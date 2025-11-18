Del odio al amor: Valentina Taguado dedicó sentidas palabras a Michelle en la recta final de ‘Masterchef’ que las llevó al llanto

Valentina dedicó emotivo mensaje a Michelle y recordó la rivalidad que tuvieron al inicio del programa - crédito Cortesía Canal RCN

En la reciente edición de Masterchef Celebrity 2025, un momento de alta emotividad se vivió cuando Valentina Taguado dedicó unas palabras que hicieron llorar a Michelle Rouillard en la antesala del reto de eliminación que definiría a los semifinalistas.

El ambiente en el set se transformó luego de que la presentadora Claudia Bahamón propusiera una dinámica en la que los participantes expresaron mensajes sinceros a compañeros con quienes no habían tenido este tipo de interacción personal.

El episodio, que reunió a figuras como Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo en la recta final del programa, marcó una pausa en la competencia para dar lugar a manifestaciones de apoyo y admiración.

Taguado tomó la palabra con la voz quebrada y, al dirigirse a Rouillard, afirmó: “Lo normal de la vida es que alguien te caiga primero bien y después mal y a mí me pasó lo contrarió… De verdad te admiro mucho, eres increíble y eres muy fuerte, te lo digo de corazón, gracias“.

“Es dulce, es muy chistosa, es peor que Raúl, está loca, es entregada, es profesional… Si yo me fuera, sé que hay muy buenos cocineros, pero mi caballito sería Michelle para que ganara. De verdad te admiro mucho… se nota lo tenaz que eres”.

La reacción de Michelle Rouillard no se hizo esperar. Conmovida hasta las lágrimas, respondió: “No pensé, en lo absoluto, que me fueras a decir esto hoy, que me haces llorar de todo lo que me dices. Te agradezco infinitamente la oportunidad de conocerme”.

Este intercambio reflejó la solidaridad instalada entre los concursantes, más allá del carácter competitivo de Masterchef Celebrity 2025, lo que también fue destacado por los internautas en los comentarios.

“Admirable lo que hizo Valentina con Michell...Aprendió a conocer a michelle y fue muy lindo lo que le dijo”, “Valentina es todo lo que está bien en ese programa”, “Valentina y Michelle son lo más hermoso de la vida... De verdad que merecen llegar a la final porque son todo lo que está bien...”, “Valentina y Michelle 👏👏 listas para la final 🙌😍“, dicen los comentarios.

Durante la jornada también se destacaron mensajes similares, como el de Violeta Bergonzi a Alejandra Ávila, a quien definió como “un tesoro que encontró en la competencia”.

Terminada la ronda de confesiones, los participantes debieron concentrarse en el reto de eliminación, que exigía la ejecución de dos preparaciones —una de sal y una de dulce— en un máximo de 75 minutos. El ambiente en la cocina se volvió tenso mientras los jueces presenciaban cada detalle y técnica empleada.

Pichingo resultó eliminado al cierre de ese episodio, dejando una huella entre sus compañeros, los chefs y Claudia Bahamón.

La emisión de este capítulo no solo mostró el nivel de exigencia técnica, sino que hizo evidente la dimensión emocional que se vive entre los finalistas frente al reto decisivo para alcanzar la gran final.

Violeta Bergonzi reconoce a Alejandra Ávila como inspiración y fortaleza en ‘MasterChef Celebrity’

La jornada en MasterChef Celebrity 2025 estuvo marcada por otro momento de cercanía entre los participantes.

Durante el espacio dedicado a compartir mensajes sinceros, Bergonzi se dirigió a su compañera con palabras que reflejaron el aprecio y la confianza que forjaron en la competencia. Frente a sus compañeros, la presentadora declaró: “De este programa me llevo una gran amiga, un tesoro que me encontré acá porque Aleja para mí representa muchas cosas bonitas”.

En su intervención, Violeta Bergonzi enfatizó el impacto personal que tuvo conocer a Ávila en el reality: “Gracias por mostrarte como eres, por tu transparencia y por hacerme sentir tan bien cada vez que estaba triste”. También añadió: “Agradezco al programa por haberme permitido encontrarte, porque tu energía y tu forma de ser cambiaron mi experiencia aquí”.

Las palabras de Bergonzi generaron un ambiente de empatía y reconocimiento entre los concursantes, quienes celebraron con aplausos el gesto.