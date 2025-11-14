Colombia

Crisis en La Fuerza de las Regiones: mientras el exgobernador de Sucre aseguró que se disculpó con sus compañeros los demás aseguraron que ya no está en la coalición

Participantes de la coalición, conformada por exmandatarios departamentales y locales, comunicaron que Héctor Olimpo ya no hace parte del movimiento político, dijeron que “dio un paso al costado”

Héctor Olimpo, el de la
Héctor Olimpo, el de la gorra roja, es el exgobernador de Sucre y recién expulsado de la coalición La Fuerza de las Regiones - crédito Captura de Pantalla redes sociales

La coalición ‘La Fuerza de las Regiones’ decidió comunicar la salida de Héctor Olimpo Espinosa de sus filas de cara a las elecciones de 2026.

Según informaron a través de un video oficial los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas, la medida fue tomada de manera conjunta y que Héctor Olimpo “dio un paso al costado”.

Incluso, reiteraron su compromiso con los acuerdos pactados por la coalición a nivel nacional.

Juan Guillermo Zuluaga comentó: “Queremos contarle al país unas decisiones que hemos tomado en las últimas horas. Ayer tuvimos una reunión bien extensa, los tres y también Héctor Olimpo. Y hoy acabamos de conversar telefónicamente con él y hemos tomado una decisión. Héctor Olimpo da un paso al costado. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo camino, pero nosotros hemos ratificado los acuerdos que habíamos hecho con el país”.

Agregó: “Aquí está la Fuerza de las Regiones. Seguimos en la tarea construyendo y mostrándonos como una alternativa para Colombia”.

Fuerza de las Regiones aseguró expulsión de Héctor Olimpo - crédito @fuerzaregiones/X

Mientras tanto, el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, dijo que “ese compromiso que adquirimos, escuchándolo en las regiones, de tener un candidato único el primero de diciembre, será ratificado”.

Comunicó también que “los cuarenta que hemos participado activamente en estos últimos seis meses empujaremos esa gran agenda de centralización y autonomía regional”.

Pero, al parecer, sí habría diferencias y esta pudo haber sido la causa de la salida de Héctor Olimpo de la coalición que busca mayor autonomía regional, ya que en el video, el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anotó han logrado “tramitar” esas divergencias en aras de “poner primero a Colombia”.

Esto dijo: “Quiero resaltar, por último, que se cumplen los compromisos que hicimos conjuntamente hace seis meses. Y en segundo lugar, que puede haber diferencias, pero que hemos sabido tramitarlas con altura, teniendo un propósito fundamental: poniendo primero a Colombia. Y en tercer lugar, seguiremos avanzando con nuestro propósito, que es llevar el discurso de las regiones, la autonomía, la descentralización, como la verdadera transformación de Colombia después de más de cien años de centralismo", agregó.

Héctor Olimpo no asistió a la reunión y se disculpó esto fue lo que dijo

