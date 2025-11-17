Colombia

Este es el video en el que alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, aparecería dado una ‘masterclass’ sobre como hacerle “conejo” al PAE: “Mira cómo se roba”

El mandatario local habría explicado a detalle cómo obtener millonarias coimas con los dineros destinados a alimentar a los niños con escasos recursos de la capital del Sucre

El material audiovisual mostraría al
El material audiovisual mostraría al alcalde detallando cómo se reparten utilidades y coimas en el programa estatal de alimentación - crédito Alcaldía de Sincelejo

Hay revuelo nacional tras la aparición de un polémico video en el que se mostraría al actual alcalde de Sincejelo, Yair Acuña, revelando pormenores de un presunto caso de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital del departamento de Sucre.

Aunque solo se habían conocido fragmentos del material audiovisual, en las últimas horas se reveló el contenido completo del video en el que Acuña, presuntamente, revelaría detalles detrás del negocio que se habría formado detrás del programa estatal.

En las imágenes, el mandatario habría expresado de forma expresa la manera en que “roba” el PAE, del que obtendría hasta mil millones de pesos de coimas para sus gastos personales.

Mira cómo se roba. Dos mil millones son de ellos, de utilidad desde el día cero, dos mil barras. Más los intereses, 2.500 millones. Mil millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué”, habría comentado el funcionario, refiriéndose al acuerdo pactado con el ganador de la licitación.

El video del alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, desata escándalo nacional por presunta corrupción en el Programa de Alimentación Escolar - crédito Bubuja Política/X

Sin embargo, en el video también se observa el momento en el que el alcalde de Sincelejo asegura que, debido a las altas sumas otorgadas en el contrato, exige pago de coimas.

Porque yo le dije ‘marica dame siquiera algo’. Ahora en adelante da dos mil. Ahora soy yo el que me saco dos mil. A partir del mes de julio, lo que facturo apenas es va a presentar porque la seguridad social son 800 millones. Se subió porque me tocó meter más gente. Se subió a 500 y punta millones”, dice la persona que aparece en el video y que presuntamente sería Acuña.

Según la explicación entregada por el protagonista del video y que tendría las mismas características físicas del alcalde de Sincelejo, con el nuevo pago del proveedor, menos los gastos de nómina de los trabajadores que están en función de la alimentación escolar, las ganancias netas del negocio presuntamente corrupto serían superiores a los mil millones de pesos.

Entonces, como entra dos mil barras, más lo mil que me quedan a mí, y los intereses, serían 3.500 (millones). Y pongamos que la factura valga ocho mil millones, quedan 4.500 (millones) a la deuda. Todo es para ellos”, señala la persona del video.

Yair Acuña habría admitido en
Yair Acuña habría admitido en video el cobro de coimas millonarias a cambio de contratos del PAE en Sucre - crédito @YahirAcuna_/X

Finalmente, la persona que protagoniza el material audiovisual señala que dichas coimas llegan después de que se haya adelantado el pago de nómina, al parecer, para evitar reclamos por cifras infladas por parte de los trabajadores.

Entonces yo tengo que buscar la plata semana para el funcionamiento y la nómina por adelantado, porque la nómina me la devuelven es cuando ya está la factura, cuando les pago. Yo tengo que pagarles antes para presentar la factura”, concluye el video.

Entretanto, el video ha generado fuertes críticas desde varios sectores políticos, incluido el senador del Pacto Histórico Álex Flórez que, en su cuenta de X, fue de los primeros en pedir la renuncia del político sucreño.

En la plenaria del Senado de la República, Flórez Hernández reiteró su pedido, solicitando que Acuña Cabrales se ponga a disposición de los órganos de control y de la justicia.

Senador Álex Flórez denuncia presunto acto de corrupción de alcalde de Sincelejo - crédito @AlexFlorezH/X

El senador fundamentó su exigencia en el contenido de las grabaciones, donde, según sus palabras, se escucha al alcalde reconocer que tomó fondos destinados al PAE para su propio beneficio y no para la población de Sincelejo ni sus niños.

El congresista calificó como inadmisible que un funcionario público se apropie de recursos destinados a la alimentación infantil, señalando: “No hay acto más bajo que pueda cometer un funcionario público, un mal llamado político, que meterse con lo más sagrado que hay en una sociedad y es la plata de la comida de los niños”. Añadió que las imágenes y las declaraciones del alcalde “hablan por sí mismas”.

Flórez Hernández no precisó cómo obtuvo la grabación ni si dispone de un video más extenso, pero enfatizó que el material difundido es suficiente para sustentar su denuncia.

