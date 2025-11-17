Lanzaron explosivos cerca de instalaciones de medio de comunicación en pleno casco urbano de Cali

La explosión se registró en pleno casco urbano de la capital vallecaucana- crédito X

Una explosión se registró la noche del domingo 16 de noviembre en las inmediaciones de un medio de comunicación en Cali, cuando un artefacto, presuntamente una granada, detonó cerca de la sede de RCN ubicada en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos.

El incidente generó alarma en la zona y movilizó a las autoridades locales, que acudieron al lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se registró en un sector industrial de la ciudad, donde se encuentra la sede del medio afectado. Según los primeros reportes, el artefacto explosivo, de bajo poder, fue lanzado en las cercanías del edificio, lo que provocó una fuerte detonación perceptible en el área.

A pesar de la magnitud del estallido, Infobae Colombia pudo conocer que no se reportaron personas heridas como consecuencia del ataque. Sin embargo, se registraron daños materiales como el rompimiento de ventanas en el entorno, aunque no se han detallado las cifras ni el alcance exacto de las afectaciones.

Tras la explosión, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para asegurar el área y adelantar las investigaciones correspondientes.

La presencia policial y de equipos especializados se mantiene en el lugar con el objetivo de recopilar evidencias y garantizar la seguridad de los residentes y trabajadores del sector.

Y es que este tipo de casos hacen parte de una seguidilla de actos criminales que se han registrado con explosivos en Cali desde hace varios meses.

Las autoridades abrieron una investigación al respecto del crimen- crédito X

Cali ha registrado múltiples explosiones en los últimos meses

Por ejemplo, el 10 de junio de 2025, se registraron tres atentados casi simultáneos contra puestos policiales en los barrios Meléndez, Los Mangos y Manuela Beltrán. Según la alcaldía, el balance inicial fue de una persona muerta y al menos nueve heridos.

Las autoridades establecieron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta entre seguridad, salud y emergencias.

Ya en julio, la inseguridad escaló con otro episodio violento: en la madrugada del 30 de julio de 2025, dos artefactos explotaron en el sur de la ciudad derribando dos cámaras de fotodetección ubicadas en puntos clave de movilidad.

La explosión se registró cerca de las instalaciones de RCN en Cali- crédito @oscarvillani/X

Según reportes, las detonaciones se sintieron en barrios como El Caney, El Limonar y Valle del Lili, generando pánico entre los vecinos.

No obstante, el suceso más grave ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando dos potentes explosiones se registraron en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, al norte de Cali. El ataque dejó al menos seis muertos y alrededor de 50 heridos, según los reportes oficiales.

La alcaldía decretó restricciones al tránsito de camiones, reforzó la seguridad y ofreció una recompensa para dar con los responsables, atribuyendo el acto a disidencias de las Farc.

Seis muertos y más de 70 heridos dejó explosión de carro bomba en Cali - crédito @davidmorales981/X

Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado

Y es que el Valle del Cauca ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, en parte por su ubicación estratégica y su importancia económica.

Desde mediados del siglo XX, bandas armadas, guerrillas y grupos paramilitares han disputado el control del territorio, especialmente por las rutas del narcotráfico y las economías ilícitas ligadas al cultivo de coca.

El departamento ha sufrido grandes transformaciones sociales: según estudios históricos, más de 200.000 personas fueron desplazadas entre 1984 y 2012, producto de la violencia paramilitar, los secuestros y los asesinatos selectivos.

La presencia de actores armados como las Farc, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se consolidó en la región durante décadas. Uno de los episodios más simbólicos fue la actuación del Bloque Calima de las AUC, que bajo el auspicio de narcotraficantes locales se estableció para proteger sus rutas de renta ilegal.