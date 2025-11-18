Colombia

Gobierno Petro busca propuestas de las empresas para democratizar la energía y “romper las facturas impagables”

La búsqueda de consensos y soluciones colectivas en el sistema eléctrico colombiano es clave para la reducción de las tarifas del sector, aseguró el ministro de Minas, Edwin Palma

Guardar
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, destacó que el texto del proyecto cuenta con el respaldo del presidente de la República, Gustavo Petro y que esta audiencia es un espacio esencial para que todos los actores gremiales pongan sobre la mesa propuestas que fortalezcan la democratización del sistema - crédito Congreso de la República/Ministerio de Minas y Energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a abrir un debate nacional que siente las bases para una política energética de Estado. Lo hizo durante una audiencia pública en la Comisión V de la Cámara de Representantes. En la misma destacó la disposición del Gobierno para escuchar propuestas de todos los gremios del sector y defendió la necesidad de avanzar hacia la democratización del sector energético, respaldado por el presidente Gustavo Petro.

Según dijo en la intervención, “este proyecto debe ser el escenario para escuchar ideas, resolver vacíos normativos y avanzar sin vetos hacia un modelo energético más justo”, afirmó el ministro, en referencia al Proyecto de Ley de Regulación Justa y Democratización del Sector Energético.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Palma resaltó que la discusión sobre la política energética debe involucrar a todos los actores, por lo que invitó a los gremios a presentar las propuestas de manera abierta. Recalcó que el Gobierno está dispuesto a recibir todas las iniciativas, incluso, aquellas que se presenten de manera confidencial, con el objetivo de fortalecer el debate y construir consensos.

Los colombianos están aburridos de
Los colombianos están aburridos de que las empresas abusen del precio de la tarifa de energía - crédito Colprensa

“Pongan las propuestas sobre la mesa y este tiene que ser el escenario para que se haga, sin vetos en ninguno de los temas”, insistió. Además, cuestionó la falta de transparencia en las posiciones gremiales: “¿Por qué no lo ponemos de cara sobre el país? ¿Por qué no lo ponemos sobre la mesa? ¿Por qué los une más la solidaridad gremial que el interés del, del bien común, del interés general?”

Tensiones históricas

Por supuesto, en el centro de la discusión se encuentran temas técnicos y regulatorios que generan tensiones históricas entre los diferentes gremios del sector. Ante esto, recordó que el cargo por confiabilidad es motivo de división entre las empresas hídricas y térmicas, y que las renovables también mantienen una postura diferenciada sobre este asunto. El ministro propuso abordar de manera directa estos puntos, junto con:

  • Subsidios.
  • Opción tarifaria.
  • Inclusión de usuarios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
  • Seguridad energética.
  • Promoción de energías limpias en el Sistema Interconectado Nacional.
Sonia Díaz, usuaria del Meta, considera relevante la llegada del proyecto de ley al Congreso para sentar las bases de una discusión que está en mora con los usuarios de Colombia - crédito Ministerio de Minas

Durante la audiencia, los usuarios también expresaron sus demandas al reclamar soluciones a problemas estructurales que afectan a millones de colombianos. Sonia Díaz Ordoñez, usuaria del Meta, manifestó: “Llevamos más de 30 años recibiendo un servicio pésimo y pagando tarifas imposibles. No seremos expertos técnicos, pero sí somos expertos en vivir a diario las fallas del sistema. Por eso, exigimos una ley que, por fin, represente a los usuarios y ponga la equidad en el centro”.

El testimonio reflejó la urgencia de una reforma que priorice la calidad del servicio y la asequibilidad de las tarifas de energía.

Responsabilidad del Gobierno

El debate sobre los saldos de opción tarifaria ocupó un lugar destacado en la intervención de Palma, que cuestionó la responsabilidad atribuida al actual Gobierno por deudas acumuladas en administraciones anteriores. El ministro señaló que los usuarios asumieron el costo de estos saldos, como por ejemplo, con el caso de Air-e, que cobró los saldos de opción tarifaria en un año y elevó las tarifas en tres departamentos del país en más del 25%.

