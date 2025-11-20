‘MasterChef Celebrity 2025′ revoluciona su semifinal con cambios inesperados para las participantes: una de ellas quedará por fuera

Ellas son las semifinalistas de la décima edición de MasterChef Celebrity y de la que una quedará eliminada - crédito @canalrcn/IG

Queda poco tiempo para conocer la ganadora de Masterchef Celebrity 2025, y el final del programa se acerca con una dinámica inédita que pondrá a prueba la destreza y resistencia de las cinco semifinalistas.

En esta edición especial, que celebra una década del formato en el Canal RCN, solo mujeres han logrado avanzar hasta la instancia decisiva: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila y Carolina Sabino que compiten por un lugar en la gran final.

A diferencia de temporadas anteriores, la producción tomó la decisión de hacer algunos cambios sustanciales en el proceso de selección de las finalistas con el objetivo de ponerle el toque de picante a la semifinal y que no consistiera en un simple reto.

Según informó el programa en su más reciente capítulo y en el que participaron varios de los participantes eliminados a lo largo del reality, las semifinalistas fueron notificadas de que, en esta ocasión, los comensales no participarán en la calificación de las recetas.

En su lugar, la responsabilidad de evaluar recaerá exclusivamente en los chefs y jurados: Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Ellos analizarán el desempeño de cada participante durante tres retos consecutivos, distribuidos en igual número de capítulos, y dejarán de lado el sistema tradicional de puntuación.

La competencia se trasladó en este punto a La Guajira, departamento ubicado en el Caribe colombiano, donde el clima extremo se ha convertido en un desafío adicional para las celebridades.

Las propias concursantes han reconocido que el calor de la región representa un obstáculo significativo en esta etapa, aunque todas han manifestado su determinación por asegurar un lugar entre las cuatro finalistas.

En este nuevo esquema, solo una de las cinco semifinalistas será eliminada tras los tres retos, quedando así definidas las cuatro aspirantes al premio y reconocimiento de ser la mejor chef.

Esa decisión final sobre quién abandona la competencia dependerá exclusivamente del criterio de los jurados, quienes observarán el rendimiento integral de cada participante a lo largo de las pruebas, cuya final quedó programada para el martes 25 de noviembre.

En esa jornada, las cuatro finalistas deberán presentar un menú completo compuesto por entrada, plato fuerte y postre. Los jurados serán los encargados de elegir a la ganadora, quien sucederá a Paola Rey, la actriz que se consagró como Masterchef Celebrity 2024.

Así fue la emotiva despedida de Pichingo

Pichingo se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, dejando un gran vacío entre sus compañeras, especialmente en Valentina Taguado con quien hizo una buena amistad y Violeta Bergonzi, que fue la elegida por los jurados para subir al balcón en lugar del comediante.

En su cuenta de Instagram, Pichingo compartió un mensaje de gratitud y reflexión sobre su paso por el programa.

“Gracias Masterchef por todo, por todo lo bonito. No dejen de soñar, no se detengan, no pongan a su familia en un segundo plano, todo lo contrario, que siempre sean su prioridad. Gracias a tantas personas por su cariño, por sus lágrimas, por sus sonrisas, por su apoyo… fui muy feliz en este reto de mi vida donde tuve miedos, tristezas, alegrías, frustraciones y muchas inseguridades, pero después de esto; voy a ser una persona con más ganas, con más fuerza y con más dedicación. Pongan todo siempre en las manos de Dios, y por último NUNCA PIERDAN LA ALEGRÍA. Nos vemos en el humor y los teatros 🎭 GRACIAS”, escribió el comediante en su despedida pública.

A sus compañeras, el comediante les expresó su apoyo para la final:“Delan toda, voy a venir a la final a deleitarme con ustedes, gracias por el cariño, por tanto, son muy bonitas de corazón y de mente”, dijo Pichingo al medio colombiano.