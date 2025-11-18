Cabal acusó a Gustavo Petro de “relativizar” el crimen: “Quien transporta droga en una narcolancha está cometiendo un delito grave”

El rifirrafe entre la senadora María Fernanda Cabal y Gustavo Petro por los ataques a lanchas en el Caribe, fue otro de los temas que dominó la agenda el lunes 17 de noviembre - crédito Andrea Puentes /Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

La destrucción de una embarcación vinculada al narcotráfico durante una operación militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico oriental, el sábado 15 de noviembre, desencadenó un fuerte cruce de declaraciones entre la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal y el presidente de la República, Gustavo Petro. La acción, parte de la Operación Lanza del Sur, resultó en la muerte de tres presuntos narcoterroristas, según reportes oficiales.

Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el ataque por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo que derivó en la destrucción de la nave y en la baja de sus tripulantes, identificados como integrantes de una organización criminal de transporte de drogas en rutas marítimas de la región. De acuerdo con el Comando Sur, esta ofensiva hace parte de la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump, que busca desmantelar redes de tráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por ello, la congresista cuestionó el enfoque del jefe de Estado, que expresó su rechazo al uso de la fuerza letal contra quienes transportan drogas en lanchas rápidas. “Quien transporta droga en una narcolancha está cometiendo un delito grave, sin importar su origen o condición. El narcotráfico destruye vidas y debe enfrentarse con contundencia”, afirmó la congresista, que acusó a Petro de relativizar la gravedad de estos delitos. “Justificarlo es ser cómplice”, acotó.

Con este mensaje en X, la senadora María Fernanda Cabal le respondió al presidente Gustavo Petro sobre el hundimiento de lanchas en el Caribe por EE. UU. - crédito @mariafdacabal/X

La respuesta de Petro no tardó. “Efectivamente, quien transporta cocaína en lanchas está cometiendo un delito, no lo discuto. Nosotros hemos detenido decenas e incautado 2.700 toneladas de cocaína, pero no se necesita matar al lanchero, solo hay que capturarlo y dejar que lo procese la justicia”, dijo el mandatario, que insistió en que los ocupantes suelen ser personas pobres oriundas del Caribe, implicadas en estas actividades como medio de subsistencia.

Un intenso cruce de mensajes entre Cabal y Petro por cuenta de los ataques a lanchas en el Caribe

La controversia entre ambos líderes se intensificó cuando Cabal defendió las operaciones de las fuerzas estadounidenses. “Solo los socios de los narcos se indignan por estas acciones que buscan preservar la paz en la región”. Según datos del Comando Sur, la Operación Lanza del Sur ha provocado la destrucción de más de 20 embarcaciones asociadas al tráfico ilícito y el fallecimiento de 70 personas en diversas acciones", afirmó.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro apuntó hacia la senadora María Fernanda Cabal, por sus críticas al hundimiento de lanchas en el Caribe - crédito @petrogustavo/X

Cabe señalar que, según reportes oficiales, la escalada en la estrategia militar se vio acompañada por la llegada del USS Gerald R. Ford: el portaaviones más moderno de la marina estadounidense, que ingresó al mar Caribe el domingo 16 de noviembre, como parte del refuerzo de la presencia militar regional. El despliegue incluyó destructores, buques de apoyo y unidades aéreas con el propósito de combatir a organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Solo hay que no tener alma ni conocer a Colombia como para saber que en las lanchas solo van personas pobres oriundas del Caribe, que realizan ese trabajo para sobrevivir”, había señalado inicialmente el primer mandatario, en reacción a Cabal, en una especie de contrapunteo sobre el uso de la fuerza y el impacto social de estas operaciones, que buscarían frenar la circulación de estupefacientes y reducir la capacidad operativa de las bandas criminales en la región.

El presidente se ha opuesto a los ataques por parte de tropas estadounidenses a lanchas en el mar Caribe - crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla

Aunque la oposición del jefe de Estado a estos operativos ha sido recurrente, al poner incluso como ejemplo el caso de Alejandro Carranza, un pescador que estuvo vinculado a estructuras armadas, como Los Pachenga, pero que al momento de su deceso solo se dedicaba a la pesca, desde Washington continúan adelante en su ofensiva. Y han desestimado los argumentos tanto de este gobernante como de otras voces que se han opuesto a este tipo de ofensivas de EE. UU.