Cámara captó violento robo a plena luz del día sin que ninguno de los testigos interviniera

Los constantes robos en el territorio nacional tienen en alerta a las autoridades, debido a que muchos de ellos ocurren a plena luz del día y ante la mirada de los transeúntes, cuya reacción siempre sorprende. Y es que algunos de ellos deciden intervenir y tomar justicia por mano propia golpeando a los delincuentes, en algunos casos, hasta causarles la muerte. Sin embargo, en otras situaciones la indiferencia es la protagonista, teniendo en cuenta que los presentes determinan no intervenir al pensar que su vida puede resultar afectada.

Precisamente, un caso como estos ocurrió durante la tarde del sábado 15 de noviembre de 2025, cuando una cámara de seguridad ubicada en el centro de Manizales captó un robo a mano armada que dejó sorprendidos a los habitantes de la región y los internautas que pudieron conocer la situación gracias a la difusión del material audiovisual.

En las imágenes, registradas a las 4:12 p. m. en la calle 26 N.º 20-47, se puede apreciar el momento en el que un hombre armado se acerca a su víctima, que se encontraba utilizando su teléfono móvil junto a un parqueadero y un carro. En ese momento, el criminal lo amenazó con un arma de fuego para exigirle la entrega de sus pertenencias de valor.

El video, difundido por diversidad de cuentas virales en redes sociales como Colombia Oscura, muestra que el asaltante despoja al peatón de un maletín que contenía dinero y joyas de oro, mientras el afectado permanece inmóvil por el temor, de acuerdo con información difundida por el diario local La Patria.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención está relacionado con la reacción de los transeúntes, que se mostraron indiferentes con el violento acto que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Y es que, incluso, una de las personas que se encontraba en el lugar decidió ingresar al parqueadero para resguardarse, mientras que otros optaban por cambiarse de calle sin bridar ningún apoyo al afectado.

Además, una de las reacciones que fue calificada por los internautas como “irreales”, debido a que una mujer pasó junto al criminal y su víctima sin brindarle mayor importancia a lo ocurrido. Algunos de los usuarios de la plataforma X, en la que se difundió ampliamente el contenido, indican que ni siquiera se dio cuenta, mientras que otros indican que optó por caminar rápido para evitar ser asaltada.

Tras el robo, una motocicleta apareció en la escena y el delincuente subió rápidamente para huir del lugar con el apoyo de su cómplice. Otro de los aspectos curiosos del violento robo, es que el delincuente no se llevó el celular de la víctima durante el ataque, por lo que los internautas aseguran que sabía que el joven tenía un alto monto de dinero y joyas en el maletín que sí se llevó.

Sobre este brutal ataque, la Policía informó al diario local La Patria que la víctima presentó la denuncia correspondiente y estimó en $30 millones el valor de los objetos robados, lo que refuerza aún más la hipótesis de que los ladrones conocían el contenido del maletín, aunque esta es solo una hipótesis que será confirmada o descartada por los uniformados a cargo.

Las autoridades confirmaron que se encuentran adelantando la investigación para identificar y capturar a los responsables del ataque, cuyo rostro quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

Entre los comentarios de la comunidad sobre el asalto, ocurrido en vía pública y a plena luz del día se encuentran: “El taxista no ayudo, la señora ve un arma y como si nada (sic)”, a lo que otro internauta respondió: “Usted mínimo nunca ha visto un arma de fuego en su vida. Detrás de un teclado cualquiera se cree héroe. Deje de ver tanto Netflix, parcerito”.

Como es costumbre en estos casos, otros exigieron justicia por mano propia: “Por eso cuando cojan un ladrón hay es que darle durísimo, para que lo piense dos veces cuando vuelva a robar, pero darle duro”.