Pico y placa regional para ingresar a Bogotá el lunes festivo del 17 de noviembre: estos son los horarios, corredores y restricciones

La medida de movilidad aplica en nueve corredores principales de acceso a Bogotá, con controles estrictos en puntos estratégicos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció que el lunes festivo 17 de noviembre se activará la medida de Pico y placa regional con aplicación estricta en las vías principales de ingreso a la ciudad.

La estrategia, diseñada para mejorar la movilidad y evitar congestiones durante el tradicional retorno de festivos, impactará directamente a cientos de miles de conductores que se movilizan desde diferentes regiones hacia la capital al cierre del fin de semana largo.

De acuerdo con la entidad, el Pico y placa regional funcionará en dos franjas horarias diferenciadas, segmentando el ingreso según el último dígito de la placa del vehículo particular:

Entre las 12:00 p. m., y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos cuyas placas finalicen en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Posteriormente, desde las 4:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m., el turno será exclusivo para automotores con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La medida de movilidad aplica en nueve corredores principales de acceso a Bogotá, con controles estrictos en puntos estratégicos - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

La medida cobija nueve corredores principales de entrada a Bogotá. Los puntos de control estarán ubicados:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, sentido occidente a oriente.

Calle 80: del Puente de Guadua al Portal 80 de TransMilenio, occidente a oriente.

Carrera Séptima: entre la calle 245 y la calle 183, norte a sur.

Avenida Boyacá-vía al Llano: del túnel Argelino Durán Quintero a la antigua vía al Llano, sur-norte.

Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, norte-sur.

Vía a La Calera: peaje Patios a la avenida carrera Séptima, oriente-occidente.

Vía a Choachí: vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, oriente-occidente.

El Pico y placa regional también será de acatamiento obligatorio para residentes y visitantes en zonas aledañas a estos accesos. Quienes deban circular el lunes festivo deben planificar su recorrido y ajustarse a los horarios definidos por la terminación de las placas.

Las excepciones se mantienen acorde con las normativas del Pico y placa de lunes a viernes. Sin embargo, se aclaró que la modalidad de Pico y placa solidario no tendrá vigencia durante esta jornada especial.

No se permitirá la modalidad de Pico y placa solidario durante la jornada especial del lunes festivo en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Para optimizar el flujo vehicular en corredores críticos, especialmente en el sur, se implementarán intermitencias semafóricas en la autopista sur, priorizando el ingreso y salida de viajeros sin afectar el tránsito local.

Adicionalmente, en el acceso norte, el lunes entrará en operación el reversible de la carrera séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes viajen hacia la ciudad durante el puente festivo.

La operación estará respaldada por la disponibilidad permanente de grúas y monitoreo activo desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT). Habrá coordinación con autoridades distritales, municipios aledaños y concesionarios viales para dar respuesta ágil ante incidentes y garantizar una movilidad segura para todos.

En Cundinamarca, el Plan retorno del lunes 17 de noviembre contempla acciones adicionales:

Reversible continuo entre Apulo (k32+000) y Mosquera (puente Balsillas k113+000) de 10:00 a. m. a 11:59 p. m.

Reversible de la avenida Canoas a la avenida San Marón, en Soacha, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, la restricción será de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. en corredores Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y Ramal a Soacha, así como en los corredores los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao, en horarios similares todos los días.

El Plan Retorno incluye reversibles en la autopista sur y la carrera séptima, así como restricciones para vehículos de carga pesada - crédito Gobernación de Cundinamarca

La administración hizo un llamado a todos los conductores a programar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos, largas filas o sanciones. El incumplimiento del Pico y placa regional acarreará una multa de $604.100 y la inmovilización del vehículo. Las autoridades resaltan la importancia de consultar previamente las rutas permitidas, respetar los horarios establecidos y considerar las condiciones del tráfico durante la jornada.