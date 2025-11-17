Katherine Miranda reveló los nombres de los niños que murieron en bombardeos en Amazonas y Arauca y pidió renuncia del ministro de Defensa

La representante a la Cámara Katherine Miranda insistió en que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, debe dimitir de su cargo - crédito Katherine Miranda/Facebook - Luisa González/REUTERS

La confirmación del presidente de la República, Gustavo Petro, de la muerte de 12 menores durante los bombardeos que se han llevado a cabo en el último mes y medio contra las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, desató una fuerte respuesta de la representante a la Cámara Katherine Miranda: que antes de la información entregada por el jefe de Estado fue la primera en referirse a una de esas incursiones.

Miranda, que en la tarde del lunes 17 de noviembre se refirió a las acciones militares en el límite entre Amazonas y Caquetá, del 1 de octubre que provocaron el deceso de cuatro menores, uno de ellos el de una niña de 11 años, reveló las identidades de las víctimas en este ataque. Como también lo hizo con la adolescente que murió en los bombardeos en Arauca, el 13 de noviembre, y del que tampoco se sabía hasta cuando el jefe de Estado decidió romper el silencio.

“Niños bombardeados en Amazonas: Vanesa Martínez, Stiven Macuna, Alcides Abarca, Endy Tanimuca. Niña asesinada en Arauca: Estefany Coa. Doce niños, en tres días y departamentos diferentes, CRIMEN DE ESTADO. ¡RENUNCIE MINISTRO DE DEFENSA!“, afirmó Miranda en su publicación, en la que entregó los datos referentes a estas víctimas, que al parecer estaban bajo el poder de las estructuras criminales de ”Mordisco" y sentó su postura frente al papel del ministro.

A su vez, en otro mensaje en su perfil, no ocultó su indignación frente a la manera en la que los colombianos tuvieron que enterarse de que no eran solamente siete los muertos por las acciones militares, sino que la cifra ya iba en aumento, al ocultarse -según ella- de manera deliberada la información que, por lo visto, ya estaba en su poder. Y en el de la defensora del Pueblo, Iris Marín,

“¡Qué vergüenza @petrogustavo, tuve que sacar fotos y acta de defunción de niños asesinados en Amazonas y Arauca para que Ud. acepte que bombardeo 12 niños en 3 departamentos diferentes! Se le cayó la mentira de que estaba cuidando la vida de 20 soldados en Guaviare. ¡CRIMEN DE ESTADO!“, afirmó Miranda, que atacó el argumento esgrimido por el primer mandatario frente a que el bombardeo en Calamar era para preservarle la vida a los militares.

