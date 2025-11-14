Encontraron el cuerpo de joven de 23 años en antigua vía Villavicencio-Bogotá: tiene heridas de bala

Las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para identificar y encontrar a los presuntos responsables del crimen - crédito Redes sociales/X

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo del cuerpo de un joven de 23 años en el kilómetro 8 de la antigua ruta que conduce de Villavicencio (Meta) a Bogotá, en el sector Buenavista. De acuerdo con el reporte que entregaron las autoridades, el cadáver del ciudadano presenta varias heridas causadas con un arma de fuego.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del joven. Por el momento, se iniciaron las acciones investigativas correspondientes para encontrar a las personas responsables del crimen. Aunado a ello, la Policía Nacional está garantizando la seguridad de la ciudadanía en las carreteras del sector donde fue hallado el cuerpo del joven.

“Actos urgentes realizados por la Fiscalía mediante su Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, quienes están tratando de esclarecer los móviles que llevaron a este hecho. Asimismo, la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal disponen de un componente de carreteras y tránsito municipal para poder garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en este sector”, precisó el mayor Luis Tovar, comandante de la Estación de Policía Villavicencio.

Las autoridades encontraron el cuerpo en el kilómetro 8 de la antigua vía Villavicencio-Bogotá - crédito Colprensa

Las autoridades instaron a la ciudadanía que tenga conocimiento sobre el caso a ponerse en contacto para revelar información que permita identificar y dar con el paradero de los responsables. Para ello, está disponible la línea de emergencia 123 y los números telefónicos 3213941479 y 3213949851, correspondientes a investigación criminal.

Encontraron cuerpo de un joven desaparecido en la vía Bogotá-Villavicencio

En enero de 2025 también se encontró el cuerpo de otro joven en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, específicamente, en el puente Chirajara, en Guayabetal. El joven fue identificado como Alexander Mancera Ruiz, de 22 años, que había sido reportado como desaparecido días antes.

Las autoridades estaban llevando a cabo la búsqueda del joven, pero fueron los habitantes de la vereda Las Mesas los que encontraron el cadáver e informaron a la Policía Nacional y demás organismos de rescate sobre el hallazgo. Los residentes fueron los primeros en sacar el cuerpo de donde se encontraba.

El cuerpo del joven fue hallado por residentes de Guayabetal en el puente Chirajara - crédito Coviandes

La Alcaldía de Guayabetal se pronunció al respecto por medio de un comunicado, en el que extendió sus condolencias a la familia y allegados del ciudadano. Asimismo, resaltó el trabajo de los organismos de búsqueda que no escatimaron esfuerzos en tratar de encontrar al joven.

“La Administración Municipal envía un sentido saludo de condolencia a la familia y a la vereda Las Mesas por la lamentable pérdida de su ser querido. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Ejército Nacional, Sijín, Coviandina, Concejo Municipal y a todos aquellos que durante estos días trabajaron incansablemente en la búsqueda, mostrando un gran compromiso y solidaridad con la comunidad”, expresó la entidad.

Alexander Mancera había sido reportado como desaparecido - crédito @alcaldia.guayabetal/IG

Encontraron cuerpo en las obras del metro de Bogotá

El 20 de septiembre de 2025, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en una zona aledaña a las obras del Metro, en el sector de Tintalito II, localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Se cree que el ciudadano tenía entre 25 y 30 años y fue víctima de una muerte violenta.

El reporte que proporcionó la Policía Metropolitana de Bogotá indica que el cuerpo tenía una lesión en la cabeza que habría sido causada con un arma. Presuntamente, fue atacado por cuatro sujetos que fueron captados por las cámaras de seguridad del sector; los hombres ingresaron a la obra de manera irregular, que se lleva a cabo sobre la avenida Villavicencio.

El hombre tenía entre 25 y 30 años - crédito Metro de Bogotá

Al parecer, tras cometer el crimen, habrían dejado el sitio y habrían escapado en un vehículo que estaba parqueado cerca de la escena del crimen.