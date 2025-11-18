Alejandra Urrea reveló cuál fue la primera cirugía que se realizó, los canjes que le ofrecieron y el incómodo momento que vivió con un médico

Alejandra Urrea dio detalles de sus cirugías estéticas - crédito @alejandraurreaa/Ig

Alejandra Urrea, reconocida por su presencia en redes sociales, compartió detalles sobre su incursión en el mundo de las cirugías estéticas.

La influencer reveló en la reciente entrevista que le hicieron en el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, que su primera cirugía fue en el estómago y explicó que, tras ganar notoriedad en las plataformas digitales, comenzaron a llegarle propuestas de canjes con cirujanos interesados en realizarle intervenciones a cambio de contenido promocional.

En su relato, Urrea describió que la primera operación a la que se sometió respondió a una inquietud personal. Sin embargo, la dinámica cambió cuando su actividad en redes sociales captó la atención de un médico que le propuso realizarle una cirugía sin costo, siempre que ella accediera a generar contenido sobre la experiencia.

