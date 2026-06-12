Colombia

Gustavo Bolívar defendió la idoneidad de Aida Quilcué, cuestionada por falta de títulos: “No significa que uno no sea educado”

El exdirector del DPS recordó que la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda es una lideresa indígena y que fungió como consejera mayor del Cric y como congresista

Guardar
Google icon
Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué tiene saberes ancentrales valiosos - crédito John Paz/Colprensa y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué tiene saberes ancentrales valiosos - crédito John Paz/Colprensa y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La idoneidad de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato y senador Iván Cepeda Castro (izquierda), para apoyar la dirección de Colombia en un eventual Gobierno del aspirante ha sido fuertemente cuestionada por no contar con títulos universitarios.

El debate sobre su formación académica se ha intensificado en las últimas semanas, en las que la ciudadanía ha pedido que Cepeda y su contendiente, el abogado Abelardo de la Espriella, se enfrenten en un debate, para así conocer en profundidad sus propuestas y escuchar sus argumentos.

PUBLICIDAD

El candidato de la derecha propuso que Aida Quilcué, como fórmula vicepresidencial de Cepeda, y José Manuel Restrepo (economista), como su coequipero, estén presentes en esos espacios de diálogo y confrontación de ideas, pero Iván Cepeda no aceptó, alegando que, históricamente, los debates han sido únicamente entre los candidatos a la Presidencia.

Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué es experta en temas de derechos humanos y sustitución de cultivos de uso ilícito - crédito Fernando Vergara/AP
Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué es experta en temas de derechos humanos y sustitución de cultivos de uso ilícito - crédito Fernando Vergara/AP

Gustavo Bolívar respaldó a Aida Quilcué y resaltó su sabiduría

Ante la evasiva del congresista, algunos políticos han asegurado que pretende esconder a Quilcué debido a una supuesta falta de preparación de su parte. Sin embargo, esa premisa no es compartida por todos; hay quienes la derrumban bajo el argumento de que la formación y el conocimiento no solo se adquieren en las instituciones de educación superior.

PUBLICIDAD

Así lo explicó Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En diálogo con la revista Semana, el exfuncionario aseguró que la idoneidad para un cargo ya no se mide por la cantidad de títulos que se tenga; se somete a los aspirantes a pruebas en las que puedan demostrar sus conocimientos.

Lo que pasa es que en el mundo hoy no tener títulos no significa que uno no sea educado. Es muy distinto. De hecho, las grandes empresas en el mundo ya no exigen títulos. Las grandes empresas en el mundo lo que hacen es unos exámenes de admisión”, precisó al informativo.

- crédito Aida Quilcué/Facebook
Aida Quilcué llegó al Congreso en 2022 - crédito Aida Quilcué/Facebook

Bolívar recordó que, además de la educación formal que se recibe en las instituciones, las personas adquieren saberes de otras formas y algunas se educan de manera autodidacta. En el caso de Aida Quilcué, que es una ciudadana indígena, dijo que, tal vez, creció en un territorio en el que no había una universidad, pero la falta de oportunidades no impidió que ejerciera su liderazgo y que asumiera posiciones de poder y de toma de decisiones.

El exdirector destacó el factor de que Quilcué es una mujer, para resaltar su carácter en medio de ambientes patriarcales en los que pudo haberse desempeñado como lideresa. “Ella llegó a ser gobernadora de miles y miles, cientos de miles de indígenas y como mujer, quiere decir que tiene un carácter; para que la elijan los indígenas siendo mujer, es que merece un reconocimiento y tiene unos saberes ancestrales”, indicó.

En efecto, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda es una destacada lideresa indígena del pueblo Nasa y fue consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). También llegó al Congreso de la República y cumplió funciones legislativas entre 2022 y 2026.

Aida Quilcué explicó por qué no asiste a debates con José Manuel Restrepo - crédito Reuters y Colprensa
Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué y José Manuel Restrepo no tienen que conocer completamente el Estado para ser vicepresidentes - crédito Reuters y Colprensa

Ella es una mujer sabia, es una mayora, es una gobernadora, tiene una inteligencia ancestral y una sabiduría que la hace merecedora de ese liderazgo”, precisó Gustavo Bolívar.

Adicionalmente, indicó que, aunque Quilcué no cuente con títulos universitarios, es experta en temas como derechos humanos, víctimas y sustitución de cultivos de uso ilícito. El fuerte de José Manuel Restrepo, por su parte, sería la economía.

No vayan a pensar que es que Aida y el vicepresidente de Abelardo tengan que conocer completamente el Estado porque no es fácil, pero sí tiene el carácter para lograr conformar un equipo y dirigirlo”, añadió.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarAida QuilcuéElecciones Colombia 2026Iván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

En la antesala de la celebración de sus 30 años de carrera, la cantante de música popular manifestó que su mayor preocupación al recibir la noticia era no poder ver crecer a sus hijos

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Jhon Lucumí pasaría del Bologna a un equipo grande del fútbol italiano: sería el fichaje esteral

El colombiano, que jugará el Mundial 2026, entraría en la carpeta de una escuadra con mucha historia, pero lleva años sin levantar el trofeo de la Serie A

Jhon Lucumí pasaría del Bologna a un equipo grande del fútbol italiano: sería el fichaje esteral

El riesgo de padecer cáncer de riñón aumenta después de los 50 años y estos son los hábitos que lo empeoran

Por su ubicación profunda, el tumor puede crecer durante meses o años sin manifestaciones claras, por lo que numerosos casos se identifican durante ecografías o tomografías solicitadas por otros motivos

El riesgo de padecer cáncer de riñón aumenta después de los 50 años y estos son los hábitos que lo empeoran

El Pacto Histórico salió en defensa de Agmeth Escaf tras suspensión de la Procuraduría: “La voluntad popular debe respetarse”

La bancada expresó su respaldo al representante de la Cámara y pidió garantías para el debido proceso después de que el ente de control anunciara una investigación contra el congresista

El Pacto Histórico salió en defensa de Agmeth Escaf tras suspensión de la Procuraduría: “La voluntad popular debe respetarse”

Estos son los destinos favoritos de los colombianos para las vacaciones de mita de año: el sol y la playa siguen marcando las preferencias

Un sondeo de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo muestra que una parte significativa compra paquetes con entre un mes y dos meses de margen, lo que sostiene la facturación frente a 2025

Estos son los destinos favoritos de los colombianos para las vacaciones de mita de año: el sol y la playa siguen marcando las preferencias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Deportes

Marino Hinestroza volvería al fútbol colombiano tras su fracaso en Vasco da Gama: este sería su equipo

Marino Hinestroza volvería al fútbol colombiano tras su fracaso en Vasco da Gama: este sería su equipo

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Deportes Tolima, Independiente Medellín, Deportivo Pasto y otros equipos

Cuál es la situación del técnico Diego Arias en Atlético Nacional: el club aclaró su posible salida

Tulio Gómez chocó con un periodista sobre un posible fichaje para el América de Cali: “Es falso”

Juan Carlos Osorio sugirió a Néstor Lorenzo cómo debería jugar la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial