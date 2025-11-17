Cuca Caicedo, aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia 3’, se pronunció tras resultados de votaciones: “Síganme insultando”

La creadora de contenido apoyó a una de sus compañeras a 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @elchismosocol/IG

El cierre de las votaciones para el grupo cuatro de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3 ha dejado en evidencia la polarización entre los seguidores del programa, especialmente tras la intervención pública de “Cuca” Caicedo.

La creadora de contenido, quien también competía por un lugar en el reality, optó por respaldar abiertamente a Daniela Henao en lugar de a Luisa Cortina, una decisión que desató una ola de críticas en redes sociales.

En su declaración final, que ella misma denominó “comunicado final”, Caicedo abordó directamente las reacciones negativas que recibió por su postura. Según relató en un video a través de sus redes sociales, su vínculo con Luisa Cortina se limitó al ámbito laboral y no trascendió a una amistad genuina.

“Hoy es el último día de votaciones, por fin termina este capítulo, gracias a Dios, pero les voy a decir a todos los detractores que me están insultando por haber apoyado a Daniela y no a Luisa. Miren, Luisa fue una compañera de trabajo, no volví a saber nada de ella, o sea, una amistad como tal no hubo”, explicó la creadora de contenido.

La influencer también reveló que, durante la semana de votaciones, ocurrieron situaciones protagonizadas por Luisa Cortina que no le resultaron agradables, lo que reforzó su decisión de no apoyarla. En contraste, destacó la buena impresión que le causó Daniela Henao en ese mismo periodo.

“En cambio, yo conocí a Daniela durante esta semana y me cayó muy bien... Y si no pueden respetar esa decisión, entonces síganme insultando. La verdad es que no importa, pero yo los amo igual”, concluyó “Cuca” Caicedo en su mensaje.

A pesar de la controversia, Caicedo reiteró que no se arrepiente de haber manifestado públicamente su respaldo a Daniela Henao en detrimento de Luisa Cortina.

Ambas aspirantes figuraron entre las más votadas del grupo, aunque finalmente fue Luisa Cortina quien obtuvo la victoria en la votación, superando a la deportista. Los porcentajes exactos de las votaciones para este grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3 fueron difundidos tras el cierre del proceso.

También denunció trampa en las votaciones

La polémica surgió después de la más reciente ronda de votaciones nocturnas. Caicedo relató que, al finalizar la jornada, lideraba la votación con una ventaja considerable, mientras que Jiménez apenas alcanzaba el 5% de los votos.

Sin embargo, al despertar a las cinco de la mañana, observó que la cifra de Jiménez había subido al 18%, y tres horas más tarde, la manicurista y creadora de contenido para adultos ya sumaba el 23%, superando incluso a la participante que ocupaba el segundo lugar.

Ante este cambio abrupto, Caicedo expresó su desconcierto y malestar: “¿Esto por qué está pasando? O sea, qué vaina tan rara”.

La aspirante explicó que, tras indagar, se enteró de que Jiménez habría ofrecido acceso gratuito a su contenido explícito a quienes le garantizaran su voto.

“La niña está regalando su contenido gratis a cambio de votos. O sea, está comprando los votos. Eso se llama competencia desleal. Eso se llama ser tramposo”, afirmó Caicedo en su mensaje difundido en redes sociales.

En su declaración, Caicedo recalcó la importancia del juego limpio y la dedicación de los participantes que, como ella, invierten tiempo y creatividad en estrategias legítimas para avanzar en el reality.

“Uno se parte el lomo trasnochándose, haciendo ideas, estrategias limpiamente para poder llegar a un sueño y a un fin, para que vengan y hagan ese tipo de cosas. Eso se llama trampa. Eso no está bien”, concluyó en sus declaraciones.