Abelardo de la Espriella sorprendió al cocinar mote de queso con Said Sáez: “Nos quedó nítido”

El encuentro entre Said Sáez, conocido en redes como Said.eats, y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella generó un intenso debate en plataformas digitales, tras la publicación de un video en el que los dos prepararon el tradicional mote de queso.

La colaboración que fue difundida a través de X, TikTok e Instagram, no solo sorprendió a los amantes de la cocina costeña, sino que reavivó antiguas polémicas sobre la gastronomía colombiana y las opiniones del político, por lo que se desató una nueva controversia, como ocurre en cada una de sus publicaciones.

El cocinero, que inicialmente estudió administración de empresas, consolidó su presencia como creador de contenido y emprendedor, enfocándose en la difusión de recetas y tradiciones culinarias a través de sus redes sociales, por lo que cosecha una gran cantidad de seguidores.

Su estilo cercano y familiar llamó la atención de miles de seguidores, convirtiendo sus videos en fenómenos virales. En esta ocasión, la participación de De la Espriella, aspirante a la Presidencia de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria, se hizo viral por la preparación realizada.

El influencer compartió su entusiasmo por la experiencia, de acuerdo con lo compartido a través de su cuenta oficial: “Cocinando con Abelardo de la Espriella 😎 Una cosa es preparar una receta de fundamento y otra muy distinta prepararlo con @delaespriella_style 😎 con mucho fundamento! La verdad les cuento que nos quedó nitidooooo! Disfrúten este mote de queso y prepárenlo en casa porque les va a encantar”.

Por su parte, De la Espriella difundió el video en sus propias redes, acompañándolo con la frase: “El mote de queso es uno de mis platos favoritos en el mundo. 🍲🌎 ¿A ti te gusta este plato costeño?”.

La publicación provocó una oleada de reacciones entre los usuarios. Algunos seguidores celebraron la iniciativa y alentaron a Sáez a explorar la diversidad gastronómica del país, con comentarios como: “Tenés que empezar a cocinar platos ricos de todas las regiones, gracias por mostrar ese. Lo probaré”. Otros destacaron el desempeño del político en la cocina: “El Tigre 🐅 se lució preparando un mote de queso que ruge más que el Caribe entero”.

No obstante, las críticas también se hicieron presentes en las publicaciones, pues varios usuarios pusieron en duda la autenticidad del gusto de De la Espriella por los platos típicos, sugiriendo que podría ser la primera vez que probaba el mote de queso.

Del mismo modo, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para recordar una controversia previa relacionada con el ajiaco bogotano.

Hace siete años, durante una entrevista con el personaje Juanpis González, que es interpretado por el humorista y creador de contenido Alejandro Riaño, De la Espriella expresó su desdén por este plato tradicional al declarar: “no puede ser que esta ciudad, Bogotá, que se precia de ser cosmopolita, tenga como plato insignia el ajiaco”. En esa misma conversación, profundizó su crítica al describir el plato típico como “un potaje carcelario de papa con pollo”, y añadió que era una comida “que le dan a los presos”.

La colaboración entre Said.eats y Abelardo de la Espriella no solo puso en el centro de atención en las redes sociales la riqueza y diversidad de la cocina colombiana, sino que reavivó discusiones sobre la relación entre figuras públicas y las tradiciones culturales del país, teniendo en cuenta la opinión del abogado y empresario sobre platos como el ajiaco.

Entre tanto, las críticas en contra del creador de contenido no se hicieron esperar, pues muchos de sus seguidores aseguraron que dejarán de apoyarlo por sus preferencias políticas.