Lotería del Cauca: resultados del 15 de noviembre de 2025

La Lotería del Cauca tiene
La Lotería del Cauca tiene un sorteo a la semana, todos los sábados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca dio a conocer los ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 15 de noviembre de 2025.

Este popular sorteo entrega más de 30 premios cada semana. Descubra aquí si lograste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025.

Premio mayor: 7067.

Serie: 21.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿No sabes como ganar los
¿No sabes como ganar los premios de la Lotería de Cauca? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?

Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:

Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.

Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.

En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.

Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

