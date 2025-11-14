Shakira deslumbra en la premier de ‘Zootopia 2′ junto a sus hijos y revela su participación secreta en la cinta animada

Shakira en el videoclip de "Zoo" para "Zootopia 2" (Captura: Disney)

Shakira dijo “presente” en la alfombra roja de la premier de Zootopia 2, que no solo marcó el regreso de la artista colombiana al universo animado de Disney, sino que también evidenció la integración de su vida familiar en el proceso creativo.

La cantante, vestida de lila y acompañada por sus hijos, compartió con los medios detalles inéditos sobre la participación de Milan y Sasha en la película, revelando cómo la experiencia se transformó en un proyecto compartido entre madre e hijos.

Cast member Shakira attends the premiere of "Zootopia 2" at the El Capitan Theatre in Los Angeles, California, U.S., November 13, 2025. REUTERS/David Swanson

Al ser consultada por ABC News sobre la emoción de asistir al evento junto a los menores, Shakira expresó a los medios que “estoy realmente feliz de estar en tan buena compañía esta noche”, y recordó el contraste entre las dos entregas de la saga.

“Cuando hice Zootopia 1 ellos eran solo unos bebés y, y para Zootopia 2 ellos como que han visto y han presenciado todo el proceso conmigo”.

La artista aprovechó la oportunidad para destacar el papel activo de sus hijos en la película.

“Ellos me han visto escribir partes de una canción, Zoo, la canción en Zootopia 2. También han visto la evolución de Gazelle conmigo. Tienen muchas opiniones, porque son muy opinativos como su madre”, afirmó la intérprete de Zoo a los medios presentes.

Adicionalmente, la cantante detalló que la implicación de Milan y Sasha fue más allá de la observación, ya que ambos tuvieron una intervención directa en la cinta.

“Ellos realmente fueron parte de esto, y por eso estoy feliz de traerlos aquí. También tuvieron una pequeña participación en la película... como conejos. Sí”, confirmó Shakira al medio estadounidense.

Cast member Shakira poses at the premiere of "Zootopia 2" at the El Capitan Theatre in Los Angeles, California, U.S., November 13, 2025. REUTERS/David Swanson

El propio Milan describió la experiencia de prestar su voz a uno de los conejos de Zootopia.

“Se sintió increíble, porque es una experiencia única en la vida y fue increíble. Simplemente, sentí, sentí, se sintió superbién”.

Sasha, por su parte, compartió su entusiasmo por haber trabajado junto a su madre y su hermano: “Sí, participé con mi mamá y mi hermano y fue una experiencia tan, tan buena. Me encantaría hacer más”.

Shakira concluyó la conversación destacando el entusiasmo de Sasha por el mundo del cine: “Tiene el bichito”, dijo la cantante, evidenciando el interés creciente de su hijo por continuar explorando nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento.

La colombiana deslumbró con su atuendo en la alfombra roja - crédito @somosshakifans/IG

Las reacciones de las redes sociales por este anuncio no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Qué bonito que los niños también participaron”; “definitivamente el talento oculto que tenían estos niños no iba a ser explotado en España”; “Shakira desde ya pone a facturar a sus hijos”, entre otros más.

Así fue el adelanto del video de ‘Zoo’ en su concierto en Quito

En medio de la presentación que tuvo la barranquillera en Quito, sorprendió a los asistentes con un adelanto del sencillo que tendrá la segunda entrega de Zootopia.

Primero, se proyectó un anuncio en el que la imagen de Shakira fue reemplazada por la de Gazelle, el personaje de Zootopia 2 al que pone voz en la película. El mensaje en pantalla decía: “Gazelle. Las gacelas ya no lloran World Tour”, una referencia directa y lúdica al nombre original de la gira de la artista.

Shakira promocionó el lanzamiento de Zootopia 2 durante su concierto en Quito - crédito @faderg2_/ X

El segundo elemento destacado fue la proyección de un adelanto del videoclip de la canción Zoo, tema compuesto por la artista colombiana para la segunda entrega de la reconocida película animada.

En las imágenes captadas y compartidas por asistentes al evento se observa una mezcla de escenas de la cinta y momentos en los que Shakira aparece vestida con un atuendo morado y lleva puestos cuernos de gacela, bailando al ritmo de la canción.