Héctor Olimpo Espinosa inscribió su candidatura a la presidencia tras su salida de la Fuerza de las Regiones: sorprendió con firmas radicadas

El exgobernador de Sucre, que se desmarcó de La Fuerza de las Regiones, estuvo presente en el órgano electoral, en el primer paso hacia la candidatura presidencial y su presencia en los comicios del 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

En medio de su controversial desvinculación de La Fuerza de las Regiones, por diferencias con los demás integrantes de la coalición, como los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga y Aníbal Gaviria, y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas, el exmandatario de Sucre Héctor Olimpo Espinosa inscribió en la jornada del martes 18 de noviembre de 2025 su candidatura a la presidencia de la República, por el movimiento significativo de ciudadanos Colombia Diferente.

Espinosa, que se desvinculó de este grupo de exgobernantes seccionales, tras desacuerdos en la fecha de realización del mecanismo, y en el procedimiento de escogencia como tal, se presentó en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Bogotá; y con un total de 1.600.000 firmas dejó en firme su aspiración al primer cargo de la nación: con miras al periodo entre 2026 y 2030, como eventual sucesor del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro.

En las instalaciones de la Registraduría, el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa inscribió su candidatura a la presidencia, de cara a los comicios del 31 de mayo de 2026 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Según el exgobernador, el surgimiento de su propuesta radica, según sus palabras, en que “no viene del poder: viene del territorio”. Con la entrega de más de las rúbricas ante el órgano electoral encargado de organizar los comicios, Espinosa se posicionó como el tercer candidato oficial en la contienda, y busca apostar por una visión que busca devolver a las regiones el protagonismo perdido frente al centralismo histórico que perjudica a los territorios.

En ese sentido, el político sucreño de 44 años, oriundo de San Luis de Sincé, municipio del cual fue alcalde, enfatizó que su candidatura se construyó desde la base social y no desde acuerdos políticos tradicionales. “Esta campaña nació en las regiones. Nació en los jóvenes, en las mujeres cuidadoras, en los campesinos, en los emprendedores y en quienes sienten que a Colombia le robaron la 0: la o de oportunidades, la o de orden y la o de optimismo”, afirmó Espinosa.

Y, de la misma manera, quiere representar con su aspiración en millones de colombianos que como yo quieren recuperar el país. Este acto se llevó a cabo en la misma jornada en la que sus excompañeros de coalición presentaban sus ideas a los colombianos, pues La Fuerza de las Regiones continuó su camino sin el exgobernador de Sucre, mientras el aspirante dio, sin duda, un paso significativo en su deseo de llevar su propuesta a las urnas el 31 de mayo de 2026.

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa se inscribió como nuevo candidato presidencial hizo un claro llamado a defender la autonomía de las regiones - crédito suministrado a Infobae Colombia

Una trayectoria que quiere poner en servicio de las regiones

La experiencia de Olimpo en los tres niveles de gobierno —municipal, departamental y nacional— es, según él, la base de su diagnóstico sobre los problemas estructurales del Estado. “Conozco cómo funciona Colombia porque he gobernado desde el territorio, como alcalde de Sincé, gobernador de Sucre, viceministro del Interior y presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Sé dónde se tranca el Estado y sé qué hay que destrabar”, explicó el candidato.

La reciente salida de Espinosa de la coalición no altera, en su opinión, la esencia de su proyecto. “Las coyunturas pasan, los proyectos quedan. La causa de las regiones está por encima de cualquier diferencia política. Y las 1,6 millones de firmas demuestra que Colombia está pidiendo, a gritos, un liderazgo que huela más a región”, sostuvo el aspirante presidencial, que restó importancia a los movimientos coyunturales y reafirmó su compromiso con la descentralización.

Según reveló, su propuesta se radica en modificar el modelo de gobernanza nacional y darle mayor participación a los territorios. “El poder político y económico se ha concentrado por siglos en el centro, dejando en las periferias la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Colombia no puede seguir gobernada desde un solo centro de decisiones. Debemos cambiar el modelo de gobernanza del país”, declaró ante los medios el exgobernador.

Héctor Olimpo Espinosa marcó distancia de sus excompañeros de La Fuerza de las Regiones, tras las diferencias que salieron a la luz - crédito Infobae Colombia

Las propuestas que tiene para impulsar su candidatura

Entre las propuestas concretas, Espinosa quiere implementar una autonomía política, fiscal y administrativa para las regiones, un Estado moderno y eficiente, seguridad jurídica para la inversión y una ventanilla única digital que simplifique trámites y amplíe oportunidades. Por su parte, en el ámbito social, Héctor Olimpo priorizó a los jóvenes, las mujeres cuidadoras y la salud mental; aspectos en los que espera cimentar su candidatura presidencial.

E impulsa “una política de país para que las juventudes no tengan que irse de Colombia para construir sus sueños, con conectividad universal gratuita en estratos 1 y 2, alfabetización digital, impulso a industrias creativas y el Plan Padrino, un apoyo de $700.000 mensuales para estudiar, trabajar o emprender”. Además, abordó la necesidad de un sistema nacional para mujeres cuidadoras, a las que define como “el pilar silencioso que sostiene la vida”.

En materia de salud mental, recordó el programa Sucre Escucha, que lideró como gobernador, y que busca escalar a nivel nacional: acompañamiento emocional, escucha activa y redes de apoyo territorial. En seguridad, su estrategia se centra en combatir las economías criminales, reducir la coca, fortalecer la inteligencia policial y garantizar la presencia institucional en zonas afectadas por el narcotráfico; con un país con orden.

Así pues, la campaña de Colombia Diferente iniciará una gira por las siete regiones del país para presentar su propuesta basada en autonomía, seguridad, productividad, innovación y reconstrucción de la confianza. “Así ingreso a esta contienda: desde el centro, construyendo unión real, no de discurso; escuchando al territorio, no hablándole por encima. Hoy empieza el rumbo de una Colombia que vuelve a creer. Una Colombia con O”, concluyó Espinosa.