Colombia

Katherine Miranda reveló los nombres de los niños que murieron en bombardeos en Amazonas y Arauca y pidió renuncia del ministro de Defensa

La representante a la Cámara, que fue la primera en revelar información sobre los bombardeos en Amazonas en el que cayeron cuatro menores, reveló sus identidades; y también la de la adolescente que cayó en las incursiones militares en Arauca

Guardar
La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Katherine Miranda insistió en que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, debe dimitir de su cargo - crédito Katherine Miranda/Facebook - Luisa González/REUTERS

La confirmación del presidente de la República, Gustavo Petro, de la muerte de 12 menores durante los bombardeos que se han llevado a cabo en el último mes y medio contra las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, desató una fuerte respuesta de la representante a la Cámara Katherine Miranda: que antes de la información entregada por el jefe de Estado fue la primera en referirse a una de esas incursiones.

Miranda, que en la tarde del lunes 17 de noviembre se refirió a las acciones militares en el límite entre Amazonas y Caquetá, del 1 de octubre que provocaron el deceso de cuatro menores, uno de ellos el de una niña de 11 años, reveló las identidades de las víctimas en este ataque. Como también lo hizo con la adolescente que murió en los bombardeos en Arauca, el 13 de noviembre, y del que tampoco se sabía hasta cuando el jefe de Estado decidió romper el silencio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Niños bombardeados en Amazonas: Vanesa Martínez, Stiven Macuna, Alcides Abarca, Endy Tanimuca. Niña asesinada en Arauca: Estefany Coa. Doce niños, en tres días y departamentos diferentes, CRIMEN DE ESTADO. ¡RENUNCIE MINISTRO DE DEFENSA!“, afirmó Miranda en su publicación, en la que entregó los datos referentes a estas víctimas, que al parecer estaban bajo el poder de las estructuras criminales de ”Mordisco" y sentó su postura frente al papel del ministro.

A su vez, en otro mensaje en su perfil, no ocultó su indignación frente a la manera en la que los colombianos tuvieron que enterarse de que no eran solamente siete los muertos por las acciones militares, sino que la cifra ya iba en aumento, al ocultarse -según ella- de manera deliberada la información que, por lo visto, ya estaba en su poder. Y en el de la defensora del Pueblo, Iris Marín,

“¡Qué vergüenza @petrogustavo, tuve que sacar fotos y acta de defunción de niños asesinados en Amazonas y Arauca para que Ud. acepte que bombardeo 12 niños en 3 departamentos diferentes! Se le cayó la mentira de que estaba cuidando la vida de 20 soldados en Guaviare. ¡CRIMEN DE ESTADO!“, afirmó Miranda, que atacó el argumento esgrimido por el primer mandatario frente a que el bombardeo en Calamar era para preservarle la vida a los militares.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Katherine MirandaPedro SánchezBombardeos niñosBombardeos GuaviareColombia-NoticiasRepresentante a la CámaraGobierno PetroGustavo Petro

Más Noticias

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Universitario, cuyo técnico es Andrés Usme, hermano de la mediocampista, venció a Alianza Lima en la instancia definitiva y se quedó con el Torneo Clausura en el vecino país

Catalina Usme se consagró campeona

Gustavo Petro insistió en que fue nominado al “premio Nobel alternativo” y Vicky Dávila le respondió: “Suecia tan agradecido con Petro y su ex”

El presidente de la República resaltó en sus redes sociales la nominación a un premio internacional que sería entregado en Estocolmo y la precandidata presidencial no tardó en pronunciarse, haciendo énfasis en lo que podría ser una retribución por el multimillonario negocio de los aviones Gripen

Gustavo Petro insistió en que

Vehículos matriculados afuera de Bogotá: este será el destino del dinero que se recaude en 2026 para evitar el Pico y placa de los sábados

El anuncio de restricciones adicionales y cambios en tarifas genera debate entre autoridades y concejales que cuestionan la falta de incentivos y la transparencia en el destino de los recursos recaudados

Vehículos matriculados afuera de Bogotá:

Desmantelaron una fábrica clandestina de licor adulterado en Cali: la red generaba $100 millones mensuales

Un operativo policial en el barrio Alfonso López permitió la captura de 13 personas y la incautación de casi 2.000 botellas adulteradas, junto a insumos y armas, en una vivienda usada como centro de producción clandestina

Desmantelaron una fábrica clandestina de

Lina Tejeiro reveló si prefiere a Variel Sánchez o Juan Guilera en las escenas románticas: “No sabe besar”

La actriz relató cómo logró superar la incomodidad para lograr una escena con uno de sus compañeros

Lina Tejeiro reveló si prefiere
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló si prefiere

Lina Tejeiro reveló si prefiere a Variel Sánchez o Juan Guilera en las escenas románticas: “No sabe besar”

En vivo la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Carolina Cruz se sincera sobre Lincoln Palomeque y su nueva pareja: “Siempre será importante en mi vida”

‘La casa de los famosos Colombia’: abiertas las votaciones para elegir el nuevo participante del ‘reality’ entre seis reconocidos artistas

Blessd defendió a su novia Manuela de los ataques en redes sociales y pidió a sus seguidores que dejen atrás su relación con La Suprema: “Es hora de soltar”

Deportes

Alfredo Morelos tuvo cruce con

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali