Paciente atacó a cuchillo a cuatro guardias de seguridad de un hospital

El responsable de la agresión fue detenido por la Policía Metropolitana de Bucaramanga

El criminal cometió el brutal
El criminal cometió el brutal ataque en el Hospital Universitario de Santander - crédito HUS

Un episodio de violencia alteró la madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025 en el Hospital Universitario de Santander (HUS), cuando un paciente que había ingresado por lesiones tras un accidente de tránsito atacó con un arma blanca a cuatro miembros del equipo de seguridad.

De acuerdo con los reportes oficiales sobre el caso, la agresión que se presentó alrededor de las 5:50 a. m., dejó a uno de los guardias de seguridad en estado grave y requirió la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuyos miembros tuvieron que actuar para reducir al atacante.

El agresor fue identificado como Juan Carlos Blanco Salazar, de 34 años, que llegó por sus propios medios al área de urgencias del HUS, después de estar involucrado en una riña.

Los informes indican que en medio del proceso de atención médica, el paciente mostró una actitud agresiva y, según testigos citados por el medio local Vanguardia, intentó abandonar el hospital sin haber recibido el alta médica. Al ser interceptado por los guardas de seguridad, sacó un cuchillo y comenzó a amenazar al personal, desencadenando el ataque.

El criminal atacó a los
El criminal atacó a los guardias de seguridad con un cuchillo que tenía en su poder - crédito Freepik

De acuerdo con los relatos recogidos por Vanguardia, el primer herido fue el coordinador de seguridad, que recibió una lesión de gravedad en la zona precordial, por lo que fue trasladado de inmediato a quirófano y permanece bajo valoración médica.

“El supervisor es el que está más delicado, recibió una herida en la zona precordial y tuvieron que transfundirlo. Los otros dos resultaron heridos, uno en el brazo y otro en la cara”, relató un testigo al medio. Otros tres guardias sufrieron heridas en el brazo, tórax y rostro al intentar auxiliar a su compañero.

La institución hospitalaria emitió un comunicado en el que rechazó enfáticamente la agresión y confirmó que el paciente había ingresado por sus propios medios, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

El comunicado detalló lo siguiente: “El usuario agredió a varios integrantes del equipo de seguridad y, posteriormente, en la entrada de consulta externa, atacó con arma cortopunzante al coordinador de seguridad, ocasionándole una herida de gravedad. Tres guardias adicionales resultaron lesionados al auxiliarlo”, según precisó el HUS mediante el documento publicado en redes sociales.

Las autoridades custodian al agresor
Las autoridades custodian al agresor en el mismo lugar donde cometió el ataque - crédito Colprensa

Ante la gravedad de la situación, la Policía Metropolitana de Bucaramanga intervino rápidamente, logrando reducir y detener al agresor, que permanece bajo custodia de la Policía Nacional en el área de urgencias, donde recibe atención médica.

Del mismo modo ,el hospital informó que, aunque el estado de salud de los cuatro trabajadores del lugar es estable, aunque uno de ellos tuvo que someterse a cirugía: “Actualmente, nuestros guardias se encuentran estables, y uno de los permanece en cirugía recibiendo manejo especializado. El usuario involucrado permanece bajo custodia de la Policía Nacional en el área de urgencias, recibiendo la atención correspondiente”.

Los ciudadanos rechazaron el acto
Los ciudadanos rechazaron el acto de violencia - crédito / Facebook

Debido a la gravedad de la situación, las autoridades locales hacen un llamado a la comunidad para respetar a los funcionarios que se dedican a salvaguardar la seguridad de los diferentes espacios, bien sea médicos o no, teniendo en cuenta que ellos solamente cumplen con las normas de los diferentes establecimientos.

Y es que no es la primera vez que una situación como estas se presenta en el territorio nacional, teniendo en cuenta que los ciudadanos y pacientes se desquitan con el personal de seguridad .

