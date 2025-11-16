Enel se pronunció tras el caso de adolescente electrocutado por la descarga de un transformador en Mosquera, Cundinamarca

El adolescente de 15 años recibió dos descargas eléctricas - crédito Redes sociales/Facebook

Un joven de 15 años permanece en estado crítico en el hospital Simón Bolívar después de haber recibido dos descargas eléctricas al ser alcanzado por un cable de energía desprendido de un transformador en el municipio de Mosquera.

El hecho ocurrió el 5 de noviembre a las 5:58 p. m., cuando el menor regresaba a su casa en bicicleta y el cable, tras una explosión del transformador registrada por cámaras de seguridad, se enredó en su vehículo y lo derribó, provocando una fuerte descarga eléctrica.

De acuerdo con testimonios recogidos por Citytv, dos minutos después, el cable volvió a energizarse y ocasionó una segunda descarga sobre el adolescente, quien permaneció tendido en la vía. Vecinos se acercaron rápidamente para auxiliarlo y relataron que su cuerpo expulsaba humo. Posteriormente, los bomberos llegaron al lugar y lograron trasladarlo a un centro asistencial.

La explosión del transformador y la caída del cable quedaron registradas por cámaras de seguridad en el municipio de Mosquera - crédito Redes socialesa/Facebook

La madre del joven describió el estado en el que se encontraba tras el accidente y aseguró en declaraciones recogidas por el medio citado que “la doctora dijo que la verdad no nos daba esperanza de nada porque fueron dos impactos de ese cable”. Relató, además, que las quemaduras fueron severas y que el menor llegó en condiciones críticas, por lo que fue necesario reanimarlo.

La historia clínica registrada en el primer hospital indica que la corriente eléctrica ingresó por el brazo izquierdo y salió por el muslo derecho, causando graves daños tanto en la piel como en los tejidos y órganos internos.

Residentes del sector informaron que ya habían reportado la falla a la empresa Enel en la mañana del mismo día y que existían alertas desde meses atrás. Según testimonios de la madre del menor, miembros de la comunidad y los propios bomberos tenían reportes documentados de llamadas por daños en el cableado y el transformador desde el 27 de abril.

Por su parte, Enel confirmó que activó sus protocolos tras el accidente y expresó su pesar por lo ocurrido, aunque familiares aseguraron no haber recibido comunicación formal por parte de la compañía hasta el momento.

La corriente eléctrica ingresó por el brazo izquierdo del menor y salió por el muslo derecho, causando graves daños internos y externos - crédito Shutterstock

“Enel Colombia lamenta profundamente el incidente ocurrido en el municipio de Mosquera, en el que, según información preliminar, una persona habría resultado afectada por una descarga eléctrica en las cercanías de la red. La compañía activó de inmediato los protocolos internos y adelanta las verificaciones correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho”, indicó puntualmente el comunicado, citado por el medio.

Mientras las autoridades investigan los hechos y la familia solicita esclarecimiento sobre una posible negligencia en la atención de los reportes, el menor continúa bajo pronóstico reservado.

Hombre oriundo de Magdalena murió electrocutado en Bogotá

El viernes 7 de noviembre se conoció el fallecimiento de Ángel de la Cruz tras un accidente laboral en Bogotá, eventó que conmocionó a la comunidad de Bahía Honda, corregimiento del municipio de Pedraza en el Magdalena, lugar de donde era oriundo.

De La Cruz, reconocido por sus vecinos como un ejemplo de superación, había viajado a la capital colombiana en busca de mejores oportunidades laborales.

La víctima habría pisado un cable de alta tensión - crédito Jon Nazca/Reuters

El hecho ocurrió en horas de la mañana de ese viernes, cuando el hombre, en el ejercicio de sus funciones, encontró la muerte al recibir una descarga eléctrica. De acuerdo con la información conocida, la tragedia se produjo al pisar accidentalmente un cable de alta tensión mientras realizaba sus labores, lo que ocasionó su deceso de manera inmediata.

La noticia del fallecimiento de De La Cruz generó un profundo dolor y solidaridad entre los habitantes de Pedraza y Bahía Honda. Amigos y vecinos enviaron mensajes de apoyo a la familia, lamentando la trágica interrupción de los sueños del hombre que buscaba un futuro mejor lejos de su tierra natal.