Estos son los requisitos para inscribirse a las becas Talentos Excepcionales de Jóvenes a la E: se termina el tiempo para participar

El programa ofrece becas completas en universidades privadas acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

De acuerdo con la Agencia Atenea, Bogotá ha puesto en marcha la línea Jóvenes a la E – Talentos Excepcionales, una convocatoria que busca reconocer y respaldar a los jóvenes egresados de colegios oficiales con resultados sobresalientes en la prueba Saber 11, así como a quienes han demostrado trayectorias destacadas en el arte o el deporte.

Dentro de la política de atención de este programa, la Agencia Atenea ofrece becas completas para cursar estudios de educación superior en instituciones privadas acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de fomentar la excelencia y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes más sobresalientes de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El propósito central de esta iniciativa es promover la excelencia, fortalecer el talento joven y brindar oportunidades reales a quienes se han distinguido en los distintos campos del conocimiento y la cultura. Según la entidad, los beneficiarios que podrán postularse deben ser jóvenes de hasta 28 años que encajen en alguno de los siguientes perfiles:

Estudiantes de instituciones educativas oficiales de Bogotá que hayan obtenido puntajes dentro del 2% más alto de la ciudad en la prueba Saber 11 (percentiles 99 y 100)

Artistas reconocidos por su participación y desempeño en el programa Crea de Idartes

Deportistas destacados avalados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

La convocatoria está dirigida a egresados con altos puntajes en la prueba Saber 11, artistas y deportistas sobresalientes - crédito John Paz/Colprensa

Para acceder a este beneficio, los postulantes deben haber finalizado su educación media en una institución oficial de Bogotá, además de estar ya admitidos o en proceso de admisión en una institución de educación superior debidamente acreditada. La convocatoria establece que, de los 3.700 cupos ofertados en la admisión general de Jóvenes a la E 4, un segmento está asignado de forma exclusiva a la línea de Talentos Excepcionales, con énfasis en el mérito académico, artístico y deportivo.

Para esta convocatoria, la Agencia Atenea informó la preselección de 294 jóvenes con puntajes en los percentiles más altos de la Saber 11, 50 artistas en áreas como música, danza, artes visuales y creación digital, y 10 deportistas de alto rendimiento que representan a la ciudad. Este proceso contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura, el Idartes, el Idrd y la propia Agencia Atenea, quienes identificaron y notificaron a los talentos preseleccionados para que formalicen su postulación.

Los beneficiarios deben haber terminado su educación media en colegios oficiales de Bogotá y estar admitidos en educación superior - crédito Alcaldía de Bogotá

Las becas que ofrece la línea Talentos Excepcionales cubren los niveles técnico, tecnólogo y profesional. Las áreas de formación incluyen campos tan diversos como:

Administración de Empresas y Derecho

Arte y Humanidades

Ciencias Sociales, Periodismo e Información

Educación; Ingeniería, Industria y Construcción

Salud y Bienestar; Servicios; y Tecnologías de la Información y la Comunicación

La oferta completa de programas puede ser consultada en el sitio web de la Agencia Atenea.

En lo referente a la inscripción, el procedimiento inicia con la lectura detallada de los requisitos y condiciones generales, disponibles en la página oficial de la Agencia Atenea. Los interesados deben crear un usuario y contraseña en la plataforma Sicore, o ingresar con credenciales preexistentes si ya han participado en convocatorias pasadas.

Las becas cubren estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en áreas como administración, arte, ingeniería, salud y tecnología. - crédito Freepik

Es necesario diligenciar la hoja de vida y cargar los documentos requeridos, así como seleccionar hasta dos programas académicos de interés. La consulta de los resultados estará disponible a partir del 15 de diciembre de 2025 en la misma plataforma.

El periodo de registro de postulaciones para quienes cumplan con los requisitos permanecerá abierto hasta el martes 18 de noviembre. Según explicó el director general de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado: Con Jóvenes a la E fortalecemos la educación como el principal motor de movilidad social, innovación y equidad en Bogotá. Apostamos por una ciudad que cree en sus jóvenes y que transforma su futuro a través del conocimiento”.