Colombia

En imágenes: horror y destrucción, así quedó Mondomo, Cauca, tras el ataque terrorista de las disidencias de las Farc

Más de 50 viviendas y comercios resultan destruidos tras el ataque armado en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Continúan las restricciones de movilidad en la vía Panamericana

Guardar
Ejército continúa garantizando la seguridad en el territorio después del ataque terrorista - crédito Ejército Nacional de Colombia/Facebook

En la madrugada del sábado 15 de noviembre de 2025, disidentes de las Farc, liderados por alias Iván Mordisco, ejecutaron un ataque con explosivos contra la subestación de Policía en el corregimiento de Mondomo, ubicado en la zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

De acuerdo con los reportes preliminares obtenidos por El País de Cali, más de 50 viviendas, entre casas y establecimientos comerciales, resultaron destruidas. Asimismo, al menos dos civiles se encuentran heridos con lesiones menores, según detalló el Ejército a este medio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los enfrentamientos permanecen activos entre la fuerza pública y los insurgentes en varios puntos rurales del municipio, especialmente en el sector de San Pedro.

Habitantes de Mondomo fueron el
Habitantes de Mondomo fueron el objetivo del frente Dagoberto Ramos de las Disidencias de las Farc - crédito Maleja Rivera/Facebook

Durante el hostigamiento, los atacantes impactaron un helicóptero, forzando su aterrizaje y limitando los combates a tierra. Ciudadanos registraron en video el paso de la aeronave bajo fuego, captando la reacción de pánico de los habitantes ante la posibilidad de más víctimas entre los uniformados.

La situación llevó a las autoridades a cerrar la vía Panamericana en el sector afectado debido a la presencia de artefactos explosivos, restringiendo totalmente el paso hacia Cali. A pesar del riesgo, algunos ciudadanos intentan desplazarse por necesidad vital hacia la capital vallecaucana y Popayán.

Las escenas tras el ataque reflejan el impacto en la comunidad. En registros gráficos se observan calles con escombros, viviendas destruidas y dos establecimientos fuertemente afectados, una panadería y una agroveterinaria.

La ofensiva insurgente obligó a

En otras imágenes, se aprecia a habitantes colaborando en la remoción de escombros y la presencia visible de presuntos disidentes armados. Otro de los videos muestra la explosión de un cilindro colocado cerca de la iglesia del corregimiento, incrementando el temor entre los residentes y motivando la suspensión de la mayoría de las actividades comerciales programadas para la jornada.

El periodista Julio Correa, oriundo de Santander de Quilichao, detalló, citado por el medio, que “los guerrilleros están por todos lados, y mientras accionan sus fusiles contra la subestación, otros están activando cargas explosivas tras ubicarla cerca a la subestación, por eso las explosiones causan bastante temor entre la comunidad, la cual ahora está en máxima alerta luego de suspenderse gran parte de las actividades comerciales que estaban programadas para este sábado”.

Desde la madrugada atacaron el poblado de Mondomo

El ataque, que comenzó cerca de las 5:30 a. m., involucró el uso de explosivos lanzados desde drones y ráfagas continuas de fusil, seguido de varias cargas activadas alrededor de la estación.

Los habitantes están consternados por
Los habitantes están consternados por los actos criminales ejecutados en las últimas horas por las disidencias de las Farc - crédito Maleja Rivera/Facebook

Integrantes de la fuerza pública pidieron refuerzos urgentes mediante audios compartidos con ese medio, mientras la contingencia obligó a las autoridades locales a activar protocolos de emergencia y reforzar la presencia en puntos estratégicos de Mondomo.

La escalada de violencia en el Cauca se vio agravada por otros hechos ocurridos durante la tarde del viernes 14 de noviembre. En el sector de Guadualito, municipio de Balboa, disidentes de la estructura Carlos Patiño enfrentaron a tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 20.

Durante el enfrentamiento, el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado y cinco militares resultaron heridos; estos últimos fueron evacuados a un centro asistencial.

Mediante un comunicado, la Tercera División del Ejército denunció el secuestro ante las autoridades y exhortó a la ciudadanía a proporcionar información sobre el paradero del uniformado. “El Ejército hace un llamado al respeto por la vida de nuestro militar e invita a las instituciones del Estado y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contra estos grupos armados, que siguen afectando a comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas”, indica el documento oficial.

Decenas viviendas resultaron afectadas por
Decenas viviendas resultaron afectadas por los hostigamientos terroristas - crédito Maleja Rivera/Facebook

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó públicamente los atentados y enfatizó que estas acciones responden a una estrategia concertada de los grupos armados para infundir terror en corredores clave del departamento. “La criminalidad no definirá nuestra vida ni nuestro futuro. El Cauca progresa con determinación: somos campesinos, indígenas y afros que seguimos adelante con la paz y la justicia social”, declaró el mandatario regional.

Temas Relacionados

CarrobombaAtaque con explosivosDisidencias de las Farc Iván Mordisco Mondomo Santander de Quilichao CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Defensa justificó el bombardeo en el que murieron 7 menores: aseguró que fue “necesario” y “proporcionado”

La cartera explicó que el ataque se requirió para salvar la vida de 20 militares que se encontraban en riesgo

Ministerio de Defensa justificó el

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: formaciones confirmadas en la Florida

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Bizcocho, el perro que recibió brutal golpiza en Bolívar, ya tiene nuevo hogar en la Policía de Antioquia

El responsable del ataque enfrenta proceso judicial, mientras que el canino avanza en su recuperación y se integrará a la Policía Nacional, recibiendo atención veterinaria y afecto en un entorno seguro

Bizcocho, el perro que recibió

Directora del Icbf habló sobre bombardeo que ordenó Petro a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el que murieron siete menores: “No deja de doler”

Astrid Cáceres invitó a los colombianos a movilizarse en los puntos estratégicos para impedir que las disidencias de las Farc y otros grupos armados recluten jóvenes

Directora del Icbf habló sobre

Sargento en retiro pidió la renuncia del ministro de Defensa por bombardeo en El Guaviare: “Priorizar la vida”

En la mañana del sábado 15 de noviembre de 2025 se dio a conocer que siete menores fallecieron en medio de la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc

Sargento en retiro pidió la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: formaciones confirmadas en la Florida

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026