Colombia

JEP avala pesquisa en Dabeiba e Ituango e imputa tortura a dos comparecientes como máximos responsables

La JEP confirmó correspondencia parcial en el caso conjunto sobre asesinatos y desapariciones en Dabeiba e Ituango, avaló la investigación realizada

Guardar
Logo de la Jurisdicción Especial
Logo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) | REUTERS/Luisa González

La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó un avance decisivo en el esclarecimiento judicial de los crímenes cometidos entre 2002 y 2006 en Dabeiba e Ituango, al avalar la investigación adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y declarar la correspondencia parcial de la Resolución de Conclusiones del caso conjunto.

Esta determinación abarca el asesinato y la desaparición forzada de 47 personas en el noroeste antioqueño, hechos que según los elementos probatorios analizados respondieron a una política sistemática de ocultamiento y presentación ilegítima de víctimas como bajas en combate.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Tribunal para la Paz ratificó que siete de los ocho comparecientes postulados por la Sala cumplen los criterios jurídicos para avanzar hacia una eventual imposición de Sanción Propia. Se trata de miembros de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad en los crímenes investigados y aportaron elementos sobre la estructura criminal de la época. La Sección remarcó que la metodología de contrastación y las valoraciones jurídicas realizadas por la Sala respetan los estándares constitucionales.

El análisis llevó a que la Sección ajustara los patrones macrocriminales definidos anteriormente, estableciendo que todos los hechos hacen parte de un único patrón con dos modalidades, sustentado en la alianza entre agentes estatales y estructuras paramilitares. Dicho patrón consistió en asesinar y desaparecer personas ajenas a las hostilidades, ocultar sus cuerpos en cementerios municipales y presentarlas como resultados operacionales, con el fin de obtener beneficios personales e institucionales. Según el Tribunal, este comportamiento tuvo un carácter sistemático y se extendió en varios municipios del noroeste antioqueño.

Uno de los puntos más relevantes de la decisión fue la imputación del crimen de guerra de tortura a dos comparecientes, al comprobarse que infligieron sufrimientos físicos y mentales graves a las víctimas antes de asesinarlas. Además, en uno de los casos, se determinó responsabilidad por omisión frente a un acto de violencia sexual cometido por un paramilitar contra una menor de edad que fue posteriormente asesinada y desaparecida.

Los magistrados de la colombiana
Los magistrados de la colombiana Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ana Manuela Ochoa, Camilo Andrés Suárez y Juan Ramón Martínez, asisten a la lectura de las sentencias | REUTERS/Luisa González

En atención a este hecho, la JEP compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que adelante la investigación correspondiente.

El Tribunal también ordenó convocar una Audiencia de No Correspondencia en el caso del compareciente Levis de Jesús Contreras, con el propósito de que la Sala amplíe la información sobre la valoración que justificó su selección como máximo responsable. La Sección consideró necesario profundizar en la fundamentación sobre su rol y su nivel de participación, para garantizar la seguridad jurídica del proceso.

Además de las imputaciones y ajustes, la Sección destacó el componente restaurativo derivado de los proyectos de Sanción Propia que vienen construyéndose junto a víctimas y comunidades. El documento señala que estas iniciativas crecieron de cinco a nueve propuestas, que abarcan la intervención del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, proyectos de infraestructura comunitaria, búsqueda de desaparecidos, reconstrucción del buen nombre de las víctimas y acciones en favor de los territorios afectados.

La decisión también resalta los avances en las entregas dignas y restaurativas realizadas en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía y la Unidad de Investigación y Acusación. Hasta la fecha, se han recuperado e identificado catorce víctimas cuyos casos hacen parte de este proceso, lo que ha permitido a sus familias reconstruir fragmentos del daño padecido.

En lo que sigue del trámite, la Sección convocará la Audiencia de No Correspondencia y luego avanzará hacia la Audiencia de Verificación, en la que se evaluará el cumplimiento de las condiciones exigidas para la sanción. Solo después de esta etapa el Tribunal emitirá la sentencia definitiva, garantizando la protección de los derechos de las víctimas y brindando seguridad jurídica a los comparecientes que han reconocido su responsabilidad.

Con esta evaluación, la JEP reafirma su mandato de esclarecer los hechos más graves del conflicto, avanzar hacia reparaciones integrales y asegurar que estos crímenes no vuelvan a repetirse en los territorios afectados.

Temas Relacionados

JEPDabeibaDesapariciones forzadasFuerza públicaColombia-noticias

Más Noticias

El feriado del 17 de noviembre esconde un origen histórico que muchos colombianos pasan por alto

Esta festividad contempla una fecha histórica que se mueve al lunes más cercano y que marca uno de los últimos tres días no laborables del calendario oficial de 2025

El feriado del 17 de

Reforma tributaria de Petro: los cambios en impuestos que impactarían ingresos y consumo en Colombia

La nueva propuesta tributaria del Gobierno busca un recaudo de 16,3 billones y ajusta impuestos a patrimonios, licores, juegos de azar y vehículos, además de incluir modificaciones sectoriales que avanzan en debate legislativo

Reforma tributaria de Petro: los

“Exclusivamente por la Mesa Directiva”: Procuraduría aclara que elección del contralor de Cali sigue en curso

La Procuraduría aclaró que nunca ordenó suspender la elección del contralor de Cali y confirmó que el Concejo mantiene autonomía para continuar el proceso

“Exclusivamente por la Mesa Directiva”:

FNA anuncia créditos de vivienda con financiación del 100 % durante el Bogotá Cundinamarca Fest

El Fondo Nacional del Ahorro confirmó en el Bogotá Cundinamarca Fest que avanza en una modalidad de crédito que permitirá financiar hasta el 100 % de la vivienda, ampliando las oportunidades para familias que buscan dejar de pagar arriendo

FNA anuncia créditos de vivienda

Expertos alertan en Colombia los lugares donde pagar con tarjeta de crédito puede poner en riesgo su dinero

Especialistas en banca advierten que ciertas transacciones cotidianas pueden exponer a los usuarios a fraudes, retenciones inesperadas o clonación de tarjetas, por lo que recomiendan evitar pagos en lugares donde la seguridad no está garantizada

Expertos alertan en Colombia los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy 2025: Karol

Premios Latin Grammy 2025: Karol G, Maluma y Morat brillaron en la noche que reconoce el talento de la música en español

Valentina lloró desconsolada al recordar su relación con Lucho en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Lo quiero”

‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Latin Grammy 2025: los nominados y hora y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Shakira no es la única que brillará en ‘Zootopia 2′, Luisa Fernanda W también participará: “Ningún sueño es demasiado grande”

Deportes

Estos son los ocho clasificados

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana