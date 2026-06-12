Gustavo Bolívar defendió la idoneidad de Aida Quilcué, cuestionada por falta de títulos: “No significa que uno no sea educado”

Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué tiene saberes ancentrales valiosos - crédito John Paz/Colprensa y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La idoneidad de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato y senador Iván Cepeda Castro (izquierda), para apoyar la dirección de Colombia en un eventual Gobierno del aspirante ha sido fuertemente cuestionada por no contar con títulos universitarios.

El debate sobre su formación académica se ha intensificado en las últimas semanas, en las que la ciudadanía ha pedido que Cepeda y su contendiente, el abogado Abelardo de la Espriella, se enfrenten en un debate, para así conocer en profundidad sus propuestas y escuchar sus argumentos.

PUBLICIDAD

El candidato de la derecha propuso que Aida Quilcué, como fórmula vicepresidencial de Cepeda, y José Manuel Restrepo (economista), como su coequipero, estén presentes en esos espacios de diálogo y confrontación de ideas, pero Iván Cepeda no aceptó, alegando que, históricamente, los debates han sido únicamente entre los candidatos a la Presidencia.

Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué es experta en temas de derechos humanos y sustitución de cultivos de uso ilícito - crédito Fernando Vergara/AP

Gustavo Bolívar respaldó a Aida Quilcué y resaltó su sabiduría

Ante la evasiva del congresista, algunos políticos han asegurado que pretende esconder a Quilcué debido a una supuesta falta de preparación de su parte. Sin embargo, esa premisa no es compartida por todos; hay quienes la derrumban bajo el argumento de que la formación y el conocimiento no solo se adquieren en las instituciones de educación superior.

PUBLICIDAD

Así lo explicó Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En diálogo con la revista Semana, el exfuncionario aseguró que la idoneidad para un cargo ya no se mide por la cantidad de títulos que se tenga; se somete a los aspirantes a pruebas en las que puedan demostrar sus conocimientos.

“Lo que pasa es que en el mundo hoy no tener títulos no significa que uno no sea educado. Es muy distinto. De hecho, las grandes empresas en el mundo ya no exigen títulos. Las grandes empresas en el mundo lo que hacen es unos exámenes de admisión”, precisó al informativo.

PUBLICIDAD

Aida Quilcué llegó al Congreso en 2022 - crédito Aida Quilcué/Facebook

Bolívar recordó que, además de la educación formal que se recibe en las instituciones, las personas adquieren saberes de otras formas y algunas se educan de manera autodidacta. En el caso de Aida Quilcué, que es una ciudadana indígena, dijo que, tal vez, creció en un territorio en el que no había una universidad, pero la falta de oportunidades no impidió que ejerciera su liderazgo y que asumiera posiciones de poder y de toma de decisiones.

El exdirector destacó el factor de que Quilcué es una mujer, para resaltar su carácter en medio de ambientes patriarcales en los que pudo haberse desempeñado como lideresa. “Ella llegó a ser gobernadora de miles y miles, cientos de miles de indígenas y como mujer, quiere decir que tiene un carácter; para que la elijan los indígenas siendo mujer, es que merece un reconocimiento y tiene unos saberes ancestrales”, indicó.

PUBLICIDAD

En efecto, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda es una destacada lideresa indígena del pueblo Nasa y fue consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). También llegó al Congreso de la República y cumplió funciones legislativas entre 2022 y 2026.

Gustavo Bolívar aseguró que Aida Quilcué y José Manuel Restrepo no tienen que conocer completamente el Estado para ser vicepresidentes - crédito Reuters y Colprensa

“Ella es una mujer sabia, es una mayora, es una gobernadora, tiene una inteligencia ancestral y una sabiduría que la hace merecedora de ese liderazgo”, precisó Gustavo Bolívar.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, indicó que, aunque Quilcué no cuente con títulos universitarios, es experta en temas como derechos humanos, víctimas y sustitución de cultivos de uso ilícito. El fuerte de José Manuel Restrepo, por su parte, sería la economía.

“No vayan a pensar que es que Aida y el vicepresidente de Abelardo tengan que conocer completamente el Estado porque no es fácil, pero sí tiene el carácter para lograr conformar un equipo y dirigirlo”, añadió.

PUBLICIDAD