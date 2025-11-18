Interno intentó fugarse de la cárcel Palogordo, Santander, pero fracasó: sería colaborador de las disidencias de las Farc

El recluso fue intercepado por los guardias entes de que lograra salir de lugar - crédito Cárcel de Palogordo, Girón, Santander

Un intento de evasión en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, fue frustrado en las primeras horas del lunes 17 de noviembre de 2025.

Un interno identificado como Deimer Barbosa Santiago resultó herido en un brazo durante su frustrado escape, tras ser interceptado por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El episodio se produjo alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando un guardia de turno desde la garita número 6 detectó movimientos sospechosos en la zona conocida como “guayana”, la franja de seguridad que separa las estructuras de alta y mediana seguridad del penal, informó el medio santandereano Vanguardia.

Además, se conoció que la alerta emitida por radio permitió la movilización inmediata de los funcionarios de los portales 2 y 3, que lograron la aprehensión del interno poco después.