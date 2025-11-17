Vicky Dávila contestó a mensaje de Gustavo Petro defendiendo a Verónica Alcocer: “No creo que alguien pueda sentir envidia”

El mandatario defendió a su exesposa ante acusaciones de un medio sueco, mientras Vicky Dávila descartó que haya celos o resentimientos en el debate público generado por el caso - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

En respuesta a las informaciones difundidas por el periódico sueco Expressen sobre el presunto estilo de vida ostentoso de Verónica Alcocer, exesposa y primera dama, en la ciudad de Estocolmo, el presidente Gustavo Petro manifestó que tales afirmaciones obedecen a movimientos de la extrema derecha que, según él, buscan perjudicar a su entorno familiar con el fin de minar su posición en el escenario político.

Luego de que Gustavo Petro se pronunciara en defensa de Verónica Alcocer frente a las publicaciones del medio sueco, la precandidata presidencial y periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, más conocida Vicky Dávila respondió al mandatario. En su declaración, Dávila expresó: “No creo que alguien pueda sentir envidia”.

Y es que, el mandatario utilizó sus cuentas en redes sociales para expresar su inconformidad ante los señalamientos provenientes de medios internacionales, llegando a poner en duda los motivos que hay detrás de dichos reportes.

“Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hace conjeturas calumniosas como siempre. Ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo”, escribió el presidente de la república en su publicación de la red social X.

En su pronunciamiento, el presidente se refiere a la independencia económica y personal de su entorno familiar ante cuestionamientos públicos. - crédito @petrogustavo/X

Tras el mensaje publicado por el presidente, Vicky Dávila reaccionó señalando que la controversia en torno a Verónica Alcocer no se debe a envidia, sino a la preocupación generada por denuncias públicas.

“No creo que alguien pueda sentir envidia de Verónica Alcocer. Lo que hay es indignación… su hijo Nicolás la vinculó con “burocracia, contratos, y coimas”. ¿Se acuerda?“, escribió la precandidata presidencial como respuesta,

Dávila también mencionó el caso en el que, según declaraciones del fallecido general Ricardo Díaz, la entonces primera dama Verónica Alcocer habría sido señalada de tener interés en una compra irregular de helicópteros.

“El general Ricardo Diaz (Q.e.p.d.) quien fue su viceministro de Defensa, denunció que supuestamente el entonces consejero económico, Juan Fernández, lo abordó en el pasillo de un baño y le dijo, “que la primera dama tenía interés de que esos helicópteros se compraran”. Eso quedó en nada y el general murió, en medio de la presión a la que lo sometieron", comentó la periodista en su publicación de X.

Vicky Dávila respondió al mensaje de Gustavo Petro defender a Verónica Alcocer - crédito @VickyDavilaH

La precandidata remató sus argumentos dirigiéndose nuevamente al presidente y aludiendo a otros aspectos ligados a Verónica Alcocer. En esta ocasión, cuestionó el origen de los recursos que la ex primera dama utiliza para, según ella, mantener un alto nivel de vida en Suecia.

“Son muchos indicios Petro, y ni hablar de los catalanes…. De qué vive como millonaria Verónica Alcocer en Suecia, si lleva años sin trabajar. @petrogustavo", comentó.

Con respecto a la publicación de Gustavo Petro en la que defiende a Verónica Alcocer, en esta también resaltó la independencia económica de la madre de sus hijas y desligándola de cualquier uso de recursos públicos. Además, criticó abiertamente los señalamientos provenientes de sectores opositores.

“Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del estado no se imagina que es vivir sin él. La extrema derecha no sabe que es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo”, comentó Petro.

El mandatario finalizó su mensaje subrayando que los ataques dirigidos a su círculo familiar buscan afectarlo políticamente, y reafirmó los valores que, según él, han guiado a su entorno más cercano.

“Su intento por destruir mi familia para debilitarme no funciona. En lo que fue y es mi familia siempre habrá respeto, lo que siempre enseñé fue honestidad y libertad de pensamiento. Libertad del ser. El uribismo extremo no sabe que es eso”, aseveró en su mensaje el primer mandatario del país.

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que el periódico sueco Expressen revelara detalles sobre la supuesta vida de lujo de Alcocer en Estocolmo - crédito Infobae - EFE

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que el periódico sueco Expressen revelara detalles sobre la supuesta vida de lujo de Alcocer en Estocolmo. El artículo menciona restaurantes exclusivos en la zona de Stureplan, así como su presencia en fiestas privadas y clubes reservados para la élite sueca.