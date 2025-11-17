Estos son los nuevos horarios para visitar el Ecoparque Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad para la temporada de Fin de año

El Parque Integral Cristo Rey fusiona turismo religioso y naturaleza en 39.000 metros cuadrados, con senderos, miradores y baños ecológicos - crédito Alcaldía de Cali

Desde el lunes 17 de noviembre de 2025, los visitantes del Centro de Experiencia Turística Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad COP16 en Pance podrán disfrutar de horarios de operación extendidos, tras el anuncio de un convenio de coadministración entre la Alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), y la Corporación para la Recreación Popular (CRP).

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, dicho acuerdo tiene como propósito fortalecer la atención, ampliar la oferta de servicios y consolidar ambos destinos como referentes turísticos, recreativos y ambientales para la ciudad.

El Centro de Experiencia Turística Cristo Rey, uno de los íconos de Cali y de reconocimiento nacional e internacional, renovó sus horarios para brindar una experiencia integral a deportistas, turistas y ciudadanos. El gerente de la CRP, Óscar Guzmán, comentó que: “Para nosotros es un orgullo que la Administración Distrital, en cabeza de Alejandro Eder, nos haya confiado esta responsabilidad de vigilar y cuidar este ícono para la ciudad de Cali, Colombia y a nivel internacional”.

Las nuevas disposiciones prohíben el ingreso de personas en estado de embriaguez, mascotas, parlantes y cigarrillos en Cristo Rey y COP16 - crédito Alcaldía de Cali

Los nuevos horarios para Cristo Rey fueron fijados de la siguiente manera: de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. el acceso será exclusivo a deportistas interesados en ejercitarse al pie del monumento; entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., el público general podrá recorrer el denominado tramo 5 hasta el monumento; finalmente, entre 6:00 p. m. y 8:00 p. m., el ingreso estará reservado únicamente para disfrutar la vista panorámica de la ciudad. Las visitas guiadas se mantendrán en los horarios de las 9:00 a.m., 12:00 m. y 3:00 p. m., atendiendo tanto a grupos como a visitantes individuales.

En cuanto al Parque de la Biodiversidad COP16, este también amplió su operación, pasando de un horario anterior de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. a una franja continuada de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., todos los días, excepto lunes y, cuando hay festivo ese día, el siguiente martes tampoco abre sus puertas.

Hasta ahora, el Dagma tenía a su cargo el mantenimiento diario, limpieza y conservación de las zonas verdes de ambos espacios. Con el acuerdo, la CRP se suma a las tareas de operación, permitiendo reforzar el personal, optimizar la atención al público y mejorar la seguridad. Tal como explicó Lina Marcela Botía, directora del Dagma, “Muy emocionados por esta nueva apertura del Ecoparque Cristo Rey. Estamos organizando un empalme con la CRP; nuestro equipo de conservación de ecosistemas ha venido haciendo un largo trabajo con los guías”.

El Centro de Experiencia Turística Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad COP16 extienden sus horarios para mejorar la atención a visitantes en Cali - crédito Alcaldía de Cali

A nivel operativo, la gestión conjunta sumará 32 personas adicionales: seis en el Parque de la Biodiversidad COP16 y veintiséis en Cristo Rey, específicamente en los tramos 3 y 5. Los fines de semana se implementará un refuerzo de diez colaboradores más, elevando el total a 42 para cubrir el aumento de visitantes durante los días de mayor demanda.

Para los asistentes, es importante tener en cuenta las disposiciones actualizadas: se prohíbe el ingreso de personas en estado de embriaguez, así como el acceso con mascotas, parlantes y el consumo de cigarrillos dentro de las instalaciones. Asimismo, la inscripción por internet deja de ser un requisito, simplificando el acceso para el público.

Cómo recorrer el Cristo Rey

El Parque Integral Cristo Rey fue convertido en un moderno destino turístico que fusiona turismo religioso y naturaleza en un área de 39.000 metros cuadrados. La infraestructura incluye baños ecológicos, parqueaderos, senderos de 1,2 kilómetros, un camino de emergencia y seis miradores, siendo uno de ellos panorámico de 360 grados.

Cristo Rey ofrece horarios diferenciados para deportistas, turistas y público general, con acceso exclusivo a vistas panorámicas en la noche - crédito Alcaldía de Cali

El complejo ofrece accesos adaptados para personas con movilidad reducida, un auditorio para eventos, cafetería y puntos de venta, así como un robusto sistema ambiental: 416 árboles plantados como compensación, 227 adicionales por paisajismo y la siembra de 4.000 plantas ornamentales. Los esfuerzos por preservar la reserva natural también incluyen un sistema de aguas para el reciclaje en jardinería y una red contra incendios.

El recorrido por el tramo 5, que rodea el monumento, tiene una entrada controlada por taquillas e inicia en un edificio de bienvenida. El visitante puede optar por senderos carreteables—más seguros—o por caminos con vistas que llevan al mirador Farallones y, posteriormente, al Mirador Pacífico y al Mirador Valle. El recorrido culmina en el edificio Terraza, con su vista circular y pequeños auditorios, antes de finalizar en el emblemático monumento de Cristo Rey, símbolo de Cali durante siete décadas.