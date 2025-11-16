Colombia

Revelan identidades de menores fallecidos en bombardeo del Ejército en Guaviare

Las familias de los menores ya adelantan los trámites para reclamar los cuerpos; entre ellos se encuentra Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, la víctima más joven del operativo

Guardar
Medicina Legal confirmó que siete
Medicina Legal confirmó que siete adolescentes murieron en la operación y continúa los análisis forenses de las demás víctimas. - crédito Infobae

En medio del debate nacional sobre los bombardeos contra estructuras armadas ilegales, salió a la luz un informe preliminar de las Fuerzas Militares que revela las identidades de 14 de las 19 personas fallecidas en la operación aérea ejecutada esta semana en zona rural del departamento del Guaviare.

Entre las víctimas hay siete menores de edad reclutados por las disidencias de las FARC de alias ‘Iván Mordisco’, confirmación que reabre la discusión sobre el uso de niños y adolescentes en el conflicto armado colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron la operación, asegurando que la ofensiva se dirigió contra un campamento del Estado Mayor Central (EMC) y que se actuó en respuesta a una amenaza inminente contra tropas en terreno. Pese a ello, el propio Gobierno reconoció que en la zona había menores de edad.

La acción militar que, supuestamente,
La acción militar que, supuestamente, iba dirigida contra las disidencias de alias Iván Mordisco y han reconocido públicamente que se abrió fuego con presencia de menores de edad en la zona. - crédito EFE/Fuerzas Militares

Identidades de los menores fallecidos

De acuerdo con el documento, conocido por El País, cinco de los siete menores ya fueron identificados plenamente, y sus familias autorizaron la difusión de los nombres. La víctima más joven es Caren Smith Cubillos Miraña (13 años), nacida en Puerto Santander (Norte de Santander) y criada en La Pedrera, Amazonas.

Los otros fallecidos son:

  • Dani Santiago Leyton Cuéllar (15 años), de Fortul (Arauca).
  • Deini Lorena Beltrán Mendoza (16 años), nacida en Tibú (Norte de Santander).
  • Maicol Andrés Pérez Ávila (16 años), oriundo de Miraflores (Guaviare).
  • Martha Elena Abarca Vilches (17 años), de Puerto Leguízamo (Putumayo).

Según Medicina Legal, que ya concluyó los exámenes forenses, el total de menores reclutados que murieron en el operativo asciende a siete. De acuerdo con el diario ya mencionado, las familias de los adolescentes avanzan en el proceso de reclamación de los cuerpos para los traslados y honras fúnebres. La Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz ha acompañado jurídicamente a los familiares.

Las demás víctimas identificadas

Además de los menores, el informe militar relaciona a:

  • Francy Nonokudo Gómez (18 años), de Solano (Caquetá).
  • Harold Stiven Villamil Villarraga (20 años), de Bogotá.
  • Jhon Fredy Acosta Morales (19 años), de El Retorno (Guaviare).
  • Edier Fabián Montaño Valencia (20 años), de Policarpa (Nariño).
  • Elizabeth Cuéllar Rodríguez (20 años), de Armenia (Quindío).
  • Faber Illeras Gamboa (19 años), de El Charco (Nariño).
  • Yan Carlos Martínez Rivera (22 años), de Puerto Leguízamo (Putumayo).
  • José Edilberto Pito Casso (31 años), oriundo de Silvia (Cauca) y criado en Bogotá.
  • Exenover Barbosa Pescador (32 años), de Mapiripán (Meta).

Las autoridades aún trabajan en la identificación plena de cuatro hombres y una mujer, cuyos cuerpos permanecen sin reclamación.

Las autoridades avanzan en la
Las autoridades avanzan en la identificación total de las víctimas, mientras se esclarecen las circunstancias del operativo en Guaviare. - crédito Colprensa

Contexto del operativo y reacciones

El Instituto de Medicina Legal confirmó que la ofensiva militar contra el EMC de ‘Iván Mordisco’ dejó un total de 20 fallecidos, de los cuales siete eran menores. La operación representa uno de los bombardeos más letales ordenados durante el gobierno de Gustavo Petro, quien había prometido en campaña evitar ataques a campamentos donde hubiera presencia de menores.

Sin embargo, la escalada de violencia en varias regiones del país llevó a un cambio de línea. En los últimos dos años, el Gobierno ha ordenado 13 bombardeos, según fuentes oficiales, con el objetivo de contener la expansión y los ataques de las disidencias.

La Defensoría del Pueblo, a través de la defensora Iris Marín, calificó la situación como “dolorosa e inhumana”, recordando que los menores, reclutados de forma forzada, se convierten en víctimas de ambos bandos. No obstante, la entidad también pidió al Estado “adoptar todas las precauciones posibles” para evitar daños desproporcionados.

Desde el Gobierno, Petro defendió la operación en sus redes sociales, argumentando que se trató de una decisión difícil pero necesaria para proteger soldados: “si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco … entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente, a pocos kilómetros”, escribió. En ese sentido, afirmó: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”.

Para el presidente, “es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”. En medio de las críticas, Petro sostuvo: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, pero insistió en la necesidad de asumir los riesgos inherentes a operaciones de recuperación territorial.

El presidente Gustavo Petro lamenta
El presidente Gustavo Petro lamenta la muerte de menores durante el bombardeo contra Iván Mordisco en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Entre tanto, el ministro Pedro Sánchez señaló que la orden se dio “ante la inminencia y severidad de la amenaza”, mientras la oposición critica el giro del Ejecutivo hacia una estrategia más ofensiva tras el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y el aumento de la violencia en regiones como Cauca, Arauca, Putumayo y Guaviare.

Temas Relacionados

ReclutamientoNiños soldadoBombardeoGustavo PetroIván MordiscoFuerzas ArmadasBombardeos contra Iván MordiscoConflicto armadoMuerte menores de edadColombia-Noticias

Más Noticias

Temblor en Colombia: se registró un sismo de magnitud 3.6 en Santander

El país se ubica en una zona sísmica muy activa, en donde convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Temblor en Colombia: se registró

Resultados de Chontico Día y Noche del sábado 15 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados de Chontico Día y

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este domingo 16 de noviembre

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Que no te tomen por

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero en el tramo final, el equipo de Néstor Lorenzo celebró en Fort Lauderdale, pero dejando dudas sobre el nivel de algunos suplentes

La selección Colombia se complicó

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

El combinado nacional tendrá una segunda presentación en Estados Unidos, frente a un rival que no veía hace 24 años y con el que cerrará la temporada, previo al sorteo del mundial de 2026

Cuándo volverá a jugar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Murió Nilson Andrés De Arco,

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

ENTRETENIMIENTO

Ranking de YouTube en Colombia:

Ranking de YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos musicales más reproducidos hoy

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo Hernández le quedó mal con una promesa, por la cual lo apoyó en campaña: “Me salió con esa”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Deportes

La selección Colombia se complicó

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”

Ministro de Trabajo salió en defensa de Acolfutpro tras señalamientos de reconocido periodista: “No aclare porque confunde”

Linda Caicedo sufrió duro golpe con el Real Madrid: Barcelona “trapeó el piso” con las blancas por goleada 4-0