerza pública tiene el deber de proteger a la población, el Estado debe agotar todas las alternativas posibles antes de recurrir a ataques aéreos, especialmente cuando existe una alta probabilidad de que haya menores presentes.

Nuestro llamado es a que en esos casos donde es altamente presumible que se encuentren menores de edad, se evalúen otras alternativas antes de proceder al bombardeo y que por el momento se suspendan los bombardeos”, afirmó.

La Defensora insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia y de implementar medidas de protección integral en los territorios afectados, en lugar de limitar la respuesta a acciones militares.

El departamento de Guaviare, y en particular el municipio de Calamar, se encuentra en una situación de riesgo extremo, según la alerta temprana número uno de 2025.

La violencia generada por el enfrentamiento entre las disidencias de la línea de Mordisco y de la línea de Calarcá ha golpeado con fuerza a la región.

Marín destacó que la Defensoría del Pueblo mantiene una comunicación constante con el Ministerio de Defensa y ha manifestado su disposición a dialogar con el presidente de la República y el Ministerio del Interior, que lidera la respuesta a las alertas tempranas.

La funcionaria recalcó que la prioridad debe ser la protección de la población civil y la prevención del reclutamiento de menores.

En cuanto a las propuestas de solución, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la suspensión de los bombardeos en zonas donde sea probable la presencia de menores y ha llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a los niños y adolescentes reclutados.

Marín advirtió que las disidencias de Mordisco utilizan a los menores como escudo ante posibles ataques, lo que agrava la situación y exige una respuesta estatal que priorice la vida y los derechos de la infancia.

Además, la Defensora subrayó la importancia de fortalecer las políticas de prevención y protección, así como de coordinar acciones entre las distintas entidades del Estado para enfrentar el problema de manera integral.

En el contexto de la gestión de paz y la extradición de líderes criminales, Marín recordó que la decisión final sobre la extradición de personas solicitadas corresponde al presidente de la República, incluso cuando existe un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

La funcionaria consideró que la no extradición puede ser una alternativa legítima si se orienta a priorizar los derechos de las víctimas, pero rechazó que se utilice para otorgar beneficios que relativicen la justicia o permitan la impunidad.

Temas Relacionados

Reclutamiento forzado de menoresDisidencias de las FARCLínea de MordiscoBombardeos militares en ColombiaDefensoría del PuebloGuaviareIris MarínColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Santander: estos son los cortes de la luz este martes 18 de noviembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Vicky Dávila le contestó a Margarita Rosa de Francisco quien dijo en un trino “viólame”: “Leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted”

El mensaje de la actriz en X desató opiniones divididas y llevó a figuras de la política, como la periodista y precandidata presidencial, a pronunciarse sobre el impacto de expresiones sensibles en la esfera digital

Vicky Dávila le contestó a

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 18 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Cortes de agua en Bogotá:

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia por el amistoso de la fecha FIFA

La “Tricolor” se prepara para lo que será el último partido del 2025 previo al sorteo de la Copa del Mundo

Esta sería la posible alineación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Representante del Valle es Señorita

Representante del Valle es Señorita Colombia 2025: reviva el minuto a minuto de su coronación

Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la cantautora y fashionista que se coronó Señorita Colombia 2025

Karol G aviva rumores sobre el fin de su relación con Feid, tras anunciar sencillo con Tainy: “No hubo futuro”

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

Deportes

FIFA y Donald Trump anunciaron

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali