Colombia

Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por video de la familia del abogado con el narcotraficante “Ñeñe” Hernández: “La élite de Córdoba no ha podido romper con el narcoparamilitarismo”

El presidente Gustavo Petro y el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella protagonizan una nueva disputa por la difusión de un video en el que la familia de De la Espriella aparece con “Ñeñe” Hernández

Guardar
Momento captado en video donde miembros de la familia de Abelardo de la Espriella aparecen junto al empresario Juan Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández - crédito @lucho_monteria/X

El presidente Gustavo Petro lanzó críticas directas al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella por la difusión de un video en el que miembros de su familia aparecen junto al empresario Juan Guillermo “Ñeñe” Hernández, conocido por sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo en Córdoba.

A través de su cuenta en X, Petro afirmó: “La élite de Córdoba no ha podido romper con el narcoparamilitarismo. Por eso esta mesa bien servida por familia que aspira a ser familia presidencial al ‘Ñeñe’ Hernández: narcotraficante”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario agregó que, pese a los ataques de los descendientes de De la Espriella, su familia “no tiene amigos narcos, ni menos invitados a mi casa ni a mi vida”.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que Petro enfrenta su inclusión en la llamada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanción que identifica a personas y empresas con presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

Según el presidente, De la Espriella ha emprendido gestiones tras este hecho, incluyendo cartas y solicitudes para restringir la verificación de la cuenta de Petro en la plataforma X.

Gustavo Petro reaccionó en X
Gustavo Petro reaccionó en X a la difusión del video, cuestionando los vínculos de la familia de Abelardo de la Espriella con el ‘Ñeñe’ Hernández - crédito Gustavo Petro/X

Abelardo de la Espriella y las críticas a Petro por la Lista Clinton

En reacción a su inclusión en la Lista Clinton, Abelardo de la Espriella envió una carta a Elon Musk, director de X Corp, en la que exigió la suspensión inmediata de la revisión de la cuenta oficial del presidente (@petrogustavo).

De la Espriella argumentó que la inclusión de Petro en la lista de sancionados representa un hecho de “extrema gravedad” y que, conforme a la legislación estadounidense y a las políticas de la plataforma, el mandatario no debería conservar la verificación de su cuenta.

El abogado advirtió sobre la posibilidad de sanciones para X Corp si continuaba prestando servicios a personas sancionadas. Según su misiva, al procesar pagos por la suscripción a X Premium de Petro, la compañía podría estar incurriendo en violaciones de las regulaciones de sanciones económicas de Estados Unidos, exponiéndose a sanciones civiles o penales.

Abelardo de la Espriella le
Abelardo de la Espriella le recordó a Petro que ha venido a enfrentarlo y a derrotarlo - crédito @ABDELAESPRIELLA

Además, recordó que ya había expresado su preocupación previamente por la corrección de la cuenta del mandatario, citando estándares de la plataforma que prohíben que personas sancionadas tengan acceso a los servicios de verificación o suscripciones pagas.

La figura de Juan Guillermo “Ñeñe” Hernández

Juan Guillermo Hernández, conocido en Colombia como el “Ñeñe” Hernández, fue asesinado en Brasil en 2019 y es recordado por su participación en negocios de seguridad privada vinculados a sectores empresariales y políticos del país.

Entre 2015 y 2019, Hernández dirigió Inversiones Hernández López, un departamento de seguridad privada encargado de brindar protección armada a él, su familia y sus socios.

La compañía contaba con un amplio arsenal de armas de fuego, incluyendo pistolas y subametralladoras Uzi, así como escoltas, vehículos blindados y apoyo policial.

Juan Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, empresario
Juan Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, empresario vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo, asesinado en Brasil en 2019, cuya empresa de seguridad privada dejó cientos de armas sin control estatal - crédito redes sociales

Aunque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló la licencia de la empresa en 2018, gran parte del armamento nunca fue devuelto al Estado.

Según los registros oficiales, al menos 339 armas permanecen fuera del control estatal, algunas de ellas en manos de ganaderos, comerciantes y empresas de seguridad, lo que genera preocupación sobre su posible uso ilícito.

Este vacío legal evidencia las dificultades del Estado para supervisar y recuperar armamento asignado a entidades privadas.

Abelardo de la Espriella antes apoyaba a Gustavo Petro

En medio de esta polémica, Abelardo de la Espriella también ha generado titulares por su postura política. En una entrevista con La W el 4 de noviembre, el precandidato presidencial afirmó que en el pasado apoyó a Gustavo Petro debido a la calidad de sus intervenciones en el Congreso.

“Petro hace unos años hacía unos buenos debates parlamentarios, luego se torció. Yo cambié mi posición sobre él, de quien nunca he sido amigo, porque era un tipo serio hace 13 años. Luego pasó lo de la Alcaldía. Esa es la democracia”, explicó.

Gustavo Petro le recordó a
Gustavo Petro le recordó a Abelardo de la Espriella una entrevista donde el abogado habla bien del mandatario - crédito @petrogustavo

En esa misma entrevista, De la Espriella no descartó la posibilidad de una alianza con el Centro Democrático y otros sectores de derecha para “derrotar al petrismo”.

Su intención, según dijo, es consolidar un bloque opositor capaz de enfrentar al gobierno actual en las próximas elecciones presidenciales, lo que podría modificar el equilibrio de fuerzas en el tablero político colombiano.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGustavo PetroJuan Guillermo “Ñeñe” HernándezNarcotráfico ColombiaPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 14 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana del último

Presidente Petro le renovó la figura de gestores de paz a los exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’, pero la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, y Diego Fernando Murillo Bejarano, “Don Berna”, y que purga condena en una cárcel Estados Unidos, podrían quedar por fuera de sistema de justicia transicional

Presidente Petro le renovó la

El colombiano que ganó en los premios Latin Grammy y no pudo subir al escenario porque llegó tarde

Detrás del triunfo está un colombiano, Camilo Sanabria, compositor de la banda sonora de la producción basada en la obra de Gabriel García Márquez

El colombiano que ganó en

Calendario Lunar 2025: estas son las fases de la luna de la semana

En los siguientes días, el astro más cercano al planeta embellecerá las noches con estas fases

Calendario Lunar 2025: estas son

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, pidió al alcalde Galán, replantear la nueva medida del pico y placa que “afecta directamente a Cundinamarca”

Sánchez Perico expresó su sorpresa por la medida y solicitó que se reconsidere, porque la decisión impacta a los municipios vecinos: “Es como si Soacha les cobrara a los carros matriculados de Bogotá”

El alcalde de Soacha, Julián
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presidente Petro confirmó como gestores

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy, un colombiano

Premios Latin Grammy, un colombiano ganó en nueva categoría y no pudo recibir el galardón porque llegó tarde: “Esta ciudad es gigante”

El tenso momento entre Jorge Rausch y participante de ‘Masterchef Celebrity’ que terminó en expulsión: hubo gritos

Manelyk viajó a Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano: “Duele hasta su reputísima madre”

El emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy tras llevarse el premio a ‘Canción del Año’: “Sentí que estaba perdiendo mi magia”

Shakira deslumbró en la premier de ‘Zootopia 2′: estuvo en la alfombra roja con sus hijos y reveló participación secreta en la cinta animada

Deportes

Club del fútbol colombiano cambiará

Club del fútbol colombiano cambiará de sede para 2026: esto es lo que se sabe

Fracasó la selección Colombia: la “Tricolor” cayó por 2-0 ante Francia en el Mundial Sub-17 de Qatar

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi