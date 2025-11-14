Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por video de la familia del abogado con el narcotraficante “Ñeñe” Hernández: “La élite de Córdoba no ha podido romper con el narcoparamilitarismo”

Momento captado en video donde miembros de la familia de Abelardo de la Espriella aparecen junto al empresario Juan Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández - crédito @lucho_monteria/X

El presidente Gustavo Petro lanzó críticas directas al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella por la difusión de un video en el que miembros de su familia aparecen junto al empresario Juan Guillermo “Ñeñe” Hernández, conocido por sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo en Córdoba.

A través de su cuenta en X, Petro afirmó: “La élite de Córdoba no ha podido romper con el narcoparamilitarismo. Por eso esta mesa bien servida por familia que aspira a ser familia presidencial al ‘Ñeñe’ Hernández: narcotraficante”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario agregó que, pese a los ataques de los descendientes de De la Espriella, su familia “no tiene amigos narcos, ni menos invitados a mi casa ni a mi vida”.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que Petro enfrenta su inclusión en la llamada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanción que identifica a personas y empresas con presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

Según el presidente, De la Espriella ha emprendido gestiones tras este hecho, incluyendo cartas y solicitudes para restringir la verificación de la cuenta de Petro en la plataforma X.

Gustavo Petro reaccionó en X a la difusión del video, cuestionando los vínculos de la familia de Abelardo de la Espriella con el ‘Ñeñe’ Hernández - crédito Gustavo Petro/X

Abelardo de la Espriella y las críticas a Petro por la Lista Clinton

En reacción a su inclusión en la Lista Clinton, Abelardo de la Espriella envió una carta a Elon Musk, director de X Corp, en la que exigió la suspensión inmediata de la revisión de la cuenta oficial del presidente (@petrogustavo).

De la Espriella argumentó que la inclusión de Petro en la lista de sancionados representa un hecho de “extrema gravedad” y que, conforme a la legislación estadounidense y a las políticas de la plataforma, el mandatario no debería conservar la verificación de su cuenta.

El abogado advirtió sobre la posibilidad de sanciones para X Corp si continuaba prestando servicios a personas sancionadas. Según su misiva, al procesar pagos por la suscripción a X Premium de Petro, la compañía podría estar incurriendo en violaciones de las regulaciones de sanciones económicas de Estados Unidos, exponiéndose a sanciones civiles o penales.

Abelardo de la Espriella le recordó a Petro que ha venido a enfrentarlo y a derrotarlo - crédito @ABDELAESPRIELLA

Además, recordó que ya había expresado su preocupación previamente por la corrección de la cuenta del mandatario, citando estándares de la plataforma que prohíben que personas sancionadas tengan acceso a los servicios de verificación o suscripciones pagas.

La figura de Juan Guillermo “Ñeñe” Hernández

Juan Guillermo Hernández, conocido en Colombia como el “Ñeñe” Hernández, fue asesinado en Brasil en 2019 y es recordado por su participación en negocios de seguridad privada vinculados a sectores empresariales y políticos del país.

Entre 2015 y 2019, Hernández dirigió Inversiones Hernández López, un departamento de seguridad privada encargado de brindar protección armada a él, su familia y sus socios.

La compañía contaba con un amplio arsenal de armas de fuego, incluyendo pistolas y subametralladoras Uzi, así como escoltas, vehículos blindados y apoyo policial.

Juan Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, empresario vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo, asesinado en Brasil en 2019, cuya empresa de seguridad privada dejó cientos de armas sin control estatal - crédito redes sociales

Aunque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló la licencia de la empresa en 2018, gran parte del armamento nunca fue devuelto al Estado.

Según los registros oficiales, al menos 339 armas permanecen fuera del control estatal, algunas de ellas en manos de ganaderos, comerciantes y empresas de seguridad, lo que genera preocupación sobre su posible uso ilícito.

Este vacío legal evidencia las dificultades del Estado para supervisar y recuperar armamento asignado a entidades privadas.

Abelardo de la Espriella antes apoyaba a Gustavo Petro

En medio de esta polémica, Abelardo de la Espriella también ha generado titulares por su postura política. En una entrevista con La W el 4 de noviembre, el precandidato presidencial afirmó que en el pasado apoyó a Gustavo Petro debido a la calidad de sus intervenciones en el Congreso.

“Petro hace unos años hacía unos buenos debates parlamentarios, luego se torció. Yo cambié mi posición sobre él, de quien nunca he sido amigo, porque era un tipo serio hace 13 años. Luego pasó lo de la Alcaldía. Esa es la democracia”, explicó.

Gustavo Petro le recordó a Abelardo de la Espriella una entrevista donde el abogado habla bien del mandatario - crédito @petrogustavo

En esa misma entrevista, De la Espriella no descartó la posibilidad de una alianza con el Centro Democrático y otros sectores de derecha para “derrotar al petrismo”.

Su intención, según dijo, es consolidar un bloque opositor capaz de enfrentar al gobierno actual en las próximas elecciones presidenciales, lo que podría modificar el equilibrio de fuerzas en el tablero político colombiano.