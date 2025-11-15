Colombia

Alcalde de Chía no está de acuerdo con medida de Carlos Fernando Galán sobre restricción de pico y placa a vehículos foráneos

Además del mandatario municipal, otros alcaldes se unieron para exigir un diálogo con Carlos Fernando Galán sobre la polémica decisión

Guardar
El alcalde de Chía dijo
El alcalde de Chía dijo que la medida "aparta" al municipio de la capital - crédito Colprensa y Alcaldía de Chía

El anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la aplicación de pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en la capital provocó rechazo en varios mandatarios municipales de Cundinamarca, que solicitaron “coherencia” en las decisiones que afectan la región metropolitana.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, expresó a través de un video publicado en redes sociales su preocupación por las posibles consecuencias de la iniciativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Comentó, en primer lugar, que “la medida adoptada por el alcalde Galán, del pico y placa para los vehículos no matriculados en Bogotá, realmente es un acto que aparta nuevamente a la región de Bogotá. Desde la alcaldía de Chía lo llamamos a la coherencia, a que sus posturas de región de construir entre Cundinamarca y Bogotá sean acordes y coherentes frente a las decisiones que está tomando el alcalde de Bogotá”.

No quiero imaginarme si todos los alcaldes de Cundinamarca tomáramos la decisión de no permitir el tránsito de vehículos matriculados en Bogotá por el departamento… alcalde Galán, debemos unir y no dividir”, dijo.

Donoso insistió en que la medida podría profundizar divisiones en vez de aportar soluciones conjuntas a la movilidad regional.

Alcalde de Chía rechazó medida de Carlos Galán sobre carros foráneos - crédito Alcaldía de Chía

“Con el respeto y sin ninguna intención de polarización en la región, llamamos a replantear su medida, porque desde hace varios meses venimos trabajando en la integración frente a temas del agua, frente a temas de transporte, frente a temas de medio ambiente, frente a temas de seguridad y temas de movilidad”, comentó.

En la pieza gráfica agregó que “es importante volver a retomar el diálogo en una mesa de integración regional. Los habitantes no tienen que sufrir decisiones políticas que los van a perjudicar”, concluyó.

A estas críticas se sumó el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, que consideró que la política impulsada por Galán afectaría los recursos de los municipios aledaños.

“Ese billón de pesos que se dice que no recibe la capital están distribuidos en todos los entes territoriales, pues es aquí donde la mayor cantidad de tiempo los vehículos transitan y además residen. Por eso, los recursos que llegan a nuestros municipios se utilizan también para mejorar la movilidad de nuestros territorios”, argumentó Casas, citado por Caracol Radio.

El alcalde de Facatativá criticó
El alcalde de Facatativá criticó medida del alcalde Galán - crédito Luis Carlos Casas/Facebook

Hasta el momento, el alcalde Galán no ha dado respuesta pública a los cuestionamientos planteados por los demás mandatarios tras la divulgación de la medida el viernes 14 de noviembre.

Los alcaldes cundinamarqueses manifestaron su deseo de convocar un diálogo con la administración distrital para negociar y definir acciones conjuntas que permitan armonizar la gestión de la movilidad y los intereses territoriales, mientras la propuesta no cuenta por ahora con respaldo en los municipios vecinos.

La medida de Carlos Fernando Galán

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó las nuevas medidas para incentivar la matrícula vehicular en la ciudad y mejorar la movilidad. El anuncio advierte sobre un aumento en la restricción para los vehículos particulares matriculados fuera de Bogotá, que a partir de enero de 2026 tendrán que pagar un 50% más para acceder al beneficio de Pico y Placa Solidario.

Paralelamente, desde el primer semestre del mismo año, estos vehículos enfrentarán pico y placa obligatorio dos sábados al mes bajo la regla de “un sábado sí, un sábado no”.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que, si bien el parque automotor que circula por la ciudad crece cada año, la matrícula de vehículos nuevos en Bogotá ha disminuido sostenidamente, lo que ha generado una pérdida fiscal estimada en $1,1 billones desde 2012.

Experto afirmó que la medida
Experto afirmó que la medida solo beneficiará a las finanzas del distrito - crédito Colprensa/AlcaldíadeBogotá

La administración distrital destinó los recursos recaudados a través del Pico y Placa Solidario al Fondo de Estabilización Tarifaria, para mantener estable el costo del transporte público.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, tres de cada diez vehículos que circulan por la capital están registrados en otros departamentos. Esta situación ha provocado cerca del 30% de la congestión, accidentes de tránsito y emisiones contaminantes relacionadas con el tráfico, argumentó el Distrito.

Las autoridades señalaron que las nuevas restricciones no aplicarán a vehículos eléctricos, de emergencia, diplomáticos, ni a aquellos que cumplen funciones especiales, entre otras excepciones contempladas en la normativa vigente.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánBogotáCarros foráneosPico y placa solidarioColombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde de Bogotá celebró la llegada del tercer tren del Metro de Bogotá: “El sueño se hace, por fin, realidad”

Este convoy, compuesto por seis vagones y procedente de Quingdao, China, arribó a la ciudad tras un extenso trayecto marítimo y terrestre, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas por los bogotanos

Alcalde de Bogotá celebró la

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

En uno de los clásicos más apasionantes del fútbol colombiano, se definirá al segundo finalista del torneo que reúne equipos de primera y segunda división

América de Cali vs. Atlético

Abusaron sexualmente de una mujer de 70 años en Marinilla, Antioquia: agresor le robó el dinero que llevaba en su bolso

El aberrante caso causó indignación y el señalado ya está en manos de las autoridades

Abusaron sexualmente de una mujer

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Del 15 al 22 de noviembre, la ciudad contará con talleres, exhibiciones y presentaciones encabezadas por artistas y curadores nacionales e internacionales, construyendo espacios de reflexión y encuentro para la comunidad Lgbt+

El Festival Kuir Bogotá 2025

Resultados de Chontico Día del sábado 15 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados de Chontico Día del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El Festival Kuir Bogotá 2025

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Melissa Gate habló de su verdadera personalidad y cómo es sin su personaje, causando varias reacciones encontradas

Equipo de Shakira enterneció con la adopción de un perro callejero durante las presentaciones de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Ecuador

Luisa Fernanda W revela por qué tiene pocas amistades: “Soy una persona muy intermitente”

Continúa la polémica entre Álex Manga y Rafa Pérez por canción de Omar Geles: esta es la nueva pulla que está sonando en las redes sociales

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026

Daniel Muñoz reveló los gigantes del fútbol europeo en los que le gustaría jugar: “Para mí es un sueño”