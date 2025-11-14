Michelle Rouillard desató la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ con jugada que puso en aprietos a Alejandra Ávila y a Violeta Bergonzi

El reto más caótico de MasterChef Celebrity: Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi intercambian recetas por decisión de Michelle Rouillard - crédito Canal RCN

La tensión se apoderó del set de Masterchef Celebrity cuando una decisión estratégica de Michelle Rouillard alteró por completo el rumbo del reto de repostería, dejando a Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi en una situación inesperada y desafiante.

La dinámica del episodio del 13 de noviembre, que ya exigía creatividad y técnica a los seis concursantes restantes, se transformó radicalmente tras la revelación de una ventaja secreta que puso a prueba no solo las habilidades culinarias, también la capacidad de adaptación de los participantes.

El capítulo inició con un desafío centrado en la repostería, considerado uno de los campos más exigentes de la cocina, pues los concursantes debían incorporar ingredientes poco habituales en preparaciones dulces, lo que elevó la dificultad desde el primer momento.

Belén Alonso, chef y jurado, acompañó a cada participante durante la prueba, brindando recomendaciones técnicas para lograr recetas equilibradas a pesar de los insólitos ingredientes.

La jugada secreta de Michelle Rouillard deja a Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi al borde del colapso en MasterChef Celebrity - crédito alejaavilac/IG

La atmósfera se tornó aún más tensa cuando se reveló que Michelle Rouillard tenía la potestad de asignar los ingredientes a sus compañeros.

Aprovechando esta ventaja, Michelle entregó el ingrediente más complicado a Alejandra Ávila, lo que generó sorpresa y preocupación entre los presentes porque varios, tanto participantes como espectadores, consideraban a las celebridades aliadas y esto se tomó como ponerle un obstáculo a la actriz.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, a treinta minutos del final, Claudia Bahamón apareció con un sobre que contenía una segunda ventaja secreta y que también estaba a manos de Michelle, al abrirlo la modelo, ex reina de belleza y también actriz descubrió que podía intercambiar la estación de dos concursantes, obligándolos a continuar la receta que otro había dejado a medio hacer.

La elección de Michelle recayó sobre Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, quienes debieron abandonar sus preparaciones originales y asumir el reto de terminar la receta de la otra.

Alejandra, sin experiencia previa en la elaboración de canolis, se vio forzada a completar este postre que estaba ejecutando en primer lugar la presentadora, mientras que Violeta tuvo que encargarse de un crumble de berenjena, una propuesta compleja y poco convencional en el ámbito de la repostería que estaba llevando a cabo Ávila.

Michelle Rouillard desata polémica en MasterChef Celebrity con jugada arriesgada - crédito captura de pantalla Canal RCN

En ese momento Valentina Taguado agradeció porque no fue una de las seleccionadas por Michelle, ya que en el fondo sentía que le iba a tocar por no ser parte del grupo de amigas, incluso, mencionó que la preparación que más le preocupaba era la que tenía berenjena. Sin embargo, la reina no la eligió y demostró sentir alivio.

La presión del tiempo se intensificó, y la tensión entre Michelle, Violeta y Alejandra se hizo evidente a medida que avanzaba el desafío.

A pesar de que la alacena permaneció abierta para facilitar el acceso a ingredientes, el estrés no disminuyó, ya que el resultado del reto definiría la entrega de dos cucharas doradas, un elemento clave en la competencia.

Violeta y Alejandra lograron finalizar sus recetas, pero al ingresar al loft para la evaluación, manifestaron su malestar y enojo por la decisión de Michelle, pues ambas coincidieron en que abandonar una preparación a mitad de camino para enfrentarse a una receta desconocida resultó incómodo y frustrante, ya que cada una había iniciado su plato con una visión y un propósito claros.

La evaluación del jurado sumó un nuevo elemento de incertidumbre, ya que ni Michelle, ni Alejandra, ni Violeta obtuvieron un veredicto claro sobre el resultado del reto, quedando las tres en un estado de suspenso inesperado. Este episodio marcó un punto de inflexión en la competencia, evidenciando cómo las ventajas estratégicas pueden alterar no solo el desarrollo de las pruebas, sino también las relaciones entre los participantes.