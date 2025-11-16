Colombia

Prima de Navidad: cuándo vence el plazo para que las empresas la paguen y qué pueden hacer los trabajadores si no la reciben

Errores en la liquidación o el desconocimiento de los mecanismos de reclamo pueden generar conflictos y sanciones para las empresas

Guardar
Para quienes deben recibirla, la
Para quienes deben recibirla, la prima de Navidad corresponde a una quincena - crédito Canva

En diciembre se cumple la fecha límite para que las empresas del sector privado en Colombia paguen la prima de diciembre a sus trabajadores formales. La prestación, regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, representa un ingreso adicional que contribuye a aliviar la carga financiera de los hogares en una época de gastos elevados. El incumplimiento del plazo puede afectar el bienestar de los empleados y expone a los empleadores a sanciones legales y económicas de gran magnitud.

La prima de servicios está establecida en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y constituye una obligación para los empleadores colombianos. La ley exige que el pago se haga en dos cuotas anuales: la primera, antes del 30 de junio, y la segunda, a más tardar el 20 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha disposición es de cumplimiento obligatorio, sin importar la situación financiera de la empresa y busca reconocer la contribución del trabajador al funcionamiento y los resultados de la organización. Para los empleados del sector público, la normativa fija la entrega de la prima en la primera quincena de diciembre.

La prima de servicios es
La prima de servicios es una obligación legal para las empresas - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Trabajadores que no reciben la prima de Navidad

No todos los trabajadores tienen derecho a recibir la prima de diciembre. El beneficio está reservado para quienes tienen un contrato laboral formal, lo que excluye a:

  • Trabajadores independientes.
  • Personas contratadas por prestación de servicios.
  • Empleados con salario integral.
  • Trabajadores ocasionales o transitorios.
  • Aprendices bajo contrato de aprendizaje. En estos casos, la ausencia de una relación laboral directa exime al empleador de la obligación de pagar la prima.

Cómo se calcula la prima de diciembre

El cálculo de la prima de diciembre se hace de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado durante el semestre. La fórmula oficial, avalada por el Ministerio del Trabajo, es salario base multiplicado por los días trabajados, dividido entre 360.

Por ejemplo:

  • $1.623.000 (incluido el auxilio de transporte) x 180 días trabajadores en el segundo semestre debe recibir $811.750.

Por supuesto, es fundamental que el cálculo considere todos los componentes salariales, como primas técnicas, auxilios de transporte o alimentación y bonificaciones, cuando correspondan.

Con regularidad, el pago de
Con regularidad, el pago de la prima de diciembre impacta de gran manera la economía de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Qué pasa si la empresa no cumple con el pago de la prima de Navidad

El incumplimiento en el pago de la prima de diciembre acarrea consecuencias severas para el empleador. La ley contempla:

  • Multas que van desde uno ($1.423.500) hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($7.117.500.000), dependiendo de la gravedad y reincidencia de la falta.
  • El empleador debe indemnizar al trabajador con un día de salario por cada día de retraso en el pago.
  • Si la deuda persiste por más de 24 meses, se suman intereses al monto adeudado.

Las medidas buscan garantizar que los empleados reciban su prestación en los plazos establecidos y proteger sus derechos laborales.

Qué hacer en caso de que no le paguen la prima

Ante la falta de pago de la prima, el trabajador dispone de varios mecanismos para reclamar. Entre ellos están:

  • Intentar un acuerdo directo con el empleador.
  • Si no se logra una solución, puede presentarse una queja ante el inspector de trabajo o iniciar un proceso de conciliación.
  • En zonas donde no haya inspector, el empleado puede acudir a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal o los consultorios jurídicos.
  • Si el conflicto no se resuelve por estas vías, queda la opción de interponer una demanda ante un juez laboral, que determinará la obligación de pago y las sanciones correspondientes.
  • En situaciones donde el incumplimiento del pago de la prima se repite o afecta de manera notable la estabilidad económica del trabajador, este puede dar por terminada la relación laboral con justa causa, lo que obliga a la empresa a asumir una indemnización equivalente a la de un despido sin justificación.
Los pensionados tienen derecho a
Los pensionados tienen derecho a recibir la mesada 13 en diciembre - crédito Colprensa

Además, existen particularidades para pensionados. Estos tienen derecho a una mesada adicional, conocida como mesada 13 o prima de Navidad, que se paga al finalizar el año. El beneficio se extiende tanto a quienes están afiliados a Colpensiones como a los que pertenecen a fondos privados de pensiones.

Para evitar inconvenientes, se recomienda a los trabajadores:

  • Revisar muy bien la liquidación de la prima.
  • Solicitar explicaciones por escrito en caso de inconsistencias.

Los empleadores, por su parte, deben:

  • Asegurarse de cumplir con los plazos.
  • Calcular correctamente el monto, considerando todos los factores salariales y documentando de manera adecuada el pago.

Temas Relacionados

Prima de NavidadPrima de DiciembrePrima de ServiciosEmpresasTrabajadoresSalario MínimoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe Vélez volvió a cuestionar la creación de la embajada de Colombia en Arabia y señaló qué debió hacer Gustavo Petro

El expresidente de la República, que lideró un nuevo conversatorio de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático en Rionegro (Antioquia), lanzó pullas al jefe de Estado por la apertura de esta representación diplomática, en la que se invirtieron millonarios recursos

Álvaro Uribe Vélez volvió a

Operativo policial incauta seis toneladas de marihuana de Los Chatas en Antioquia: hay seis capturados

El ministro de Defensa informó que la acción permitió confiscar droga, armas y dinero, impactando directamente la operatividad de la banda en el área metropolitana de Medellín

Operativo policial incauta seis toneladas

Terminales Medellín se prepara para récord de viajeros en fin de año: estos son los destinos más demandados

Más de cinco millones de personas se desplazarán por las terminales de la ciudad durante la temporada alta, con operativos especiales y campañas para garantizar seguridad

Terminales Medellín se prepara para

Capturaron a un hombre en Rionegro tras muerte violenta de un perro: lo habría agredido por subirse a su cama sin permiso

Según explicaron las autoridades, el implicado buscó huir del lugar de los hechos junto con su hija al notar la gravedad de lo que había cometido

Capturaron a un hombre en

Cámaras en semáforos de Bogotá: autoridades explicaron si realmente generan fotocomparendos

Los dispositivos instalados en intersecciones clave de la capital cumplen funciones distintas según su tipo, desde regular el flujo vehicular hasta sancionar infracciones graves

Cámaras en semáforos de Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

El hijo de J Balvin

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer conquistó New York de la mano de Ryan Castro

“Spring Day” de BTS domina el ranking: las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

María C respondió a las polémicas declaraciones de Valentina sobre su relación con Lucho en el ‘Desafío’

Robaron la casa de reconocido cantante de música vallenata en Barranquilla: las perdidas son millonarias

“Playdate” domina el ranking de las películas más vistas esta semana de Prime Video en Colombia

Deportes

Nacional y Medellín jugarán final

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025