Gobierno nacional lanzó una operación de recompra de bonos por más de USD 4.000 millones en mercados internacionales

El Gobierno de Colombia lanza una operación de recompra de bonos por más de USD 4.000 millones en los mercados internacionales - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Gobierno nacional puso en marcha una ambiciosa operación de recompra de bonos en los mercados internacionales, con el objetivo de adquirir más de USD 4.000 millones en títulos globales denominados en dólares, especialmente aquellos con cupones superiores al siete por ciento.

Esta medida, anunciada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, busca optimizar la carga de intereses y fortalecer la posición financiera del país de cara a los próximos años.

La recompra de estos bonos forma parte de una estrategia integral de administración del portafolio de deuda pública, orientada a reducir el valor de los cupones que Colombia deberá atender durante la vigencia fiscal de 2026.

Según el comunicado oficial, la iniciativa permitirá ajustar la composición del portafolio, mejorar la liquidez en distintos tramos y contribuir a un perfil de vencimientos más ordenado en el mediano plazo.

La recompra de bonos busca reducir el pago de intereses y fortalecer la posición financiera de Colombia para los próximos años - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Además, se espera que la operación incremente la eficiencia de la curva de rendimientos y disminuya las primas de riesgo asociadas al servicio de la deuda externa.

Javier Cuéllar, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, explicó que esta decisión responde a la necesidad de reducir el costo financiero de la deuda y fortalecer el comportamiento de la curva en euros, al mejorar la liquidez en los principales puntos de negociación.

Cuéllar subrayó que la recompra se desarrolla en el plan de fortalecimiento del acceso de Colombia a los mercados internacionales de capital, lo que podría traducirse en una percepción más favorable del riesgo soberano y, en consecuencia, en una disminución de los diferenciales de tasas de interés frente a otros países de la región.

Uno de los objetivos centrales de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional es continuar cerrando el diferencial de tasas de interés —o spread— que el mercado exige a Colombia en comparación con economías similares, como Brasil.

El Ministerio de Hacienda prioriza la adquisición de títulos globales en dólares con cupones superiores al siete por ciento - crédito @Bancoldex/X

Cuéllar recordó que en abril el spread de los bonos a diez años se situaba en 163 puntos básicos, mientras que actualmente se ha reducido a 32 puntos básicos. Este avance refleja una mejora en la percepción de riesgo del país y un reconocimiento de la solidez de los fundamentos macroeconómicos por parte de los inversionistas.

El funcionario anticipó que, con la ejecución de la nueva operación, el diferencial podría seguir disminuyendo en las próximas semanas, incluso acercándose a niveles cercanos a cero. Añadió que los indicadores económicos y fiscales de Colombia respaldan esta convergencia y no justifican que el mercado mantenga un costo mayor para la deuda colombiana frente a la brasileña.

El Ministerio de Hacienda precisó que la operación estará enfocada en recoger bonos en dólares con cupones superiores al siete por ciento, con el propósito de disminuir el pago de intereses de cara a la vigencia fiscal del próximo año.

Además, la recompra es una “medida estratégica para reducir el costo de la deuda y mejorar la liquidez en los distintos puntos de la nueva curva de rendimientos en euros”, según explicó Cuéllar en el comunicado.

La estrategia de recompra de deuda pública apunta a mejorar la liquidez y ordenar el perfil de vencimientos en el mediano plazo - crédito Luisa González/Reuters

A lo largo de este año, el Gobierno colombiano ha priorizado operaciones de manejo de deuda interna y externa, incluyendo canjes y recompras, con el fin de disminuir el costo del pago de intereses en un contexto de deterioro de las finanzas públicas.

En septiembre, Colombia realizó una emisión de bonos denominados en euros, con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, por un total de 4.100 millones de euros. Esta fue la primera emisión de bonos en esa moneda desde 2016 y la mayor operación de este tipo en la historia del país.

En el contexto de estas acciones, Colombia suspendió durante tres años una regla fiscal y elevó su meta de déficit a un 7,1% del PIB para 2025, lo que llevó a las agencias Moody’s y S&P a rebajar la calificación crediticia del país.