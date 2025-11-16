Colombia

Policía Ambiental intervino 13 minas ilegales en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Autoridades locales y nacionales intensifican acciones para frenar la explotación ilícita. Las estrategias, los logros y las incógnitas que rodean la protección de este emblemático parque natural

Guardar
Las autoridades realizaron importante operativo que permitió cerrar 13 minas en el PNN Farallones de Cali - crédito Policía Cali

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, intervino 13 minas ilegales en el Parque Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali, el área protegida más grande del Valle del Cauca, en una operación dirigida a frenar la minería ilícita y sus impactos ambientales.

Durante el operativo, que se desarrolló en alta montaña, las autoridades destruyeron un complejo habitacional improvisado, dos molederos y un motor. En algunas de estas minas se observó restauración natural pasiva, señal de recuperación ambiental tras los cierres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El despliegue logístico y los
El despliegue logístico y los patrullajes motorizados han reducido la minería ilegal y mejorado la seguridad en la zona rural del parque - crédito Policía Cali

Las actividades de minería ilegal en esta reserva han generado impactos negativos en ocho afluentes, entre ellos el río Cali, debido al vertimiento de sustancias químicas y al desvío de aguas empleados para la operación de las minas y el sostenimiento de quienes permanecen en ellas.

En 2024, la Operación Farallones
En 2024, la Operación Farallones cerró once bocaminas ilegales con apoyo del Ejército y la Policía de Carabineros - crédito Policía Cali

Cabe recordar que el 3 de octubre de 2025, durante la Semana de la Biodiversidad, la Alcaldía de Cali, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y autoridades ambientales, reafirmó su compromiso de mantener estos operativos especiales para proteger el PNN Farallones de Cali, considerado un área estratégica para la conservación ambiental.

A lo largo de 2025, mediante la denominada Operación Farallones, se cerraron once bocaminas para combatir la minería ilegal en la zona, con un despliegue sostenido de dos pelotones del Ejército y 45 efectivos de la Policía de Carabineros, además del apoyo de Parques Nacionales Naturales (PNN). Según la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, este trabajo coordinado ha impedido la reapertura de las bocaminas ilegales.

Hasta la fecha señalada, las operaciones conjuntas permitieron la captura de seis personas vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos —cuatro en flagrancia y dos por orden judicial—, así como la incautación y destrucción de maquinaria, explosivos, plantas eléctricas, motores, molederos, herramientas e insumos utilizados en la actividad minera ilegal.

La Policía Nacional interviene trece
La Policía Nacional interviene trece minas ilegales en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali para frenar la minería ilícita - crédito Policía Cali

“La protección de los Farallones de Cali es una prioridad para la administración del Alcalde Alejandro Eder. Este año hemos mantenido las operaciones de control, para garantizar que no haya reapertura de las bocaminas cerradas en 2025. Estamos apoyando a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones y determinar los responsables de la financiación de esta actividad ilegal”, señaló Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.

Las operaciones en alta montaña requieren gran esfuerzo logístico de la fuerza pública, según reportaron las autoridades, incluyendo caminatas por terrenos de difícil acceso, la instalación de campamentos, el transporte de armamento y víveres, así como una minuciosa coordinación interinstitucional.

La Gobernación del Valle y
La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, junto al Conaldef, intensifican acciones para evitar la deforestación y proteger el capital natural del parque - crédito Policía Cali

El despliegue de capacidades, junto con la instalación de puestos de control y patrullajes motorizados en las rutas de acceso al parque, ha permitido controlar el ingreso de personas e insumos a las minas, lo que se refleja en una disminución de la minería ilegal, la mejora de los ríos afectados y una mayor percepción de seguridad en la zona rural.

En el ámbito de la protección forestal, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali han unificado esfuerzos con el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef) para proteger el capital natural del parque y evitar la deforestación en otras regiones. En 2025, la Policía de Carabineros ha incautado más de 1.500 metros cúbicos de recursos maderables en el departamento, incluyendo la ciudad de Cali.

Las operaciones contra la minería
Las operaciones contra la minería ilegal en el Valle del Cauca buscan proteger los afluentes y el río Cali de la contaminación química - crédito Policía Cali

Las acciones en defensa de la biodiversidad también incluyen la recuperación de fauna y flora. A la fecha, la Policía de Carabineros ha incautado y recuperado más de 346 animales, tanto silvestres como domésticos. Además, se suman 464 especies de fauna recuperadas en Cali por parte de las autoridades, muchas halladas en situaciones de abandono o maltrato.

“Este año ya son 137 las personas capturadas por distintos delitos ambientales. Invito a la ciudadanía a denunciar cualquier delito ambiental a las líneas de emergencia (123)”, puntualizó el mayor Mauricio Ramírez García, jefe de la regional de Carabineros del Valle.

Temas Relacionados

Minería ilegal Farallones de Cali Cali Valle del CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Capturaron a ciudadana croata con más de seis kilos de cocaína en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Según explicaron las autoridades, la sindicada buscaba viajar hacia Madrid, España, con el cargamento avaluado en más de 250.000 dólares

Capturaron a ciudadana croata con

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: Gustavo Puerta abrió el marcador

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Audiencia reveló que Ricardo González habría ejecutado el golpe final a Jaime Esteban Moreno: “Extremo máximo de crueldad”

Imágenes y declaraciones técnicas refuerzan la hipótesis de un acto deliberado, sin discusión previa, lo que podría llevar a una condena ejemplar para el segundo implicado en la muerte del joven universitario

Audiencia reveló que Ricardo González

Así será el Black Friday que transformará las compras de Fin de año en Colombia con más días de descuentos y ofertas extendidas

El comercio alista una de sus temporadas más fuertes con rebajas anticipadas, promociones hasta diciembre y un Black Friday que promete mover el consumo en todo el país

Así será el Black Friday

Detuvieron en Cali a un ciudadano francés con circular roja de la Interpol: lo buscaban por lavado de activos

Según explicaron las autoridades, el sindicado sería partícipe de una red internacional dedicada al ocultamiento y conversión de recursos ilícitos producto de actividades delictivas

Detuvieron en Cali a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Murió Nilson Andrés De Arco,

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: Gustavo Puerta abrió el marcador

Junior de Barranquilla quiere repetir la hazaña de 1993: así fue como salió campeón en un grupo con Nacional, América y Medellín

Este es el historial de la selección Colombia ante equipos de Oceanía: no solo enfrentó a Nueva Zelanda

Hasta Iván Duque fue protagonista: Fortaleza sacudió las redes con su humor hacia los equipos de los cuadrangulares de Liga BetPlay

Barrista del Real Cartagena quedó atrapado en un contenedor de basura en medio de incidentes en estadio Jaime Morón