Cruz Roja recorta 30% de su presupuesto en Colombia para 2026, debido a la caída global de fondos humanitarios

La reestructuración obligará a reorganizar operaciones y priorizar zonas con mayores necesidades humanitarias

La organización internacional anunció una
La organización internacional anunció una drástica reducción de fondos, lo que obligará al cierre de oficinas, eliminación de empleos y reestructuración de operaciones en medio de una crisis humanitaria creciente en el país - crédito Reuters

El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) anunció una reducción del 30% en su presupuesto en Colombia para 2026, una decisión que responde a la disminución global de fondos humanitarios y que impacta directamente en la estructura operativa de la organización y en las comunidades afectadas por el conflicto armado y la violencia.

Según el Cicr, la medida implica el cierre de las oficinas en Apartadó y Pasto, el fin de la subdelegación de Bucaramanga y la reubicación de operaciones en otras regiones.

En el nororiente del país, la coordinación de la respuesta humanitaria se realizará desde Cúcuta, mientras que en el suroccidente, la subdelegación de Cali cerrará para dar paso a una nueva sede en Popayán. Estas acciones forman parte de un proceso de reestructuración que busca concentrar los recursos en las zonas donde la necesidad es más apremiante.

El impacto de estas medidas se reflejará también en el personal del Cicr en Colombia, ya que alrededor de 120 puestos de trabajo se eliminarán como resultado de la reconfiguración operativa. La organización lamentó profundamente el efecto que esto tendrá en los empleados afectados y expresó su reconocimiento a quienes han contribuido a la misión humanitaria durante años.

La disminución global de recursos
La disminución global de recursos humanitarios obliga a la Cruz Roja a reubicar operaciones, cerrar sedes y despedir personal, mientras aumentan las necesidades de comunidades afectadas por el conflicto armado - crédito Circ

El Cicr contextualizó esta decisión en un escenario especialmente difícil para Colombia. La organización señaló que “el contexto en el que se adoptan estos ajustes es especialmente complejo y doloroso: mientras la situación humanitaria en Colombia se deteriora y las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia aumentan, disminuyen los recursos globales disponibles para la acción humanitaria”. Esta declaración, recogida en el comunicado oficial, subraya la paradoja de que la reducción de fondos ocurre en un momento en que la demanda de ayuda humanitaria crece.

Frente a este panorama, el Cicr reorientará su labor en el país, priorizando la protección de la población civil y la promoción del respeto al derecho internacional humanitario, concentrando sus esfuerzos en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. El objetivo, según la organización, es garantizar la continuidad y sostenibilidad de su acción humanitaria en Colombia, adaptándose a los recursos limitados disponibles.

En este contexto de cambios, el Cicr destacó la importancia de la labor de sus trabajadores en Colombia y reconoció la huella que han dejado en la misión humanitaria, en un momento de desafíos crecientes para la acción humanitaria en el país.

