Colombia

Retiros de cesantías en Colombia suben 7,3% y marcan tendencia clave en empleo y vivienda

Los retiros de cesantías entre enero y octubre de 2025 alcanzaron $5,22 billones, impulsados por terminación de contrato y compra de vivienda, según datos entregados por Porvenir sobre el comportamiento de los afiliados en el país

Guardar
Fondo de Pensiones y Cesantías
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en Bogotá - crédito Colprensa.

El comportamiento de los retiros de cesantías en el país evidenció un incremento significativo entre enero y octubre de 2025, periodo en el que se movilizaron 5,22 billones de pesos. La cifra representa un aumento del 7,3 por ciento frente al mismo lapso de 2024 y refleja las dinámicas laborales y familiares que han marcado el uso de este ahorro.

De acuerdo con la información divulgada por Porvenir, durante los primeros diez meses del año se tramitaron más de un millón seiscientas cincuenta mil solicitudes, un volumen que confirma la alta demanda de este mecanismo.

Retiro de cesantías en Colombia
Retiro de cesantías en Colombia 2025- crédito Universidad del Rosario

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Buena parte de los movimientos registrados en el sistema correspondió a retiros asociados a terminación de contrato, un uso que continúa estando entre los principales apoyos para quienes enfrentan periodos de desempleo. Las cifras reportadas muestran que este concepto concentró desembolsos por 1,86 billones de pesos y fue utilizado por más de setecientas mil personas para cubrir gastos derivados de la pérdida de trabajo. La prestación cumple así con su función legal de respaldo en situaciones de inestabilidad económica.

El segundo destino con mayor participación en el consolidado fue la compra de vivienda. Las solicitudes aprobadas para este propósito sumaron 1,58 billones de pesos, un monto que evidencia un crecimiento del 7 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. Según los datos del fondo, más de cuatrocientos setenta mil trabajadores utilizaron sus recursos para avanzar en la adquisición de inmueble propio, aprovechando el marco normativo que permite emplear las cesantías para este objetivo.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Otros usos igualmente habilitados también mostraron movimientos importantes. Durante el periodo analizado, 1,17 billones de pesos fueron destinados a reparaciones locativas, mientras que los pagos para educación alcanzaron 404.110 millones de pesos.

Además, 195.879 millones se orientaron a programas de formación complementaria, entre ellos diplomados y cursos profesionales. Este comportamiento revela la diversidad de necesidades que los afiliados cubren mediante el ahorro administrado en sus cuentas.

Otro de los elementos destacados en el balance es la creciente preferencia por los trámites virtuales, que concentran buena parte de las operaciones en el año. De acuerdo con la información suministrada por Porvenir, cerca del 44,7 por ciento de las solicitudes se realizaron a través de canales digitales. La tendencia responde al uso de plataformas que permiten consultar saldos, descargar certificados y gestionar retiros sin acudir de manera presencial a una oficina, lo que ha facilitado el acceso a los servicios.

El informe también incluye datos sobre el valor total administrado en cesantías. Al cierre de octubre, los recursos acumulados de los afiliados alcanzaron 13,5 billones de pesos.

En ese mismo periodo, los rendimientos generados sumaron alrededor de 1,2 billones, resultado que refleja el comportamiento de los portafolios y las condiciones del mercado durante 2025.

En paralelo a la evolución del uso de los recursos, el sector recordó la importancia del cumplimiento del plazo legal para el pago anual de cesantías. La fecha límite establecida en la Ley 50 de 1990 es el 14 de febrero, día en el que las empresas deben consignar los valores correspondientes al año anterior en el fondo al que cada trabajador esté afiliado. Este aporte obligatorio constituye el soporte que más adelante puede emplearse en situaciones como desempleo, educación, compra de vivienda o reparaciones en el hogar, según lo define la normativa vigente.

Retiros de cesantías - Fondos
Retiros de cesantías - Fondos de pensión y cesantías - crédito Freepik

El recordatorio sobre la fecha límite también subraya las consecuencias previstas en caso de incumplimiento, pues la legislación contempla sanciones que incluyen la indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

Esta medida busca garantizar que los trabajadores dispongan oportunamente de sus recursos y que las organizaciones cumplan con las obligaciones laborales definidas por la ley.

Con el cierre del año cerca, las cifras divulgadas permiten observar cómo los afiliados han utilizado las cesantías para responder a necesidades inmediatas, financiar proyectos de vivienda o continuar procesos educativos.

Asimismo, muestran el papel que han tenido las plataformas digitales en la gestión de trámites y la relevancia del cumplimiento empresarial en la fecha de consignación.

Los datos recopilados por Porvenir y difundidos por Semana hacen parte del panorama que acompaña al sistema de cesantías en un año marcado por variaciones en el empleo y por una mayor adopción de herramientas tecnológicas.

Temas Relacionados

PorvenirFondo de cesantíasCesantías en ColombiaRetiro de CesantíasColombia-noticias

Más Noticias

Paso a paso de cómo cambiar los topes de transferencia desde la aplicación de Nequi

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Paso a paso de cómo

Tarjetas de crédito en Colombia: Lugares donde es peligroso utilizar este método de pago

Especialistas en banca advierten que ciertas transacciones cotidianas pueden exponer a los usuarios a fraudes, retenciones inesperadas o clonación de tarjetas, por lo que recomiendan evitar pagos en lugares donde la seguridad no está garantizada

Tarjetas de crédito en Colombia:

Este es el origen histórico del último puente festivo de noviembre de 2025 en Colombia

Esta festividad contempla una fecha histórica que se mueve al lunes más cercano y que marca uno de los últimos tres días no laborables del calendario oficial de 2025

Este es el origen histórico

Conjuntos residenciales en Colombia: La costosa sanción por una práctica común en remodelaciones que muchos desconocen

Es una práctica habitual que muchos desconocen y que puede escalar a sanciones aún mayores

Conjuntos residenciales en Colombia: La

Fondo Nacional del Ahorro: créditos de vivienda con financiación del 100 % durante el Bogotá Cundinamarca Fest

El Fondo Nacional del Ahorro confirmó en el Bogotá Cundinamarca Fest que avanza en una modalidad de crédito que permitirá financiar hasta el 100 % de la vivienda, ampliando las oportunidades para familias que buscan dejar de pagar arriendo

Fondo Nacional del Ahorro: créditos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Shakira y sus hijos revelaron

Shakira y sus hijos revelaron cuál es su comida favorita de Colombia, Milan sorprendió con una elección

Jhonny Rivera enfrenta una emergencia familiar y moviliza a sus fans con una recompensa para recuperar valiosos documentos

Fernando “el Flaco” Solórzano le pidió matrimonio a Lorena Altamirano tras 11 años de relación: “Fue perfecto”

James Rodríguez estaría en el centro de un triángulo amoroso en Argentina que terminó mal: “Lo empieza a seguir”

Alejandro Riaño reveló incómodo momento con Giovanny Ayala en su programa y contó por qué no invitaría a Yina Calderón

Deportes

Bucaramanga entró a cuadrangulares con

Bucaramanga entró a cuadrangulares con goleada en contra y Leonel Álvarez apuntó al arbitraje: “Salimos doblemente perjudicados”

Rigoberto Urán mostró su preocupación por el nivel del ciclismo colombiano: “Desde el gobierno se ha disminuido el apoyo”

Deportivo Cali seguirá comprometido con el descenso: así quedará la tabla de promedios para 2026

Javier Báez, figura del Junior de Barranquilla, explotó contra la prensa: “No soy ningún ladrón”

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”