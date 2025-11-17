Colombia

Cuca Caicedo, aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia 3’, se pronunció tras resultados de votaciones: “Síganme insultando”

La creadora de contenido explicó por qué prefirió respaldar a Daniela Henao en la recta final de las votaciones, generando una ola de reacciones y críticas entre los seguidores del popular reality

Guardar
La creadora de contenido apoyó a una de sus compañeras a 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @elchismosocol/IG

El cierre de las votaciones para el grupo cuatro de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3 ha dejado en evidencia la polarización entre los seguidores del programa, especialmente tras la intervención pública de “Cuca” Caicedo.

La creadora de contenido, quien también competía por un lugar en el reality, optó por respaldar abiertamente a Daniela Henao en lugar de a Luisa Cortina, una decisión que desató una ola de críticas en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Cuca Caicedo y la
La Cuca Caicedo y la futbolista Daniela Henao, pelearán con las uñas por su ingreso al programa - crédito Prensa Canal RCN

En su declaración final, que ella misma denominó “comunicado final”, Caicedo abordó directamente las reacciones negativas que recibió por su postura. Según relató en un video a través de sus redes sociales, su vínculo con Luisa Cortina se limitó al ámbito laboral y no trascendió a una amistad genuina.

“Hoy es el último día de votaciones, por fin termina este capítulo, gracias a Dios, pero les voy a decir a todos los detractores que me están insultando por haber apoyado a Daniela y no a Luisa. Miren, Luisa fue una compañera de trabajo, no volví a saber nada de ella, o sea, una amistad como tal no hubo”, explicó la creadora de contenido.

La influencer también reveló que, durante la semana de votaciones, ocurrieron situaciones protagonizadas por Luisa Cortina que no le resultaron agradables, lo que reforzó su decisión de no apoyarla. En contraste, destacó la buena impresión que le causó Daniela Henao en ese mismo periodo.

La exparticpante de 'Guerreros' reveló
La exparticpante de 'Guerreros' reveló que se sigue recuperando y por el momento vive con sus padres - crédito @lacucacaicedo_/ Instagram

“En cambio, yo conocí a Daniela durante esta semana y me cayó muy bien... Y si no pueden respetar esa decisión, entonces síganme insultando. La verdad es que no importa, pero yo los amo igual”, concluyó “Cuca” Caicedo en su mensaje.

A pesar de la controversia, Caicedo reiteró que no se arrepiente de haber manifestado públicamente su respaldo a Daniela Henao en detrimento de Luisa Cortina.

Ambas aspirantes figuraron entre las más votadas del grupo, aunque finalmente fue Luisa Cortina quien obtuvo la victoria en la votación, superando a la deportista. Los porcentajes exactos de las votaciones para este grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3 fueron difundidos tras el cierre del proceso.

También denunció trampa en las votaciones

Prueba de que Laura Jiménez
Prueba de que Laura Jiménez estaría regalando su contenido para ganar votos - crédito @cucacaicedo/IG

La polémica surgió después de la más reciente ronda de votaciones nocturnas. Caicedo relató que, al finalizar la jornada, lideraba la votación con una ventaja considerable, mientras que Jiménez apenas alcanzaba el 5% de los votos.

Sin embargo, al despertar a las cinco de la mañana, observó que la cifra de Jiménez había subido al 18%, y tres horas más tarde, la manicurista y creadora de contenido para adultos ya sumaba el 23%, superando incluso a la participante que ocupaba el segundo lugar.

Ante este cambio abrupto, Caicedo expresó su desconcierto y malestar: “¿Esto por qué está pasando? O sea, qué vaina tan rara”.

Cuca Caicedo denunció que una de sus compañeras regala contenido para adultos y ganar votaciones - crédito @cucacaicedo/IG

La aspirante explicó que, tras indagar, se enteró de que Jiménez habría ofrecido acceso gratuito a su contenido explícito a quienes le garantizaran su voto.

La niña está regalando su contenido gratis a cambio de votos. O sea, está comprando los votos. Eso se llama competencia desleal. Eso se llama ser tramposo”, afirmó Caicedo en su mensaje difundido en redes sociales.

En su declaración, Caicedo recalcó la importancia del juego limpio y la dedicación de los participantes que, como ella, invierten tiempo y creatividad en estrategias legítimas para avanzar en el reality.

“Uno se parte el lomo trasnochándose, haciendo ideas, estrategias limpiamente para poder llegar a un sueño y a un fin, para que vengan y hagan ese tipo de cosas. Eso se llama trampa. Eso no está bien”, concluyó en sus declaraciones.

Temas Relacionados

La casa de los famosos Colombia Cuca Caicedo Luisa Cortina Daniela Henao Reality showColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Caso Juliana Guerrero: Fundación San José se declara víctima ante polémica por títulos universitarios

La controversia ha puesto en el centro del debate la protección de los derechos de estudiantes y egresados, así como la necesidad de fortalecer los controles en el sector académico colombiano

Caso Juliana Guerrero: Fundación San

EN VIVO Plan Retorno en Bogotá: inicia el Pico y Placa Regional para el lunes festivo 17 de noviembre

En medio de la jornada de regreso del puente de descanso, este es el estado actual de las diferentes entradas a la capital del país

EN VIVO Plan Retorno en

Vicky Dávila contestó a mensaje de Gustavo Petro defendiendo a Verónica Alcocer: “No creo que alguien pueda sentir envidia”

La periodista y precandidata presidencial reaccionó a los comentarios del presidente sobre los señalamientos al estilo de vida de Alcocer, asegurando que no considera que exista envidia en torno a la situación

Vicky Dávila contestó a mensaje

Amylkar Acosta advierte alza en la tarifa del gas para la región Caribe desde diciembre de 2025

El exministro explicó que la terminación de contratos protegerá a los usuarios de la Costa Caribe solo hasta finales de noviembre, cuando deberán pagar precios internacionales por el servicio de gas

Amylkar Acosta advierte alza en

Policía recuperó camión hurtado con más de 20.000 unidades de cerveza en Bogotá: fueron detenidos dos personas

Agentes interceptaron a dos hombres mientras descargaban mercancía de un vehículo reportado como robado, incautando dinero en efectivo, un arma traumática y cerveza

Policía recuperó camión hurtado con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Concurso Nacional de Belleza 2025:

Concurso Nacional de Belleza 2025: conozca la hora y dónde ver el certamen de mayor tradición en el país que elige a la Señorita Colombia

La contundente respuesta de Juliana Calderón a Alejandro Riaño por excluir a Yina Calderón de su programa

⁠La verdadera razón por la que Melissa Gate habría aceptado participar en ‘La casa de Alofoke’: “Tengo un propósito”

Yeferson Cossio confirmó la asombrosa cantidad de invitados que tendrá en su boda con Carolina Gómez

Artista de música popular reveló detalles de su lucha contra la depresión y el suicidio

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida