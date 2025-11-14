Colombia

El Centro Democrático suspendió la encuesta interna para elegir candidato presidencial y se redefinen las reglas

El partido dejó claro que utilizará los mecanismos que sus estatutos permiten, incluyendo votación, consulta o designación directa

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, conocidas como las 'generalas', compiten junto a Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño - crédito redes sociales

El Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado oficial en el que reveló su estrategia para la selección de los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales de 2026. En el mensaje, el colectivo dejó claro que se preparará para las elecciones de marzo del siguiente año, fecha en la que se llevará a cabo la consulta interpartidista, y que su selección de candidatos se llevará a cabo dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral.

“El Partido Centro Democrático ha decidido que seleccionará el (los) candidato(s) que participará(n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026 (sic)”, señala el texto.

De esta manera, la selección del candidato o candidatos del partido político para las elecciones presidenciales de 2026 ya no se llevará a cabo el 28 de noviembre, como se había previsto inicialmente, sino por la fecha que se anunció en el nuevo comunicado.

El Centro Democrático modifica su calendario de selección de candidatos para las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

El partido enfatizó que para la escogencia de uno o varios candidatos se podrán utilizar cualquiera de los mecanismos internos que sus estatutos permiten. Esto deja abierta la posibilidad de que se utilicen procesos de votación interna, consultas o incluso designación directa por parte de los líderes del partido, aunque no se especificaron detalles más precisos sobre cuál será el mecanismo definitivo.

En el comunicado, los voceros del Centro Democrático expresaron la firme postura del partido frente a los desafíos políticos que enfrenta Colombia en los siguientes años: “Continuaremos en la tarea de explicarle al país la inconveniencia del neocomunismo destructor y cuáles son nuestras propuestas para reconstruir a Colombia”.

El término “neocomunismo destructor” se refiere, según el antecedente del partido, a las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno de Gustavo Petro; al ser fuerza opositora, el Centro Democrático expresa su preocupación por que el próximo mandato no siga una línea progresista similar a la actual administración.

Centro Democrático reveló la fecha y el mecanismo en el que elegir a uno o más candidatos en el partido - crédito @CeDemocratico/X

Es importante señalar que los precandidatos oficiales del partido son la senadora María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, el senador Andrés Guerra y el exsenador Miguel Uribe Londoño.

Cabe resaltar que Miguel Uribe Londoño, que se presenta como una figura central del partido, es papá de Miguel Uribe Turbay, senador asesinado en 2025. Esta situación personal añade un componente emocional a su participación en la contienda interna del Centro Democrático, con muchos miembros del partido expresando su solidaridad y apoyo por la memoria de su hijo.

Por esta razón, la candidatura de un candidato específico del Centro Democrático sigue siendo incierta. Esto provocó incertidumbre entre varios políticos que participan en las posibles alianzas de cara a las elecciones de 2026, ya que muchos parecen tener posturas alineadas con sus respectivos partidos. Algunos podrían quedar fuera de la contienda, mientras que otros intereses dentro de la política también influyen en la situación.

Los estatutos del Centro Democrático establecen que, si no hay acuerdo, Álvaro Uribe Vélez podrá decidir directamente quién será el candidato - crédito Luisa González/Colprensa

A raíz del comunicado, queda claro que ya no se llevará a cabo la encuesta interna como se había planeado inicialmente. En cambio, se anticipa que, una vez elegido el candidato con sus mecanismos internos, comenzará a trabajar en la creación de una coalición con otros movimientos y partidos políticos que compartan ideologías similares, pero de una forma diferente a la prevista.

Es importante destacar que, en caso de que no se logre un consenso dentro del partido, la decisión final quedará en manos de Álvaro Uribe Vélez; así lo establecen los estatutos del Centro Democrático, que le confieren al líder natural del movimiento la autoridad para resolver este tipo de situaciones.

