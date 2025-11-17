Colombia

Abelardo de la Espriella lanzó duro sablazo contra Juan Manuel Santos por proceso de paz: “Si hay un tipo que le ha hecho daño a Colombia es él”

El precandidato presidencial, que radicará su aspiración por firmas, y que invitó a hacer un llamado a la unidad con miras a la consulta del 8 de marzo de 2026, intensificó sus críticas contra el ex jefe de Estado y descartó diálogos con grupos armados si llega al primer cargo de la nación

El expresidente Juan Manuel Santos
El expresidente Juan Manuel Santos y el precandidato Abelardo de la Espriella han protagonizado una serie de enfrentamientos en las redes sociales - crédito Colprensa

La confrontación mediática entre el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exmandatario Juan Manuel Santos tuvo un nuevo capítulo en el fin de semana del domingo 16 de noviembre, tras los señalamientos del abogado sobre el legado de los procesos de paz y su impacto en la institucionalidad del país: que serían la causa, según él, de la espiral de violencia que afecta los territorios, en el fracaso del proceso de negociación con la extinta guerrilla de las Farc.

En una entrevista entregada a Semana, De la Espriella afirmó que el expresidente ha sido el mayor responsable de los daños sufridos por Colombia y reiteró su negativa a negociar con grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en caso de alcanzar la Presidencia en 2026. En ese sentido, criticó el modelo de negociaciones adoptado en los gobiernos recientes; en especial el de Santos, cuyo proyecto político se reeligió con la promesa de la paz.

Hace nueve años se firmó
Hace nueve años se firmó el Acuerdo de paz entre el Estado y las Farc - crédito Biblioteca abierta del proceso de paz

Los procesos de paz han salido mal en Colombia; verbigracia, ahí está el proceso de paz con las Farc. Quien crea en esos procesos está muy equivocado”, sentenció el abogado y aspirante político, que ha propuesto una consulta de los sectores de la derecha para poner fin al proyecto político progresista: que buscará continuar en el poder, a través del senador Iván Cepeda Castro y otros aspirantes que serían cercanos al jefe de Estado, Gustavo Petro.

Abelardo De la Espriella: “Santos le ha hecho daño a Colombia”

El precandidato señaló a Santos como principal responsable de una política que, según su visión, “arrodilló la institucionalidad a favor del narcoterrorismo de las Farc”, pues producto de estas estructuras al margen de la ley surgieron grupos disidentes. “Todo el país sabe que Santos está promoviendo a unos candidatos de él y que eso no le conviene al país. Si hay un tipo que le ha hecho daño a Colombia es Juan Manuel Santos”, afirmó el abogado.

El precandidato presidencial Abelardo de
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @delaespriella_style/Instagram

Del mismo modo, De la Espriella se refirió a la exposición pública del exmandatario, y aseguró que esta solo evidencia sus temores y estrategias políticas ante los nuevos comicios. “El Tartufo está asustado y tiene por qué estarlo, porque no hay ninguna posibilidad, en lo que a mí concierne, que me siente con ese señor a conciliar nada. Nunca me voy a sentar con quienes le han hecho daño a Colombia, bajo ninguna circunstancia”, agregó el aspirante presidencial.

El rechazo a la continuidad de los diálogos con grupos armados fue otro de los puntos abordados por De la Espriella. El precandidato dijo, según recogió Semana, que no negociará con el ELN ni con actores responsables de hechos violentos registrados en el país. Y enfatizó que los resultados arrojados por los procesos de paz en el pasado evidencian la ineficacia de dichos acuerdos para resolver el conflicto y frenar la criminalidad, cómo esperan los colombianos.

El 7 de octubre, en
El 7 de octubre, en sus redes sociales, el precandidato Abelardo de la Espriella atacó la política de paz de Juan Manuel Santos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

No es la primera vez que De la Espriella apunta al expresidente Santos

Las tensiones entre ambos actores políticos se han hecho evidentes en pronunciamientos anteriores. Tras una intervención de Santos en la Universidad de Los Andes el 8 de octubre, donde el exmandatario defendió su papel al frente del acuerdo de paz con las Farc y criticó la Paz Total impulsada por el Gobierno Petro, De la Espriella respondió en su cuenta personal de la red X con mensajes en los que cuestionaba la legitimidad del pacto firmado en 2016.

“Expresidente: hace 13 años, antes de que te robaras el plebiscito en el que dijimos ‘no’, antes de que entregases curules a los peores asesinos a cambio de impunidad, antes de que las Farc hubiesen mutado en las cinco facciones que hoy existen (...) y las de Timochenko en el Congreso; antes de que prohibieses las fumigaciones y nos convirtieses en el más grande productor de coca del mundo, antes de que hubieses llevado a Petro al poder, todos creíamos en la paz”, afirmó.

