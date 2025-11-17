Colombia

Estos son los nuevos horarios para visitar el Ecoparque Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad para la temporada de Fin de año

El acuerdo entre autoridades y la CRP permitirá optimizar la experiencia de visitantes, ampliar la oferta de servicios y fortalecer la conservación ambiental en dos de los principales atractivos de la región

Guardar
El Parque Integral Cristo Rey
El Parque Integral Cristo Rey fusiona turismo religioso y naturaleza en 39.000 metros cuadrados, con senderos, miradores y baños ecológicos - crédito Alcaldía de Cali

Desde el lunes 17 de noviembre de 2025, los visitantes del Centro de Experiencia Turística Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad COP16 en Pance podrán disfrutar de horarios de operación extendidos, tras el anuncio de un convenio de coadministración entre la Alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), y la Corporación para la Recreación Popular (CRP).

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, dicho acuerdo tiene como propósito fortalecer la atención, ampliar la oferta de servicios y consolidar ambos destinos como referentes turísticos, recreativos y ambientales para la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Centro de Experiencia Turística Cristo Rey, uno de los íconos de Cali y de reconocimiento nacional e internacional, renovó sus horarios para brindar una experiencia integral a deportistas, turistas y ciudadanos. El gerente de la CRP, Óscar Guzmán, comentó que: “Para nosotros es un orgullo que la Administración Distrital, en cabeza de Alejandro Eder, nos haya confiado esta responsabilidad de vigilar y cuidar este ícono para la ciudad de Cali, Colombia y a nivel internacional”.

Las nuevas disposiciones prohíben el
Las nuevas disposiciones prohíben el ingreso de personas en estado de embriaguez, mascotas, parlantes y cigarrillos en Cristo Rey y COP16 - crédito Alcaldía de Cali

Los nuevos horarios para Cristo Rey fueron fijados de la siguiente manera: de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. el acceso será exclusivo a deportistas interesados en ejercitarse al pie del monumento; entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., el público general podrá recorrer el denominado tramo 5 hasta el monumento; finalmente, entre 6:00 p. m. y 8:00 p. m., el ingreso estará reservado únicamente para disfrutar la vista panorámica de la ciudad. Las visitas guiadas se mantendrán en los horarios de las 9:00 a.m., 12:00 m. y 3:00 p. m., atendiendo tanto a grupos como a visitantes individuales.

En cuanto al Parque de la Biodiversidad COP16, este también amplió su operación, pasando de un horario anterior de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. a una franja continuada de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., todos los días, excepto lunes y, cuando hay festivo ese día, el siguiente martes tampoco abre sus puertas.

Hasta ahora, el Dagma tenía a su cargo el mantenimiento diario, limpieza y conservación de las zonas verdes de ambos espacios. Con el acuerdo, la CRP se suma a las tareas de operación, permitiendo reforzar el personal, optimizar la atención al público y mejorar la seguridad. Tal como explicó Lina Marcela Botía, directora del Dagma, “Muy emocionados por esta nueva apertura del Ecoparque Cristo Rey. Estamos organizando un empalme con la CRP; nuestro equipo de conservación de ecosistemas ha venido haciendo un largo trabajo con los guías”.

El Centro de Experiencia Turística
El Centro de Experiencia Turística Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad COP16 extienden sus horarios para mejorar la atención a visitantes en Cali - crédito Alcaldía de Cali

A nivel operativo, la gestión conjunta sumará 32 personas adicionales: seis en el Parque de la Biodiversidad COP16 y veintiséis en Cristo Rey, específicamente en los tramos 3 y 5. Los fines de semana se implementará un refuerzo de diez colaboradores más, elevando el total a 42 para cubrir el aumento de visitantes durante los días de mayor demanda.

Para los asistentes, es importante tener en cuenta las disposiciones actualizadas: se prohíbe el ingreso de personas en estado de embriaguez, así como el acceso con mascotas, parlantes y el consumo de cigarrillos dentro de las instalaciones. Asimismo, la inscripción por internet deja de ser un requisito, simplificando el acceso para el público.

