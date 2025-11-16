Colombia

Vicky Dávila no se sumó a la propuesta de elegir un candidato de la derecha antes que termine 2025: Petro se pronunció sobre la decisión

La precandidata presidencial enfatizó la importancia de llegar a las elecciones de 2026 con un frente unido en contra de la izquierda

Vicky Dávila se sumó a
la propuesta de elegir un candidato de la derecha antes que termine 2025

El debate sobre la definición de un candidato único de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia cobró un nuevo impulso tras el mecanismo sugerido por Abelardo de la Espriella. El aspirante a la Presidencia propuso una encuesta abierta a todos los candidatos de la derecha, siempre que no hayan formado parte del entorno de Gustavo Petro, trabajado en su administración ni respaldado activamente su llegada al poder.

El resultado de la consulta, a cargo de tres firmas encuestadoras independientes y la financiación asumida por los propios participantes, debería conocerse antes del 10 de diciembre de 2025. El aspirante que obtenga la victoria en este proceso se convertiría en el candidato para la primera vuelta presidencial, mientras que los demás deberían sumarse a su campaña.

De la Espriella anticipó posibles críticas sobre su posición en los sondeos y defendió la urgencia de ejecutar la idea. “Ahora dirán que estoy proponiendo esto porque voy de primero en los sondeos. No. Estoy proponiendo esta salida porque es lo que le sirve a Colombia y por una razón elemental: si esperamos cinco meses o más para elegir a un candidato único, el señor Iván Cepeda se va a crecer y probablemente eso no tenga reversa”, afirmó en entrevista con Semana.

El aspirante presidencial recibió el respaldo de Álvaro Uribe Vélez, que destacó el carácter integrador de la propuesta y subrayó la necesidad de un diálogo constante entre quienes defienden la democracia y la libertad. En sus palabras: “Es una idea generosa y muestra una preocupación de país. De manera respetuosa, creo que debe haber un diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia y la libertad para derrotar la opción comunista de corte stalinista”, escribió el expresidente en su cuenta de X.

El mensaje del exsenador motivó a la congresista y también precandidata presidencial María Fernanda Cabal a sumarse a la iniciativa. Cabal en sus redes sociales aseguró que se requiere de una definición pronta sobre él o la aspirante que representará a la derecha en las elecciones y que le hará frente al petrismo.

En contraposición, Vicky Dávila no se acogió a la propuesta, pero reconoció la importancia de que la derecha llegué unida a las elecciones presidenciales con miras a derrotar el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La periodista se puso a disposición para la consulta de marzo de 2026.

“Soy consciente de la amenaza neocomunista y criminal que enfrenta Colombia. También sé que la unión nos haría inderrotables en una consulta en marzo y estoy lista para que demos esa lucha juntos presidente Uribe”, sostuvo la precandidata en X.

Dávila insistió en que los políticos colombianos no pueden fallarle al país, ni permitir cuatro años más de políticas que afectan a la ciudadanía y el empresariado.

“Los colombianos esperan que quien llegue a la presidencia en 2026, sea intachable, de carácter y que trabaje incansablemente. Esa debe ser la línea ética de la alianza, para poder cumplirles a los ciudadanos que tanto han sufrido. No podemos fallar. Gracias infinitas por su esfuerzo y dedicación para lograr la unión. Los colombianos siempre cuentan conmigo”.

El buen recibimiento de la propuesta generó la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, que sostuvo que el apoyo de la precandidata Vicky Dávila se debe a que “un financiador dejo a una y cogió a otro. Quieren repetir la historia”.

Y aprovechó para recordar el pasado turbio del Clan Gnecco al que pertenece el suegro de la periodista.

“!Ay hermana! mire a su alrededor y sabrá que su suegro traficó con cocaína y el hermano de él, asesinó a muchos colombianos caribeños humildes en el periodo de la gobernanza narcoparamilitar en Colombia; le he dicho al mundo la verdad sobre el poder mafioso que llamo desde ahora: gobernanza paramilitar, le dediqué una década de mi vida a investigarlo, y mi investigación paralamentaria develó la articulación del poder político y el poder económico con el narcotráfico de cocaína (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