“Ustedes nos cargan a este Gobierno una deuda que no es nuestra y en todas las sumas negativas dicen que es que el Gobierno les debe $7 billones y le suman los $3 billones de los saldos”, manifestó Palma, y pidió claridad a los gremios sobre quién debe asumir estos costos: “Díganlo con claridad ustedes de cara al país, que lo sigan pagando los usuarios”.

La sequía generada por el
La sequía generada por el fenómeno de El Niño dejó duras consecuencias al sector eléctrico de Colombia - crédito Colprensa

En cuanto a las alternativas para reducir el peso de las tarifas, el funcionario destacó la autogeneración como una vía para romper con las facturas impagables, aunque reconoció que existen obstáculos regulatorios y resistencias por parte de algunos operadores de red.

Enemigos que se están removiendo

“Hoy, por ejemplo, la autogeneración ha sido una posibilidad. En estos días mostrábamos datos y cifras y esto sigue creciendo porque la forma de romper el yugo con esas facturas impagables es la autogeneración. Y la autogeneración tiene enemigos aquí. Tenía enemigos en la Upme que estamos removiendo. Tiene enemigos en la regulación, pero también tiene enemigos en los operadores de red”, explicó el ministro al instar a los actores del sector a presentar propuestas concretas para superar estas barreras.

Al cierre de la audiencia, el ministro de Minas y Energía reiteró el llamado a la transparencia y a la construcción colectiva de soluciones, subrayando que el escenario legislativo debe servir para debatir sin exclusiones y avanzar hacia un sistema energético más justo. La transformación del sector, según él, representa un compromiso ineludible con el país y sus ciudadanos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEmpresas EnergíaDemocratización de la EnergíaFacturas de EnergíaServicio de EnergíaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

A Reinaldo Rueda le prendieron los aspersores cuando daba charla técnica con la selección de Honduras

El conjunto centroamericano, al mando del entrenador colombiano, se medirá con Costa Rica en un duelo vital por clasificar al mundial de 2026

A Reinaldo Rueda le prendieron

Subsidios de energía están al borde del colapso: la falta de recursos del Gobierno Petro deja un hueco que la Contraloría calificó de crítico

La entidad advirtió que la apropiación para 2025 solo cubre el 47% de lo requerido y que el programa de gas ya agotó sus recursos, dejando en riesgo la continuidad de los subsidios

Subsidios de energía están al

Mauricio Cárdenas, que será investigado por el CNE por polémica propuesta, confirmó crucial paso de su campaña a la presidencia

El exministro de Hacienda y de Minas, que hace parte del centenar de aspirantes al primer cargo de la Nación, estaría listo para formalizar su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en medio de la controversia por una publicación en sus redes sociales por aparentes beneficios en materia de vivienda

Mauricio Cárdenas, que será investigado

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto del amistoso internacional: la Tricolor cierra el año en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

Colombia vs. Australia EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa reconoció la

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores de edad y liberar a los reclutados, pero no han cumplido

Cuatro militares resultaron heridos tras un ataque armado contra vehículos del Ejército en Arauquita

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se refirió a lo que sabe del crimen de Carlos Pizarro: exigió que la Corte Suprema dé el visto bueno para que siga en Justicia y Paz

ENTRETENIMIENTO

Otro viernes de locos se

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Imitador de Juan Gabriel en ‘Yo me llamo’ ahor estaría en condición de calle en Bogotá: esta es la historia

Sebastián Villalobos reveló cómo descubrió que su madre es lesbiana: “A los 11 años le pregunté”

Deportes

Colombia vs. Australia EN VIVO,

Colombia vs. Australia EN VIVO, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: formaciones confirmadas en Techo

Wilmar Roldán se perdería los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor: esta es la razón

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba de un histórico equipo de Europa: aparecería en su carpeta de opciones

Las claves de los cuadrangulares en Colombia, ocho equipos buscan la estrella de diciembre