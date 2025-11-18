Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’: solo mujeres

Con la salida de Pichingo, se conocieron las integrantes que competirán en la semifinal de 'Masterchef Celebrity' - crédito @canalrcn/IG

En la noche del 17 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una nueva competencia en la cocina de Masterchef Celebrity 2025, en la que cinco famosos se enfrentaron en la cocina para asegurar un cupo en la semifinal.

Alejandra Ávila dese el balcón observaba cómo sus compañeros Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Pichingo se enfrentaban en las respectivas estaciones de cocina. Sin embargo, uno se despidió de la cocina para darle la bienvenida al anhelado Top 5.

Con la salida de Pichingo, el grupo de semifinalistas quedó conformado por cinco talentosas mujeres que a lo largo de la competencia han demostrado que además de la actuación y la música, su pasión por la cocina las ha hecho llegar hasta ese punto de la competencia.

Así está el grupo de semifinalistas:

1. Alejandra Ávila

Alejandra Ávila se llevó un beneficio en 'MasterChef Celebrity' y en el próximo capítulo sabrá de qué se trata este - crédito Canal RCN

Actriz, recordada por su participación en producciones como Pa’ quererte, Hasta que la plata nos separe, Nadie me quita lo bailao y Sin senos sí hay paraíso. A lo largo de la competencia de cocina, Alejandra Ávila ha demostrado que tiene un gran talento para la cocina, además de la actuación.

Su profesionalismo y evolución ha sido elogiado por los jurados, que a pesar de los impasses que ha presentado con sus platos, le han servido para llegar hasta este esperado punto de la competencia. Ha estado en riesgo en repetidas ocasiones con delantal negro, pero también logró varias capitanías así como pines de inmunidad.

2. Michelle Rouillard

La firme defensa de su propuesta creativa y el cruce con Jorge Rausch marcaron el episodio, mientras usuarios respaldaron a la participante por su actitud ante la exigente evaluación - crédito cortesía Canal RCN

Michelle Rouillard ha destacado en la actuación en producciones como Tu voz estéreo y Hasta que la plata nos separe. La ex Señorita Colombia llegó a la competencia de cocina con un solo propósito y era llegar a la final.

Su paso por la cocina ha sido controvertido, pues en repetidas ocasiones ha tenido enfrentamientos con sus compañeros por su actitud. Asimismo, los chefs han reconocido que le gusta llevarles la contraria en sus recomendaciones sobre sus preparaciones.

La exreina tuvo enfrentamientos con Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, con la que se eliminó de las redes sociales dadas sus diferencias dentro y fuera de la cocina.

En uno de los retos, aprovechando una ventaja, Michelle entregó el ingrediente más complicado a Alejandra Ávila, lo que generó sorpresa y preocupación entre los presentes porque varios, tanto participantes como espectadores, consideraban a las celebridades aliadas y esto se tomó como ponerle un obstáculo a la actriz.

3. Carolina Sabino

Cantante y actriz colombiana, radicada desde hace años en Ecuador. Carolina ha destacado en la competencia con platos que han fusionado su pasión por la cocina con la música, involucrando preparaciones tradicionales colombianas con el toque de la sazón del vecino país del Ecuador.

Caterin Escobar y Carolina Sabino se llevaron los pines de inmunidad en la segunda prueba de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

En repetidas ocasiones, la recordada actriz de Las Juanas ha tenido enfrentamientos con los jurados, así como protagonizado tensos momentos con sus compañeros como ocurrió recientemente con Violeta Bergonzi.

El debate en torno a su vínculo con Ecuador también motivó una reacción directa de la participante, después de que una usuaria en redes sociales la acusara en un comentario de priorizar al vecino país sobre Colombia, lo que llevó a la actriz a aclarar su postura y compartir detalles sobre su experiencia culinaria.

“¿Por qué te molesta tanto? Una cocina galardonada a nivel mundial, siempre con mi toque colombiano, manteniendo mi estadía en el juego con lo que conozco. Nunca en mi casa había hecho las preparaciones ecuatorianas... Ojalá esto lo lean varios... Con mi cocina, con mi sazón, con mi intuición... Con el ánimo de que también vieran algo que no había estado antes en Master. He hecho muchas cosas, pero solo han querido criticar eso”, escribió Sabino de manera contundente.

Uno de los episodios más recordados dentro de la competencia fue el choque que tuvo con el actor Jorge Herrera, con el que tuvo un desacuerdo debido a una ventaja que utilizó contra la actriz para su participación.

4. Violeta Bergonzi

La presentadora dividió opiniones con las ventajas que usó para ganar el resto - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Violeta Bergonzi ha destacado en la competencia por sus preparaciones, pero también su nombre ha resaltado debido a las polémicas que enfrentó a lo largo del reality con sus compañeras entre las que se encontraban Luly Bossa, Michelle Rouillard y el más reciente, Valentina Taguado.

Las preparaciones más destacadas de la caldense han sido sus postres, aunque también ha recibido críticas por los ingredientes que utiliza y las mezclas que realiza en la cocina.

Asimismo, Julián Zuluaga defendió a la presentadora, con quien aseguró tuvo una sana convivencia dentro de la competencia.

“Hay comentarios que a uno le dicen que uno, la verdad, dice como ‘no te estoy pidiendo que me digas esto’, pero pues no te voy a decir nada tampoco porque no soy quién para decírtelo. Si tú me lo quieres decir, pues está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo no te diría a ti, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con estas cosas que estás haciendo porque no soy yo la persona indicada para decírtelo. (...) A veces esos comentarios no son tan chéveres“, añadió Julián Zuluaga en entrevista con Infobae Colombia, destacando su decisión de mantener la calma y evitar confrontaciones.

5. Valentina Taguado

Taguado alcanzó el Top 10 de 'MasterChef Celebrity' junto con Raul Ocampo - crédito Canal RCN

Es una de las participantes más queridas en redes sociales, pero también ha sido duramente criticada por la manera en la que se ha comportado con algunas de sus compañeras dentro y fuera del reality.

Además de sus enfrentamientos, sus preparaciones también destacaron dentro del reality. Taguado ha sido ganadora de varios “cachetes” de Jorge Rausch, así como de pines de inmunidad y líder de los retos por equipos.

Fue una de las primeras famosas en conseguir un cupo en el esperado top 10 y ahora se disputa el cupo para el top 4 de finalistas y conseguir el premio.