Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

La actriz colombiana relató en redes sociales el angustiante momento en que un escorpión cayó sobre su pecho mientras dormía - crédito rastreandofamosos / Instagram

El pánico nocturno se apoderó de Danna García cuando, en plena madrugada, un escorpión cayó desde el techo y aterrizó directamente sobre su pecho.

La actriz, reconocida por su papel en Pasión de Gavilanes, compartió con sus seguidores en Instagram el episodio que la dejó en estado de shock y le impidió volver a dormir, mostrando una faceta vulnerable que contrastó con la energía positiva que suele transmitir en sus redes sociales.

La noche del 17 de noviembre, mientras descansaba en su habitación, Danna García experimentó una sensación extraña que la despertó abruptamente. Al abrir los ojos, descubrió que un escorpión de gran tamaño se encontraba sobre su pecho.

Danna García relata el pánico que vivió al despertar con un escorpión sobre su pecho en plena madrugada - crédito Instagram

En un acto reflejo, utilizó la mano para empujar al animal lejos de su cuerpo, logrando evitar una picadura. “Aquí estoy sin poder dormir, porque me acaba de caer un escorpión del techo, en el pecho... de la nada lo veo, no sé cómo hice, lo tiré y salió volando. Era grande”, relató la actriz en los videos publicados en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que en los videos intentó mostrarse calmada, la artista confesó que la reacción inicial fue de pánico absoluto. “Me veo muy calmada, pero ya he gritado, he llorado”, aseguró en el mismo clip, evidenciando el impacto emocional que le provocó el incidente.

La angustia fue tal que, según sus propias palabras, estuvo al borde del desmayo: “Casi me desmayo... y sigue vivo”, escribió en una imagen donde mostraba al escorpión aún con vida en el suelo de su habitación.

La comunidad de seguidores de Danna García en Instagram brindó apoyo y consejos tras el aterrador episodio doméstico - crédito Instagram

El temor no se disipó tras alejar al animal. La actriz permaneció en estado de alerta, incapaz de conciliar el sueño por el miedo a que otro escorpión pudiera aparecer. “El miedo era muy grande”, reconoció al explicar que necesitaba compartir el video con sus seguidores para desahogarse y expresar el terror que sentía.

La comunidad de fans respondió con mensajes de apoyo y recomendaciones para revisar la vivienda, recordándole la importancia de su bienestar.

El episodio, que la propia Danna García describió como “un horror” del que aún intenta recuperarse, puso de manifiesto los riesgos que pueden presentarse incluso en el entorno doméstico.

Aunque la actriz salió ilesa, el peligro era real: dependiendo de la especie, la picadura de un escorpión puede provocar desde dolor intenso y entumecimiento hasta complicaciones severas como dificultad para respirar, espasmos musculares, náuseas y problemas cardíacos.

El peligro de la picadura de escorpión puede causar desde dolor intenso hasta complicaciones graves - crédito Wikimedia Commons

Según la información de Mayo Clinic, los síntomas más graves suelen afectar a niños y adultos mayores, mientras que en la mayoría de los casos se presentan dolor, hinchazón y sensación de calor.

La transparencia con la que Danna García relató el suceso fue valorada por sus seguidores, que destacaron su sinceridad al mostrar una faceta menos conocida de su vida cotidiana.

El incidente con el escorpión, lejos de ser un simple susto, se convirtió en una experiencia que la actriz decidió compartir para advertir sobre los peligros inesperados que pueden surgir en el hogar y para encontrar consuelo en la interacción con su comunidad digital.

Sobre Danna García

La experiencia traumática de Danna García evidenció cómo los peligros domésticos pueden afectar incluso a figuras públicas - crédito @dannagarciao/Instagram

La actriz, que consolidó una carrera sólida en la televisión colombiana e internacional con papeles en producciones como Perro amor, Un gancho al corazón y Bella calamidades, así como en el cine y el doblaje, demostró que la vulnerabilidad también forma parte de la experiencia humana, incluso para quienes están acostumbrados a los reflectores.

En el ámbito personal, Danna García mantiene una relación con el escritor y periodista español Iván González, con quien tiene un hijo llamado Dante. A lo largo de los años, ha residido en España, México y Miami, y ha sido reconocida con premios como el India Catalina a mejor actriz protagónica.

Su trayectoria y la cercanía que mantiene con su audiencia en redes sociales han hecho que cada aspecto de su vida, incluidos los momentos de temor, generen interés y empatía entre sus seguidores.