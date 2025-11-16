Colombia

Operativo militar evitó atentado con explosivos a la Fuerza Pública: fueron incautados 47 cilindros de gas en el Huila

El Ejército Nacional localizó material que sería usado para fabricar artefactos de alto poder, evitando un posible ataque del Bloque Jorge Suárez Briceño en zonas rurales del departamento

Guardar
La operación militar impide el
La operación militar impide el uso de cilindros para fabricar explosivos destinados contra la Fuerza Pública y la población civil - crédito Ejército Nacional

Las acciones del Ejército Nacional en el departamento del Huila impidieron el uso de 47 cilindros que serían empleados por el Bloque Jorge Suárez Briceño para fabricar artefactos explosivos de alto poder.

La labor se desplegó después de que los soldados del Batallón de Alta Montaña N.° 9, adscritos a la Novena Brigada, instalaran un puesto estratégico en la vereda El Paraíso, identificando un vehículo recubierto con plástico negro que transportaba esos cilindros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La recuperación del vehículo y los objetos sustraídos se produjo meses después del robo reportado en abril del 2025 a una empresa distribuidora de gas, atacada en la vereda Las Brisas del municipio de Algeciras (Huila).

Así lo explicó el mayor Jhon Jairo Delgado Pantoja, comandante del Batallón de Alta Montaña N.° 9: “En el mes de abril, se conoce la denuncia por hurto de un vehículo distribuidor de gas. Iniciamos las operaciones militares y con ello logramos ubicar el vehículo y cuarenta y siete cilindros de gas, evitando con esto al Bloque Jorge Suárez Briceño el accionar delictivo en el departamento del Huila. Patria, honor, lealtad”.

El grupo armado residual Bloque Jorge Suárez Briceño planeaba atentados con artefactos explosivos improvisados de alto poder destructivo - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el reporte militar, integrantes de un grupo armado organizado residual estarían detrás del acto delincuencial, con un supuesto plan de atentar tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil.

La recuperación del vehículo y los objetos sustraídos se produjo meses después del robo reportado en abril a una empresa distribuidora de gas, atacada en la vereda Las Brisas del municipio de Algeciras, Huila.

De acuerdo con el reporte militar, integrantes de un grupo armado organizado residual estarían detrás del acto delincuencial, con un supuesto plan de atentar tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil.

Tras recuperar el vehículo, las autoridades coordinaron la aplicación de los protocolos de seguridad. Especialistas del equipo Exde fueron los encargados de descartar la presencia de explosivos, lo que permitió que los cilindros y el automotor fueran trasladados y formalmente entregados a las instancias judiciales correspondientes para los trámites legales.

La denuncia presentada en abril
La denuncia presentada en abril permitió intensificar la inteligencia militar y establecer un puesto de observación estratégico - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia enfatizó que este resultado operativo no solo impide potenciales ataques contra instalaciones públicas y fuerzas militares, sino que “refleja el compromiso decidido con la seguridad y estabilidad del Huila”.

Así, la institución resaltó que los esfuerzos desplegados para combatir a los generadores de violencia no ceden, reafirmando su misión de “proteger la vida, la tranquilidad y el bienestar de los colombianos con firmeza y honor”.

Carro bomba en la vía Panamericana

El control de la Vía Panamericana en el suroeste de Colombia se reforzó luego de la explosión de un carro bomba que dejó una persona muerta en el departamento de Cauca.

Tras el incidente, el Ejército desplegó un operativo de seguridad, considerando la relevancia de esta carretera, fundamental para la conexión entre Cauca, Nariño y el norte de Ecuador.

Explosión vía Panamericana: carro bomba
Explosión vía Panamericana: carro bomba habría dejado una persona muerta - crédito redes sociales/X

El estallido se registró en el corregimiento de Tunía durante la madrugada del viernes 14 de noviembre. El estruendo alcanzó a escucharse en poblaciones cercanas como Los Naranjos y La María, pertenecientes a la zona rural de Piendamó, cuyos habitantes quedaron varios sectores sin electricidad tras la detonación. El impacto fue tal que el vehículo involucrado terminó desplazado a un costado de la carretera.

Durante las primeras horas posteriores al hecho, vecinos especularon sobre la posibilidad de un ataque con drones. Sin embargo, una vez que amaneció, las autoridades confirmaron que se trataba de un carro bomba.

Las investigaciones buscan esclarecer si la víctima mortal era un transeúnte o el conductor del vehículo. También analizan si el objetivo del artefacto explosivo era una base de la fuerza pública ubicada a 400 metros del sitio, en el peaje de Tunía.

En la región del Cauca, la presencia de disidencias de las Farc ha sido constante, con varios ataques recientes a la fuerza pública, indicaron las autoridades. Además, tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como grupos de narcotraficantes operan en el Valle del Cauca y áreas colindantes, controlando cultivos de coca y rutas clave para el tráfico internacional de estupefacientes.

Temas Relacionados

Cilindros de gas incautadosAtentado terrorista HuilaBloque Jorge Suárez BriceñoDisidencias de las FarcEjército NacionalHuilaColombia-Noticias

Más Noticias

Denuncian a hombre que alquiló una motocicleta para trabajar, pero desapareció y ahora sube videos a redes haciendo maniobras peligrosas

Lo que empezó como una publicación buscando recuperar un vehículo se convirtió en regaños, consejo y versiones encontradas sobre la propiedad del automotor

Denuncian a hombre que alquiló

Karol G seguiría dando pistas de un posible fin de su relación con Feid: “El de la venganza”

Tras varias semanas sin señales públicas sobre la estabilidad de su relación, han surgido diversos indicios que alimentan las especulaciones acerca de una posible ruptura entre los artistas paisas

Karol G seguiría dando pistas

Ingrid Betancourt salió en defensa de Juan Carlos Pinzón y contestó a mensaje de Andrés Pastrana: “Por qué entonces estigmatizarlo”

La excandidata presidencial respondió a las acusaciones de Andrés Pastrana, que vinculó a Pinzón con Juan Manuel Santos, y pidió evitar etiquetas injustas en el contexto de las elecciones de 2026

Ingrid Betancourt salió en defensa

Denuncian que el Gobierno Petro se ha demorado con el desmonte del antiguo Puente Pumarejo en Barranquilla: “No se les ha dado la gana”

El concejal barranquillero Estefanel Gutiérrez alertó que la ausencia de decisiones efectivas y recursos suficientes impide que la región aproveche nuevas oportunidades logísticas y comerciales

Denuncian que el Gobierno Petro

Katherine Miranda recordó vieja publicación de Iván Cepeda tras bombardeo en que fallecieron menores: “Te invito a que juntos denunciemos al presidente”

La representante Miranda instó al senador Cepeda a actuar juntos contra el presidente Petro y el ministro Sánchez, tras la operación aérea en Guaviare que dejó siete niños muertos, según Medicina Legal

Katherine Miranda recordó vieja publicación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

Karol G seguiría dando pistas

Karol G seguiría dando pistas de un posible fin de su relación con Feid: “El de la venganza”

Paola Jara confesó cómo ha vivido los cambios físicos por el embarazo de su hija Emilia

Yeferson Cossio confesó haber puesto fin a su consumo de drogas por el impacto que tuvo en su familia: “Yo no les puedo hacer esto”

Ranking de YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos musicales más reproducidos hoy

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo Hernández le quedó mal con una promesa, por la cual lo apoyó en campaña: “Me salió con esa”

Deportes

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”

Ministro de Trabajo salió en defensa de Acolfutpro tras señalamientos de reconocido periodista: “No aclare porque confunde”