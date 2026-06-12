El error por la fiebre mundialista que podría causarle lesiones graves: médicos lanzaron una alerta a los fanáticos del fútbol

Los hinchas de la selección Colombia vuelven a las canchas con el furor del Mundial, aunque esto puede causar lesiones para aquellos que no practican deportes de forma regular - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 44% de los colombianos no cumple con los niveles mínimos de actividad física recomendados, pero el Mundial activa el impulso deportivo de los seguidores del fútbol, lo que alerta a las autoridades médicas, pues pasar del sedentarismo a la actividad intensa sin preparación eleva el riesgo de esguinces, distensiones y dolor muscular agudo. Así, los expertos recomiendan preparar el cuerpo antes y después del ejercicio para reducir lesiones y mejorar la recuperación.

Cabe mencionar que el 11 de junio comenzó el Mundial 2026 y Colombia debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Con la Tricolor en competencia, miles de personas que llevan meses, o incluso años, sin una rutina de ejercicio regular volvieron a las canchas, los parques y los torneos de barrio, lo que vuelve a reunir a los amigos y familiares. Aunque el problema radica en que el cuerpo no siempre está listo para hacer deporte sin preparación previa y cuando se inicia de forma brusca se puede desatar una lesión grave.

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Las cifras indican que el 44% de los colombianos no alcanza los 150 minutos semanales de actividad moderada que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esa realidad no cambia con la emoción del torneo, pues un músculo con poco trabajo previo no responde como uno entrenado y, al someterlo a un esfuerzo repentino, aumentan los cuadros de dolor y lesiones: esguinces de tobillo y rodilla, distensiones en el muslo posterior y en los gemelos, además de contracturas que pueden prolongarse por semanas.

Cuando una persona sedentaria retoma actividad física de forma repentina e intensa, músculos, tendones y ligamentos pierden parte de la elasticidad, la fuerza y la resistencia necesarias para tolerar cargas altas. A eso se suma el dolor muscular tardío, que aparece entre 24 y 72 horas después del ejercicio y puede extenderse por varios días.

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Aunque es una respuesta esperable ante un esfuerzo no habitual, requiere atención si es muy agudo, se localiza en un punto específico o se acompaña de inflamación visible.

La fiebre mundialista se siente en las canchas de barrio, aunque los especialistas recomiendan a los jugadores aficionados prepararse antes y después de un partido- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes del partido: cómo preparar el cuerpo

La preparación previa es parte del entrenamiento y marca la diferencia en la prevención de lesiones. Estas son recomendaciones para reducir riesgos antes de realizar actividad intensa:

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Calentar al menos 10 minutos con trote suave, movilidad articular y estiramientos dinámicos.

Empezar despacio y progresar de forma gradual en intensidad y duración, sobre todo si no se entrena desde hace semanas o meses.

Hidratarse antes, durante y después del esfuerzo para reducir calambres y fatiga muscular.

Usar calzado deportivo adecuado al tipo de actividad, en especial en deportes con contacto y cambios de dirección.

Escuchar al cuerpo: si aparece dolor agudo, detenerse es una medida de prevención.

Realizar estiramientos antes y después de la práctica deportiva evita lesiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después del partido: cómo recuperarse mejor

La recuperación suele ser el paso más omitido y uno de los más determinantes para disminuir el riesgo de lesiones. La recomendación de los expertos indica que se debe:

Enfriar progresivamente: terminar con entre cinco y 10 minutos de actividad suave y estiramientos estáticos para bajar la frecuencia cardíaca y reducir la tensión muscular.

Aplicar frío local ante el primer signo de inflamación: si hay hinchazón o dolor articular después del ejercicio, aplicar hielo envuelto en un paño durante un máximo de cinco minutos puede disminuir el dolor inicial.

Respetar el descanso: el músculo se fortalece durante el reposo. Alternar días de actividad con días de recuperación ayuda a progresar sin lesionarse.

Ante una lesión, no automedicarse: consultar a un médico o especialista si hay dolor persistente, inflamación o limitación del movimiento antes de tomar antiinflamatorios o retomar el esfuerzo.

Si tiene alguna molestia muy fuerte, no dude en consultar a su médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando ocurre una lesión, el manejo oportuno en las primeras horas influye en la recuperación. Bajo supervisión médica, existen alternativas terapéuticas, incluidos tratamientos tópicos con ingredientes biorreguladores, que pueden contribuir al control del dolor y la inflamación en lesiones agudas de tejidos blandos como parte de un plan integral.

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“El Mundial es una oportunidad para que los colombianos vuelvan a moverse, pero hay que hacerlo con cabeza. El cuerpo sedentario necesita tiempo para adaptarse al ejercicio, y saltarse esa adaptación es una de las principales razones del aumento de lesiones musculares y articulares en estas épocas. Un buen calentamiento, una progresión adecuada y saber cuándo parar pueden hacer la diferencia”, señaló Mauricio Mejía, médico especialista en medicina del deporte y rehabilitación deportiva.