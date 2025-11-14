Colombia

Se volvió a ‘caer’ Nequi: usuarios reportaron fallas pero la empresa dice que están operando al 100%

Clientes de la plataforma digital reportan en en redes sociales que la aplicación tiene inconvenientes desde hace unas horas

Revise si su Nequi está
Revise si su Nequi está funcionando - crédito Nequi

Este viernes 14 de noviembre, usuarios de diferentes regiones del país reportaron fallas en la aplicación móvil de Nequi, lo que generó preocupación entre quienes no lograron ingresar ni realizar movimientos en sus cuentas.

Desde temprano, cientos de personas manifestaron la situación en redes sociales, donde la expresión “Nequi está caída” se volvió tendencia debido a la magnitud de los reportes.

La afectación dejó a los clientes de la billetera virtual sin acceso a sus saldos, transferencias de fondos y pagos electrónicos, según coinciden los mensajes publicados en plataformas como X.

A pesar de esta información, la página web de la entidad no reporta afectaciones en ninguna de sus operaciones, desde este espacio se especifica que todo funciona al 100%.

A pesar de la información compartida por dicho canal, Jennifer Pedraza manifestó en X que: “Nequi como dice que está actuando al 100 si la app está caída. No se ve el saldo”.

Varios usuarios de Nequi reportaron
Varios usuarios de Nequi reportaron las fallas a través de X - crédito @japortiz / X

La mujer acompañó la queja con un pantallazo de la app que dice: “No eres tú, somos nosotros. Nuestra conexión no funcionó bien, porfa, intenta otra vez en un rato”.

A esta queja, Nequi respondió que sus plataformas no estaban funcionando al 100% y que reestablecerían el servicio lo más antes posible.

Luego de 30 minutos, el mensaje cambió a “en este momento estamos al 100″, pero no se especificó el motivo de las fallas, solo que el equipo técnico es el encargado de solucionar este tipo de problemas.

En redes sociales cuestionaron que
En redes sociales cuestionaron que este tipo de interrupciones suceda en plena quincena - crédito Nequi / X

Sin embargo, en las redes sociales quedaron expresiones como: “Solo es que uno necesite pagar algo urgente para que se caiga. Otros indicaron que ”siempre hacen arreglos justo el día que pagan. Deberían programar estas cosas antes“.

La principal inquietud manifestada por los usuarios fue la imposibilidad de consultar sus saldos, lo que dificultaba el seguimiento de movimientos de dinero y generaba incertidumbre sobre la seguridad de sus fondos.

Otros agregaron que no funcionan las transferencias desde Nequi a Bancolombia, situación que imposibilita a los colombianos pagar temas urgentes como un pasaje.

De acuerdo con Downdetector, una plataforma que monitorea en tiempo real el funcionamiento de servicios digitales, los incidentes comenzaron a registrarse a partir de las 7:00 a. m., alcanzaron su punto máximo a las 9:32 a. m. y disminuyeron a las 10:32 a. m.Los principales inconvenientes informados fueron los siguientes:

  • Problemas con la aplicación: 72%.
  • Dificultades para iniciar sesión: 24%.
  • Fallas en el sitio web: 5%.

En cuanto a la suspensión programada del servicio, para esta semana no hay ningún mensaje vinculado con ajustes, que en la mayoría de ocasiones se hacen los fines de semana en horas de la madrugada, cuando la mayoría de personas están descansando.

Cómo revisar el estado de una transferencia en Nequi y qué hacer en cada caso

Nequi es una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia para enviar y recibir dinero. La plataforma permite consultar si una transferencia fue exitosa, está pendiente o falló, y brinda acciones para cada situación.

Para verificar el estado de una transacción en Nequi, sigue estos pasos:

  • Ingrese a la aplicación desde su teléfono móvil.
  • Ubique en la pantalla de inicio el menú inferior y selecciona la opción “Movimientos” o “Historial”.
  • Revise la lista de operaciones recientes. Cada movimiento muestra la fecha, el monto, el tipo de transacción y los datos de las partes involucradas.
  • Al seleccionar una operación específica, la aplicación despliega un resumen con el número de referencia, el nombre y banco del destinatario, el valor transferido y el estado actual de la operación.

El estado de la transferencia puede clasificarse así:

  • Exitosa: El dinero llegó correctamente al destinatario. No requiere acciones adicionales.
  • Pendiente: Suele afectar transferencias a bancos diferentes de Nequi o Bancolombia. El proceso puede tardar hasta 24 horas hábiles, según los tiempos de compensación de cada entidad financiera.
  • Fallida: La transferencia no se completó. Verifica que los datos del destinatario sean correctos, confirma que tienes saldo suficiente y asegúrate de contar con una conexión a internet estable. Si el error persiste, contacta al soporte de Nequi.
Los usuarios de la billetera
Los usuarios de la billetera virtual pueden verificar cómo funciona la aplicación y los pagos - crédito Nequi

Recomendaciones adicionales:

  • Descarga el comprobante o toma una captura del resumen para respaldar tus movimientos.
  • Consulta las notificaciones que Nequi envía al correo electrónico registrado como validación adicional.
  • Las transferencias entre Nequi y Bancolombia tienden a confirmarse más rápido por la integración entre ambas plataformas.
  • Mantén un seguimiento frecuente de tus transacciones para reforzar la seguridad de tus fondos.

Verificar cada operación en la aplicación ayuda a resolver dudas sobre el destino del dinero y ofrece soporte ante eventuales inconvenientes en el proceso de transferencia.

