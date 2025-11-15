Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Rumores y polémica tras el cumpleaños de Luisa Castro celebrado por WestCol en Estados Unidos - crédito @luisa_castro1585/ Instagram

El creador de contenido Westcol fue objeto de críticas en redes sociales tras celebrar el cumpleaños de Luisa Castro durante un viaje a Las Vegas, lo que volvió a poner en escena los rumores sobre la naturaleza de su relación.

La visita conjunta a la ciudad estadounidense generó múltiples publicaciones en sus respectivas plataformas, donde ambos compartieron actividades y momentos festivos que intensificaron la atención de seguidores y usuarios.

El punto que más comentarios atrajo fue la organización de la celebración, llevada a cabo en un restaurante con decoración especial y música, en la que Westcol permaneció a lado de Luisa Castro en todo momento. Los clips difundidos por la pareja mostraron un ambiente de celebración animado, con detalles que tomaron por sorpresa a los seguidores de ambos.

La cercanía entre los dos quedó registrada en el contenido compartido y terminó alimentando las especulaciones sobre una posible relación sentimental, aún no confirmada por ninguno de los protagonistas.

WestCol permaneció junto a Luisa Castro durante toda la celebración de su cumpleaños en Las Vegas, alimentando comentarios sobre una posible relación más allá de la amistad - crédito @luisa_castro1585/ Instagram

En uno de los mensajes más destacados del viaje, Luisa Castro agradeció por “un año más de vida”, resaltando que los nuevos amigos la habían hecho sentir “consentida”, una frase que generó interpretaciones diversas entre los usuarios, que ya semanas atrás venían señalando la frecuencia con la que los dos comparten espacios y eventos.

El interés público creció cuando se recordó la presencia de Luisa Castro en los Latin Grammy, donde acompañó a Westcol en la ceremonia en la que él recibía la nominación como mejor creador en la categoría La plena W sound 05. La publicación de ese momento renovó la conversación y las conjeturas en torno a la cercanía que mantienen.

Las críticas, sin embargo, no solo derivaron del viaje a Las Vegas. Varios usuarios en redes sociales expresaron que este tipo de gestos viene formando parte de un patrón en el accionar de Westcol. Mencionaron que meses antes, él realizó una celebración sorpresa para Karina García con motivo de sus cinco millones de seguidores, evento que también había dividido opiniones en su momento entre quienes lo aplaudieron como muestra de apoyo y quienes señalaron que se trata de un acto repetitivo.

La creadora de contenido paso su cumpleaños junto a Westcol y desató rumores de un romance - crédito @luisa_castro1585/ Instagram

En los comentarios al material más reciente, algunos afirmaron que Westcol “siempre hace lo mismo” con sus amigas cercanas, mientras otros defendieron sus iniciativas, considerándolas expresiones habituales de amistad y compañerismo entre colegas del universo digital.

Hasta la fecha, Luisa Castro y Westcol se han limitado a compartir fragmentos del viaje y detalles de la celebración, sin aportar claridad adicional sobre el verdadero carácter de su vínculo personal ni responder de manera directa a las especulaciones.

Así reaccionó Westcol, tras perder su primera nominación a los Latín Grammy

La noche de los Latin Grammy 2025 marcó un hito para Westcol que se convirtió en el primer creador de contenido colombiano en conseguir una nominación a estos premios gracias a su éxito La plena, junto a Beéle y bajo la producción de Ovy On the Drums en el proyecto W Sound.

El tema, que superó los 700 millones de reproducciones en plataformas y fue adoptado por figuras del fútbol para celebrar en camerinos, consolidó el nombre del streamer antioqueño en la escena urbana.

Westcol compitió en la categoría Mejor Interpretación Urbana y compartió terna con artistas como Bad Bunny (DTMF), Tokischa y Nathy Peluso (De Maravisha), Jay Wheeler (Roma) y Alleh y Yoghaki (Merenguetón). Aunque expresó sentirse confiado antes del anuncio y soñaba con ser el primer streamer en recibir un gramófono, el premio finalmente quedó en manos de Bad Bunny.

El paisa aseguró que seguirá trabajando duro por conseguir su primer gramófono - crédito @@Anthony_Jb25z/X

El desenlace fue transmitido en vivo por el propio Westcol, que mostró el impacto del momento ante miles de seguidores. “Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil”, reconoció. Una vez procesada la noticia, se dirigió a aquellos lo apoyan: “No importa si se sintieron mal en sus casas por haber perdido el premio… esto es el comienzo de algo muy grande”.