Cómo recorrer el Cristo Rey

El Parque Integral Cristo Rey fue convertido en un moderno destino turístico que fusiona turismo religioso y naturaleza en un área de 39.000 metros cuadrados. La infraestructura incluye baños ecológicos, parqueaderos, senderos de 1,2 kilómetros, un camino de emergencia y seis miradores, siendo uno de ellos panorámico de 360 grados.

Cristo Rey ofrece horarios diferenciados
Cristo Rey ofrece horarios diferenciados para deportistas, turistas y público general, con acceso exclusivo a vistas panorámicas en la noche - crédito Alcaldía de Cali

El complejo ofrece accesos adaptados para personas con movilidad reducida, un auditorio para eventos, cafetería y puntos de venta, así como un robusto sistema ambiental: 416 árboles plantados como compensación, 227 adicionales por paisajismo y la siembra de 4.000 plantas ornamentales. Los esfuerzos por preservar la reserva natural también incluyen un sistema de aguas para el reciclaje en jardinería y una red contra incendios.

El recorrido por el tramo 5, que rodea el monumento, tiene una entrada controlada por taquillas e inicia en un edificio de bienvenida. El visitante puede optar por senderos carreteables—más seguros—o por caminos con vistas que llevan al mirador Farallones y, posteriormente, al Mirador Pacífico y al Mirador Valle. El recorrido culmina en el edificio Terraza, con su vista circular y pequeños auditorios, antes de finalizar en el emblemático monumento de Cristo Rey, símbolo de Cali durante siete décadas.

Temas Relacionados

Cristo Rey Parque de la BiodiversidadHorarios Turismo Cali COP16Colombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Universitario, cuyo técnico es Andrés Usme, hermano de la mediocampista, venció a Alianza Lima en la instancia definitiva y se quedó con el Torneo Clausura en el vecino país

Catalina Usme se consagró campeona

Katherine Miranda reveló los nombres de los niños que murieron en bombardeos en Amazonas y Arauca y pidió renuncia del ministro de Defensa

La representante a la Cámara, que fue la primera en revelar información sobre los bombardeos en Amazonas en el que cayeron cuatro menores, reveló sus identidades; y también la de la adolescente que cayó en las incursiones militares en Arauca

Katherine Miranda reveló los nombres

Gustavo Petro insistió en que fue nominado al “premio Nobel alternativo” y Vicky Dávila le respondió: “Suecia tan agradecido con Petro y su ex”

El presidente de la República resaltó en sus redes sociales la nominación a un premio internacional que sería entregado en Estocolmo y la precandidata presidencial no tardó en pronunciarse, haciendo énfasis en lo que podría ser una retribución por el multimillonario negocio de los aviones Gripen

Gustavo Petro insistió en que

Vehículos matriculados afuera de Bogotá: este será el destino del dinero que se recaude en 2026 para evitar el Pico y placa de los sábados

El anuncio de restricciones adicionales y cambios en tarifas genera debate entre autoridades y concejales que cuestionan la falta de incentivos y la transparencia en el destino de los recursos recaudados

Vehículos matriculados afuera de Bogotá:

Desmantelaron una fábrica clandestina de licor adulterado en Cali: la red generaba $100 millones mensuales

Un operativo policial en el barrio Alfonso López permitió la captura de 13 personas y la incautación de casi 2.000 botellas adulteradas, junto a insumos y armas, en una vivienda usada como centro de producción clandestina

Desmantelaron una fábrica clandestina de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló si prefiere

Lina Tejeiro reveló si prefiere a Variel Sánchez o Juan Guilera en las escenas románticas: “No sabe besar”

En vivo la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Carolina Cruz se sincera sobre Lincoln Palomeque y su nueva pareja: “Siempre será importante en mi vida”

‘La casa de los famosos Colombia’: abiertas las votaciones para elegir el nuevo participante del ‘reality’ entre seis reconocidos artistas

Blessd defendió a su novia Manuela de los ataques en redes sociales y pidió a sus seguidores que dejen atrás su relación con La Suprema: “Es hora de soltar”

Deportes

Alfredo Morelos tuvo cruce con

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali