Colombia

Autopsia revela que Emiliana Castrillón murió por asfixia mecánica: exnovio es el principal sospechoso

El cuerpo fue encontrado en la vereda El Balzal, zona rural alejada aproximadamente una hora del casco urbano de Venecia

Última aparición de Emiliana Castrillón
Última aparición de Emiliana Castrillón - crédito captura de video y X

Las autoridades confirmaron que Emiliana Castrillón Herrera murió por asfixia mecánica, luego de que Medicina Legal entregara los resultados forenses del cuerpo hallado en zona rural del corregimiento de Bolombolo, en Venecia (Antioquia). La joven, de 19 años, había sido reportada como desaparecida el 1 de noviembre.

Según el dictamen forense, la víctima presentaba heridas en su cuerpo y la muerte se produjo por estrangulamiento, lo cual orienta la investigación hacia un presunto feminicidio. Las conclusiones de Medicina Legal fueron entregadas tras las verificaciones iniciales realizadas en el sitio donde fue encontrado el cuerpo, específicamente en una quebrada del sector conocido como El Bazal.

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, señaló que, con la información recolectada hasta el momento, “toda la responsabilidad del hecho está direccionada a ese sujeto”, en referencia al exnovio de la joven. El oficial indicó que este hombre es considerado el “primer sindicado” dentro de la investigación.

El exnovio, última persona vista con Emiliana

La familia de Emiliana identificó al acompañante de la joven en el último video conocido como su expareja sentimental, quien presuntamente residía en una parcela cercana al lugar donde fue hallado el cuerpo. Las autoridades establecieron que la última vez que se vio con vida a Emiliana fue el 1 de noviembre, durante el Festival del Globo, en un registro captado por una cámara de seguridad. En ese video aparece caminando junto a un hombre cuya identidad inicialmente no era clara para su entorno cercano, pero que posteriormente fue reconocido por familiares.

En las imágenes, la joven joven de 19 años aparece con falda de jean azul celeste, blusa blanca de tiras y tenis color café, mientras conversa con la persona que la acompaña.

Desde el hallazgo del cuerpo, el sospechoso no ha sido ubicado, situación que ha llevado a reforzar los operativos de búsqueda. Las cámaras de seguridad de Venecia y Bolombolo continúan siendo analizadas para reconstruir los desplazamientos de ambos durante la noche de su desaparición.

Desarrollo de la búsqueda

Emiliana residía en Bello y estudiaba auxiliar veterinaria, pero visitaba con frecuencia a sus familiares en Venecia. Al no regresar a su vivienda el 1 de noviembre, su familia reportó su desaparición y se activó de inmediato el plan de búsqueda. La Alcaldía de Venecia, la Gobernación de Antioquia, el Dagran, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Bolombolo realizaron recorridos en zonas rurales y urbanas con apoyo de drones, cámaras térmicas y sistemas de visión nocturna.

Habitantes de Fredonia, Concordia, Amagá y del Valle de Aburrá se sumaron a las jornadas de búsqueda, mientras que allegados realizaron cadenas de oración y plantones en distintos puntos del municipio.

El cuerpo fue encontrado el 10 de noviembre por un trabajador, en avanzado estado de descomposición, semisumergido a bordo de una quebrada, según el reporte oficial. Los primeros indicios como tatuajes y prendas de vestir, permitieron orientar la identificación preliminar antes de que se confirmara plenamente que se trataba de Emiliana.

Emiliana Castrillón tenía 19 años
Emiliana Castrillón tenía 19 años y era estudiante de auxiliar en veterinaria - crédito Redes sociales

Etapas actuales de la investigación

La Fiscalía General de la Nación y el CTI de Andes mantienen abiertas líneas telefónicas y canales digitales para recibir información que permita establecer el paradero del principal sospechoso. Los análisis complementarios de Medicina Legal deberán determinar si la muerte ocurrió el mismo día de la desaparición o en una fecha posterior. Estos resultados permitirán precisar la línea de tiempo del caso y avanzar en las responsabilidades penales.

Información de contexto

Previo al hallazgo, videos de cámaras de seguridad habían permitido ubicar el último registro de Emiliana antes de su desaparición. En ellos se observa a la joven caminando junto a un hombre que, según autoridades, fue la última persona que compartió con ella. El cuerpo fue encontrado en la vereda El Balzal, zona rural alejada aproximadamente una hora del casco urbano de Venecia. El informe policial inicial consignó el hallazgo como “muerte por establecer”, debido al estado del cuerpo y la falta de identificación al momento del levantamiento.

En redes sociales, familiares de la joven expresaron mensajes de agradecimiento hacia quienes participaron en la búsqueda y solicitaron respeto mientras avanzan las diligencias judiciales.

Emiliana Castrillón fue encontrada en
Emiliana Castrillón fue encontrada en avanzado estado de descomposición - crédito Redes sociales

Continuidad del caso

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía, mientras la Policía avanza en la ubicación del exnovio, considerado principal sospechoso del feminicidio de Emiliana Castrillón. Los organismos judiciales mantienen la recopilación de material probatorio para establecer las circunstancias exactas del crimen y formalizar los procesos correspondientes ante la justicia.

