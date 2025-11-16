David Luna reaccionó a la denuncia de Héctor Olimpo sobre asalto en la casa de su madre: “Que no pase lo mismo que pasó conmigo”

El asalto a la residencia de la madre de Héctor Olimpo generó reacciones de figuras políticas, entre ellas David Luna, quien expresó solidaridad y urgió a la justicia a actuar con mayor eficacia ante la creciente inseguridad- crédito @SenadoGovCo/X

A través de su cuenta en X, el precandidato presidencial Héctor Olimpo hizo público que la vivienda donde reside su madre fue escenario de un asalto perpetrado por varios delincuentes, quienes ingresaron por la fuerza. Este acontecimiento despertó inquietud y generó numerosas reacciones en redes sociales.

El también precandidato presidencial David Luna respondió al informe de Héctor Olimpo respecto al asalto ocurrido en la vivienda de la madre de este último. Luna expresó su preocupación con un mensaje en el que afirmó: “Que no pase lo mismo que pasó conmigo”.

El excongresista Luna manifestó de forma categórica su apoyo a la madre de Héctor Olimpo tras el asalto, condenando el hecho y subrayando que nadie debería atravesar por una situación semejante, especialmente en el seno familiar. El precandidato señaló que estos episodios son inaceptables bajo cualquier circunstancia.

“Contundente rechazo y profunda solidaridad con la señora madre del exgobernador y precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinoza. Nada justifica que una familia y mucho menos una madre, tenga que vivir un episodio así”, escribió el político colombiano en su mensaje.

David Luna reaccionó a la denuncia de Olimpo en su cuenta de X - crédito @lunadavid

En su mensaje, David Luna exigió a las autoridades actuar con prontitud y efectividad para esclarecer lo ocurrido en la casa de la madre de Héctor Olimpo. Luna recordó experiencias personales previas relacionadas con la inseguridad, y advirtió sobre la falta de resultados en investigaciones anteriores realizadas por la justicia.

“Le pido a las autoridades celeridad y resultados en este caso. Que no pase lo mismo que pasó conmigo, cuando se metieron a robar mi casa y después a mi oficina: han pasado dos años y jamás se encontró responsables o respuestas. @FiscaliaCol”, escribió Luna en su publicación en la red social X.

Y es que en el mes de junio de 2025, David Luna, exsenador y aspirante presidencial, expresó su preocupación por su propia seguridad tras denunciar el robo sufrido en su oficina de campaña en Bogotá.

A través de un video, el exministro de las TIC, David Luna, relató que a las 4 de la madrugada del pasado sábado 21 de junio, “personas desconocidas irrumpieron ilegalmente en nuestra oficina de campaña, vulneraron los sistemas de seguridad y sustrajeron un computador personal de mi coordinadora administrativa”.

Pese a que el incidente no dejó lesionados ni se registraron ataques hacia los integrantes de su equipo de campaña, el dirigente opositor advirtió que lo sucedido “configura una amenaza real y creciente contra mi familia, contra mi equipo y contra mí”.

Añadió en aquel momento que “este no ha sido un hecho aislado”, sino que “forma parte de una cadena de sucesos que afortunadamente he denunciado expresa y oportunamente y que por su progresión y contexto, configuran en una situación de riesgo grave, urgente e irreparable”.

En relación con la denuncia presentada por el exgobernador Héctor Olimpo, detalló que las personas responsables desordenaron la vivienda y provocaron destrozos en pertenencias y papeles personales. “Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá. Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos“, expresó.

El precandidato presidencial Héctor Olimpo reveló que desconocidos ingresaron de forma violenta a la vivienda de su madre, afectando su tranquilidad y dejando huellas de desorden - crédito @hectorolimpo

Junto con su denuncia, Héctor Olimpo compartió un video que permite observar el caos dejado en el apartamento tras la entrada de los asaltantes.

Olimpo también reveló que su madre fue víctima de intentos de extorsión en los meses previos, un antecedente que, según sus palabras, precedió el reciente robo en el domicilio.

El aspirante presidencial manifestó que la angustia que enfrenta su madre tras el asalto lo afecta profundamente. “Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro. Algo que no se puede explicar, pero que debemos transformar en determinación“, expresó.

Por otra parte, el dirigente resaltó la difícil situación de inseguridad que vive el país, subrayando que muchos colombianos se ven expuestos a hechos similares cada día.