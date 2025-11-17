La Segura reveló cómo avanza su dolorosa recuperación tras someterse a una cirugía plástica: : “No me puedo sentar”

La influenciadora colombiana compartió con sus seguidores los retos físicos y emocionales que enfrenta después de someterse a una lipo-lipectomía circunferencial, advirtiendo sobre los riesgos de los procedimientos estéticos - crédito la_segura / Instagram

La recuperación tras una cirugía plástica puede transformar la rutina diaria y el bienestar emocional, como lo evidenció La Segura, la reconocida influenciadora colombiana, al compartir con sus seguidores los desafíos que enfrenta después de someterse a una lipo-lipectomía circunferencial.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido relató con franqueza el proceso de adaptación a las nuevas condiciones físicas y las dificultades que ha experimentado en su vida cotidiana.

En una de sus historias recientes en Instagram, Natalia Segura —conocida como La Segura y con más de 25 millones de seguidores en plataformas digitales— describió las limitaciones que enfrenta tras la intervención: no puede sentarse con normalidad y debe improvisar soluciones para realizar actividades tan simples como comer.

La Segura mostró cómo avanza su proceso de recuperación tras la extracción de los biopolímeros. Foto: @harry_homa- Instagram 'La Segura'

“No me puedo sentar. Esas son las condiciones actuales de la segurita mamita. Estoy en el comedor, pero encima del comedor, me toca montar una mesa. Como para que me quede altico”, relató la influenciadora, que también compartió que su dieta actual, prescrita por su cirujano, le permite consumir una gran cantidad de proteína y alimentos variados durante el primer mes y medio de recuperación.

“Mi cirujano plástico me mandó solo por este mes a comer de todo. Por la situación de la nalguita, que no queremos que se vaya, estoy comiendo, literal, muchísima proteína, pero aparte de eso, puedo comer lo que sea”, explicó a sus seguidores.

Es de mencionar que, La Segura, exparticipante de La casa de los famosos Colombia del Canal RCN, apareció en días pasados en TikTok con un video de Get ready with me, en el que abordó las complicaciones derivadas de la cirugía, a la que denominó “la tuneada”.

En ese espacio, la creadora de contenido detalló que la cicatriz resultante recorre todo su cuerpo, consecuencia directa de la lipo-lipectomía circunferencial, un procedimiento que implica la extracción de tejido graso y piel en toda la circunferencia del torso.

La creadora de contenido habló sobre el procedimiento al que se sometió - crédito @LA_SEGURA/TikTok

Según relató, la recuperación ha sido especialmente dolorosa, hasta el punto de impedirle sentarse durante los primeros días, y en uno de sus intentos por hacerlo, algunos puntos de sutura se abrieron, lo que agravó su malestar.

Con honestidad, la vallecaucana se dirigió a su audiencia: “Sí hermanas, soy yo, la misma por la que preguntan. He vuelto por aquí (...) amigas, valórenme porque se los juro que está costando. Me duele hasta el pelo. Les juro que llevo cinco días intentando grabar este ‘gueri gueri with me’, para contarles cómo han sido estos días de postoperatorio, pero es que no he sido capaz”, dijo La Segura, que no ocultó el desánimo y el dolor persistente que experimenta, describiendo su estado como “de mal en peor”.

A pesar de las dificultades, la creadora de contenido aclaró que la evolución médica de la cirugía es positiva, aunque la magnitud del procedimiento ha tenido un impacto considerable en su bienestar físico y emocional.

“Aclaro que mi cirugía va ‘superhipermegabién’ lo que pasa es que fue una cirugía tan drástica, tan traumática, hermanas, que siento que yo no cojo vuelo, o sea, primero que todo me siento horrible, me voy a quedar calva, la anestesia me está dejando calva, literal, estoy como loca aplicándome tónico capilar. Haciéndome de todo en el pelo, en la medida que puedo. Siento que en este último tiempo como que se me ha manchado la cara”, reveló la influenciadora, que mostró la cicatriz que le quedó alrededor del abdomen.

La Segura aseguró que el procedimiento que se hizo en la cola fue para mejorar su apariencia por los biopolímeros - crédito @rechismes/IG

La Segura explicó que la decisión de someterse a la intervención estuvo motivada por razones médicas, tras haber sufrido complicaciones por la aplicación de biopolímeros años atrás.

En una historia publicada en Instagram, la artista remembró: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”, aludiendo a las difíciles experiencias que vivió desde entonces. La creadora de contenido confesó que su cuerpo presentó nuevos síntomas que la alertaron y la llevaron a buscar ayuda profesional.

“Me di cuenta que algo no estaba bien”, comentó, y añadió que optó por la cirugía para retirarse los residuos de la sustancia y evitar problemas de salud mayores. “Por mi tranquilidad y por mi salud, tomé la decisión de operarme”, afirmó en sus redes sociales.