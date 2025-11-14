Colombia

Icetex condonará intereses pendientes a quienes acuerden pago en fechas programadas

La entidad lanzó una iniciativa temporal enfocada en aliviar las deudas de los beneficiarios



Quienes estén en mora con el Icetex tendrán la oportunidad de salvarse de los intereses- crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la condonación de intereses vencidos para beneficiarios que formalicen acuerdos de pago entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre de 2025.

Esta medida busca brindar alivio a quienes afrontan dificultades en la cancelación de los créditos otorgados por la entidad.

El beneficio se dirige a cerca de 98.000 beneficiarios que integran la cartera activa y castigada de la entidad, así como a estudiantes que financian sus estudios mediante Fondos en Administración que siguen las políticas de Icetex y que presentan una mora superior a 31 días.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, estas personas podrán acceder a la reducción del saldo de intereses generados por sus obligaciones.

Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, expresó: “Las Jornadas de Soluciones son el espacio propicio para que mancomunadamente se logren los acuerdos. Desde la entidad, con un gran esfuerzo económico, se contribuye con la condonación de intereses corrientes y moratorios que es un alivio al bolsillo para ponerse al día”.

De esta manera. se confirmó que la condonación llegará hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios para quienes establezcan y cumplan un acuerdo de pago durante las fechas anunciadas.

Para lograr este beneficio, las personas con una mora mayor a 31 días deben contactar a la entidad y formalizar el compromiso.

Las alternativas ofrecidas se adaptan a la situación de cada usuario y contemplan las figuras de extinción, normalización o refinanciación de la deuda.

La extinción corresponde al pago total de la obligación, la normalización implica la cancelación de todo el saldo vencido y la refinanciación permite modificar el plazo y el valor de la cuota originalmente pactada para regularizar la cuenta.

El acceso a las Jornadas de Soluciones se facilita mediante líneas telefónicas y canales virtuales habilitados por la entidad.

Para quienes presentan mora entre 31 y 90 días, la línea gratuita nacional es 018000112845, o en Bogotá, el (601) 3073070. Aquellos cuya deuda supera los 91 días podrán comunicarse al 018000119716 o al (601) 7490211 en la capital del país.

El horario de atención establecido por el Icetex para estas jornadas se extiende de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., y el sábado entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m.

La entidad recalcó que todos los trámites para acceder a estos beneficios son gratuitos y no requieren intermediarios.

Las personas interesadas pueden consultar detalles adicionales y obtener información sobre los canales de contacto en el portal web del Icetex, donde se encuentra disponible la totalidad de los requisitos y procedimientos.

